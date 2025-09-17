Smart Bra ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือแฟน จริงหรือหลอก? ไขข้อสงสัยไวรัลจากญี่ปุ่น

ชวนสับสนไม่น้อยสำหรับข่าวที่ระบุว่านักวิจัยในญี่ปุ่นได้เปิดตัว “ชุดชั้นในอัจฉริยะ” ที่จะปลดล็อกได้ด้วยลายนิ้วมือแฟนเท่านั้น ข่าวนี้กลายเป็นไวรัลพร้อมรูปบราเรืองแสงสีฟ้าที่สร้างจาก AI ดูสมจริง แต่แท้จริงแล้วต้นแบบคอนเซ็ปต์นี้มีความแตกต่างจากรูปที่เป็นข่าวมากมาย
ต้นเรื่องของกรณีนี้เริ่มจากครีเอเตอร์ชาวญี่ปุ่นชื่อ Zawaworks ได้โพสต์คลิปลง X (หรือ Twitter เดิม) ช่วงกลางปี 2024 โชว์นวัตกรรมสุดแหวกแนว นั่นคือบราที่ปลดล็อกได้เฉพาะลายนิ้วมือแฟนหนุ่มเท่านั้น ฟังแล้วเหมือนหลุดมาจากการ์ตูนไซไฟ
นวัตกรรมนี้ยังไม่ใช่สินค้าจริง และเป็นเพียงโปรเจกต์ทดลองหรือคอนเซ็ปต์ต้นแบบ ที่เจ้าของไอเดียทำขึ้นมาเอง ถึงอย่างนั้น คลิปนี้จุดประกายให้คนจำนวนมากตั้งคำถามทั้งด้านศีลธรรม จริยธรรม และแม้กระทั่งสภาพจิตใจของคนคิดโปรเจกต์นี้
จากคอนเซ็ปต์ในการพัฒนาบราที่ใช้เทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์ ปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือ เป้าหมายโปรเจ็กต์ที่สื่อไว้คือควบคุมความซื่อสัตย์ของผู้หญิง ตรงนี้ทำให้เกิดดราม่า ส่งผลให้โลกออนไลน์ถกเถียงกันหลายรส ทั้งขำขัน ต่อต้าน ส่งให้เจ้าของคลิปอย่าง Zawaworks กลายเป็นที่สนใจของผู้คนจำนวนมาก
ที่ผ่านมา บัญชี @zawa_works นั้นมีผู้ติดตามกว่า 25,000 คน โดย Zawaworks ถูกนิยามว่าเป็น "นักประดิษฐ์แห่งความฝัน" ชาวญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นการสร้างอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์จินตนาการวัยรุ่นในสไตล์ R-15 (เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่) โดยมีคำอธิบายโปรไฟล์ว่า มุ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ทำให้ความฝันวัยรุ่นเป็นจริง ซึ่งทำให้มักมีการโพสต์คอนเซ็ปต์ผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ที่ผสมผสานเทคโนโลยีกับความบันเทิง
จากการสำรวจ พบว่านวัตกรรมบางชิ้นถูกนำไปพัฒนาต่อในรูปแบบวิดีโอ AV (Adult Video) และประวัติผลงานเก่าสามารถดูได้บน YouTube ช่องของ Zawaworks ซึ่งมีสมาชิก 2,770 บัญชี มีวิดีโอ 69 ชิ้น โดยวิดีโอที่โชว์แนวคิดการออกแบบ "Smart Bra" หรือชุดชั้นในอัจฉริยะรุ่นถอดได้ด้วยการสแกนนิ้วตัวนี้ เป็นเพียงหนึ่งในโพสต์ที่โดดเด่นและจุดประกายการสนทนาออนไลน์
สำหรับภาพต้นแบบ Smart Bra นี้เป็นชุดชั้นในที่ดูเหมือนปกติ แต่ซ่อนระบบล็อกดิจิทัลไว้ด้านใน เมื่อเจ้าของสวมใส่และวางนิ้วลงบนเซ็นเซอร์ที่ตำแหน่งสายรัด ระบบจะสแกนลายนิ้วมือเพื่อยืนยันตัวตน จากนั้นกลไกภายในจะปลดล็อกเบาๆ ทำให้ถอดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดยไม่ต้องดิ้นรนกับตะขอหรือซิปแบบยุคเก่า ตัววิดีโอมีการถ่ายทอดในสไตล์เดโมผลิตภัณฑ์สมมติ ใช้กราฟิก 3D ผสมกับม็อคอัพจริง เพื่อแสดงขั้นตอนการทำงานตั้งแต่การสวมใส่ การสแกน จนถึงการปลดล็อก
ล่าสุด โพสต์นี้ถูกแสดงขึ้นมาอีกครั้งในไทม์ไลน์ X เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา สร้างความฮือฮาเพราะนวัตกรรมนี้เล่นกับจินตนาการของผู้ชม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ชายที่ชื่นชอบคอนเทนต์แนวนี้ ผู้ใช้หลายคนคอมเมนต์ติดตลกว่าหากสินค้าออกจำหน่ายจริง อาจขายหมดสต็อก ซึ่งเบื้องหลังความสนุก Zawaworks เน้นว่าโปรเจ็กต์นี้คือการประดิษฐ์จากจินตนาการ ที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้คนคิดถึงเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันแบบแฟนตาซี
สรุปแล้ว ภาพบราสีฟ้าเรืองแสงนั้นเป็นภาพตกแต่ง แต่รูปบราสีชมพูนี้มีที่มาปรากฏชัดในวิดีโอของ Zawaworks โดยไม่ได้ผลิตหรือขายผลิตภัณฑ์จริง แต่ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อโชว์ไอเดียสร้างสรรค์ที่อาจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้วิศวกรหรือนักออกแบบในอนาคตต่อไป.