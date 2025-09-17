ศุลกากรไทยยึดหมึก Epson ปลอม 7,000 ขวด ปกป้องผู้บริโภค

ศุลกากรไทยกวาดล้างหมึกเอปสันปลอม (Epson) กว่า 7,000 ขวด ปิดทางหมึกปลอมเล็ดลอดไปสร้างความเสี่ยงเครื่องพิมพ์เสียหายเพราะหมึกไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงสารเคมีที่อาจส่งผลกระทบด้านสุขภาพ
รายงานจากเอปสันชี้ว่ากรมศุลกากรไทยได้กวาดล้างหมึกเอปสันปลอมกว่า 7,000 ขวดที่พยายามลักลอบเข้ามาในประเทศ การกวาดล้างครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างเอปสันในญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกรมศุลกากรไทยที่วางแผนตรวจเชิงรุก สแกนตู้สินค้า และสกัดจับตั้งแต่ต้นทาง
***ปิดเกมสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
สำหรับหมึกเอปสันปลอมกว่า 7,000 ขวด ที่ถูกกรมศุลกากรไทยสามารถสกัดกั้นและยึดไว้ได้นั้นเป็นหมึกที่ลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทย จากการตรวจยึดครั้งใหญ่ 2 ครั้งในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
"การดำเนินการดังกล่าวนับเป็นก้าวสำคัญในการปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และปกป้องสิทธิ์ของผู้บริโภคในประเทศไทย" เอปสันระบุในแถลงการณ์ "สินค้าที่ถูกยึดได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นของปลอมและละเมิดเครื่องหมายการค้าของบริษัท ไซโก้ เอปสัน คอร์ปอเรชั่น"
จากความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างบริษัท ไซโก้ เอปสัน คอร์ปอเรชั่นและกรมศุลกากรไทย ภายใต้การสนับสนุนจากเอปสันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการตรวจยึดเชิงรุกต่อผู้นำเข้า และอายัดตู้สินค้าที่สงสัยว่าละเมิดสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
"หลังการตรวจสอบและยืนยันอย่างละเอียด หมึกปลอมทั้งหมดถูกยึดถาวร และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย ผู้กระทำผิดจะรับโทษตามกฎหมายไทย โดยสินค้าปลอมทั้งหมดจะถูกทำลายในพิธีทำลายประจำปีของรัฐบาลไทย สะท้อนถึงนโยบายไม่ยอมรับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ของประเทศไทย ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ์ผู้บริโภคและผู้ประกอบการที่สุจริต"
เอปสันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ย้ำว่าบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริโภคชาวไทยเลือกซื้อหมึกเอปสันจากตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการและร้านค้าออนไลน์ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น พร้อมยืนยันความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับกรมศุลกากรไทยและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ เพื่อปกป้องผู้บริโภคและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของสินค้าปลอมอย่างต่อเนื่อง.