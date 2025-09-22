Samsung ต่อยอดนวัตกรรม "AI ป้องกันช้างป่า" จากไอเดียสู่การใช้งานจริง

ซัมซุง (ประเทศไทย) เดินหน้าผลักดันนวัตกรรมจากคนรุ่นใหม่สู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกให้สังคม ประกาศนำ “AI ป้องกันช้างป่า” ซึ่งเป็นผลงานชนะเลิศจากโครงการ Samsung Solve for Tomorrow ปี 2567 ของ “ทีมมะพร้าว” จากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เข้าติดตั้งใช้งานจริงในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดระยอง เพื่อช่วยลดความเสียหายทางการเกษตรและสร้างความปลอดภัยในการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าอย่างยั่งยืน
โครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากเวทีประกวด Samsung Solve for Tomorrow ที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนใช้เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์แก้ปัญหาสังคม โดยนำผลงาน “เครื่องตรวจจับการบุกรุกจากช้างป่าและสภาพอากาศเพื่อแจ้งเตือนชุมชนโดยปัญญาประดิษฐ์” มาพัฒนาและติดตั้งใช้งานจริง ณ บริเวณเขาขุนอินทร์ ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เผชิญกับปัญหาช้างป่าบุกรุกอย่างต่อเนื่อง
นวัตกรรม “AI ป้องกันช้างป่า” ได้รับการออกแบบให้เป็นระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอัจฉริยะ ประกอบด้วย การนำกล้องวงจรปิดอินฟราเรด มาช่วยตรวจจับความเคลื่อนไหวตลอด 24 ชั่วโมง และส่งภาพวิดีโอแบบเรียลไทม์
พร้อมนำระบบ Machine Learning (YOLOv8) ปัญญาประดิษฐ์ที่วิเคราะห์ภาพเพื่อระบุการเคลื่อนที่ของช้างป่าได้อย่างแม่นยำ ควบคู่กับระบบแจ้งเตือนเรียลไทม์ เมื่อตรวจพบช้างป่า ระบบจะส่งการแจ้งเตือนทันทีผ่าน LINE และเว็บไซต์ไปยังชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ พร้อมข้อมูลภาพและตำแหน่งที่พบ
ก่อนส่งสัญญาณแจ้งเตือนในพื้นที่ สำหรับแจ้งเตือนชาวบ้านที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือในยามค่ำคืน
เซ็นเซอร์วัดสภาพอากาศ: ตรวจวัดค่าความชื้น อุณหภูมิ และความเร็วลม เพื่อสนับสนุนการวางแผนเกษตรกรรมของชุมชน
นายอดุลย์วิชญ์ ขจิตตานนท์ ตัวแทนเยาวชนจากทีมมะพร้าว กล่าวว่า โครงการ Samsung Solve for Tomorrow เปิดโอกาสให้เราได้เปลี่ยนไอเดียบนหน้ากระดาษให้กลายเป็นโซลูชันที่จับต้องได้จริง เราได้เรียนรู้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อน ตั้งแต่การพัฒนาซอฟต์แวร์ไปจนถึงการติดตั้งภาคสนาม ประสบการณ์นี้ทำให้เราภูมิใจที่ได้เห็นผลงานถูกนำไปใช้ประโยชน์และสร้างความปลอดภัยให้แก่ชุมชน
การนำไอเดียจากเวทีประกวดมาทำให้เกิดขึ้นจริงในครั้งนี้ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของซัมซุงที่ไม่เพียงมอบเวทีให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพ แต่ยังมุ่งมั่นสนับสนุนและยกระดับแนวคิดของคนรุ่นใหม่ให้กลายเป็นนวัตกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง