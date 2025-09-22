AIS - เซ็นทรัล เปิดแคมเปญ ชวน ‘ถ่ายคลิปทิ้ง E-waste ลุ้นบินฟรีไปญี่ปุ่น

AIS ผนึกกำลังพันธมิตรยักษ์ใหญ่ 3 องค์กร ได้แก่ กลุ่มเซ็นทรัล, เจแปนแอร์ไลน์ และ WMS (Waste Management Siam) เปิดตัวแคมเปญ “ถ่ายคลิปทิ้ง E-waste ให้ไว บินไปญี่ปุ่นฟรี” ชวนคนไทยทั่วประเทศสร้างคอนเทนต์วิดีโอ รณรงค์การทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-waste) อย่างถูกวิธี ชิงรางวัลตั๋วเครื่องบินลัดฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟเยี่ยมชมโรงงานรีไซเคิลระดับโลกของบริษัท DOWA ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาขยะ E-waste และขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อย่างเป็นรูปธรรม
นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าหน่วยธุรกิจสื่อสารองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ AIS กล่าวว่า AIS ในฐานะ Cognitive Techco ไม่ได้มุ่งเน้นแค่การเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคม แต่ต้องการขับเคลื่อนสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน ผ่าน 4 เสาหลักยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะด้าน Digital Green ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
“ปัจจุบันทั่วโลกมีขยะ E-waste สูงถึง 62 ล้านตัน แต่มีเพียง 22% ที่ถูกจัดการอย่างถูกวิธี สำหรับประเทศไทยมีอยู่ราว 440,000 ตัน และมีเพียง 10% เท่านั้นที่เข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้อง ซึ่งโครงการ ‘คนไทยไร้ E-waste’ นับเป็นส่วนหนึ่งของ 10% นี้”
ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา AIS ได้สร้างเครือข่ายจุดรับทิ้ง E-waste กว่า 3,000 จุดทั่วประเทศ และรวบรวมขยะได้แล้วกว่า 1 ล้านชิ้น การร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อขยายผลกระทบในวงกว้าง บนความตั้งใจที่จะช่วยกระตุ้นการรับรู้เรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์แก่สังคมไทย
“ในเมื่อ E-Waste เป็นเรื่องของทุกคน และมีคำถามว่าทิ้งแล้วไปไหน ลองมาทำแคมเปญเกี่ยวกับการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์กัน ผ่านแคมเปญที่กระตุ้นให้สังคมสนใจ ด้วยการเปืดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการถ่ายคลิปทิ้ง E-Waste เพื่อพาผู้คนไปหาคำตอบว่า ทิ้งแล้วไปไหน”
ผ่านแคมเปญอย่าง “ถ่ายคลิปทิ้ง E-Waste ให้ไว บินไปญี่ปุ่นฟรี” ผ่านความร่วมมือระหว่างเอไอเอส เซ็นทรัล พร้อมกับ Japan Airlines และบริษัทที่มีเทคโนโลยีกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่าง WMS ที่มีบริษัทแม่ในญี่ปุ่นอย่าง DOWA จะเปิดโรงงานกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้เข้าไปชม
นางสาวอัจฉรา วิสุทธิวงศ์รัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด สื่อสารองค์กร และความยั่งยืน กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวเสริมว่า ในกลุ่มเซ็นทรัลก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนภายใต้โครงการ "Journey to Zero" เพื่อลดปริมาณขยะฝังกลบให้เป็นศูนย์ภายในปี 2050 รวมถึงโครงการ ‘เซ็นทรัล ทำ’ ด้วยแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value – CSV) มุ่งสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชนที่เข้มแข็ง
“กลุ่มเซ็นทรัล เข้ามาร่วมมือกับ AIS เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2019 จากจุดรับทิ้งเพียง 1 สาขาที่เซ็นทรัลเวิลด์ ปัจจุบันได้ขยายเป็น 42 จุดทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีการรับฝากทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วกว่า 6 หมื่นชิ้น”
ขณะที่ โยขิฮิโร โอกาดา President of WMS ให้ข้อมูลว่า ขยะ E-waste ที่รวบรวมได้จะถูกส่งมายังโรงงานเพื่อคัดแยก โลหะมีค่าจะถูกรีไซเคิลในประเทศ ส่วนแผงวงจรที่ซับซ้อนและมีมูลค่าสูง จะถูกส่งออกไปยังบริษัทแม่ DOWA ที่ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการรีไซเคิลของโลก
พร้อมกันนี้ เพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงวิธีการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ทำให้กลายเป็นแคมเปญครั้งใหญ่ของปีนี้ อย่าง “ถ่ายคลิปทิ้ง E-waste ให้ไว บินไปญี่ปุ่นฟรี” โดยประชาชนที่สนใจเข้าร่วมสามารถถ่ายคลิปวิดีโอสั้น แนวตั้ง ที่นำขยะอิเล็กทรอนิกส์ ไปทิ้งที่จุดรับทิ้ง E-waste ในห้างเซ็นทรัล
ก่อนโพสต์คลิปลงโซเชียลมีเดีย พร้อมติดแฮชแท็กตามที่กำหนด และลงทะเบียน ลงทะเบียนและส่งผลงานทางเว็บไซต์ https://m.ais.co.th/l2/rFMppXACWU โดยกรอกเบอร์ AIS และสมาชิก The 1 พร้อมอัปโหลดใบเสร็จการช้อปที่มีหมายเลข The 1 จากร้านค้าในเครือกลุ่มเซ็นทรัลที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2568