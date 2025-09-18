xs
AIS ร่วม กสทช. สมุทรปราการ การฟ้านครหลวง และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดระเบียบสายสื่อสารลงใต้ดิน บริเวณถนนเทพารักษ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



เอไอเอส ร่วมกับ สำนักงาน กสทช., จังหวัดสมุทรปราการ, การไฟฟ้านครหลวง, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งทีมวิศวกรลงพื้นที่จัดระเบียบและรื้อถอนเสาไฟฟ้า พร้อมนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ภายใต้โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง “ถนนสวย..ไร้เสาสาย @เทพารักษ์”

โดย เอไอเอส ในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัล ยังคงเดินหน้าสนับสนุนการทำงานร่วมกับภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ทั้งการยกระดับความปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบ รวมถึงการปรับโฉมทัศนียภาพเมืองให้สวยงามมากยิ่งขึ้น







