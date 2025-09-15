AIS 3BB FIBRE3 ออกโซลูชัน PRO EVENT เสริมแกร่งธุรกิจอีเวนต์ไทย

AIS 3BB FIBRE3 พลิกโฉมมาตรฐานเน็ตบ้านไทย ด้วย “PRO EVENT SOLUTION” โซลูชั่นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระดับ 2Gbps รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอีเวนต์และ MICE อย่างเต็มรูปแบบ มอบการเชื่อมต่อที่เร็ว แรง เสถียร ผ่านโครงข่ายเน็ตบ้านอัจฉริยะของ AIS พร้อมทีมวิศวกรมืออาชีพดูแลครบวงจรตลอดการจัดงานในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ตอกย้ำความเป็นผู้นำบรอดแบนด์อันดับ 1 ของไทย ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ เพื่อยกระดับศักยภาพของธุรกิจอีเวนต์ไทย และร่วมสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน
นายยอดชาย อัศวธงชัย หัวหน้าหน่วยธุรกิจการค้า ธุรกิจบรอดแบนด์ AIS กล่าวว่า ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ถือเป็นไฮซีซั่นของการจัดงานอีเวนต์ในประเทศไทย เราได้เห็นการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมอีเวนต์ ทั้งคอนเสิร์ต มิวสิคเฟสติวัล งานสัมมนา และนิทรรศการต่างๆ โดยเฉพาะงานในรูปแบบ Hybrid ที่ผสานทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ให้อินเทอร์เน็ตกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การจัดงานประสบความสำเร็จ
AIS 3BB FIBRE3 จึงได้พัฒนา PRO EVENT SOLUTION ขึ้นเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่ซับซ้อนและหลากหลาย รองรับทุกขนาดงานในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่ม B2B พร้อมสนับสนุนผู้จัดงานและผู้ประกอบการไทย ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ล้ำสมัยบนโครงข่ายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างแท้จริง
PRO EVENT SOLUTION บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระดับ 2Gbps จาก AIS 3BB FIBRE3 ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งการใช้งานทั่วไปและงานอีเวนต์ที่ต้องการการเชื่อมต่อคุณภาพสูงและมีความซับซ้อน โดยให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ วางระบบ ติดตั้ง และดูแลหลังบ้านตลอดการจัดงาน เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น
ครอบคลุมบริการหลัก ได้แก่ การวางระบบเครือข่ายที่เหมาะสมกับพื้นที่และความต้องการเฉพาะของแต่ละงาน การติดตั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า พร้อมทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญประจำสถานที่จัดงาน คอยดูแล ติดตาม และให้ความช่วยเหลือแบบเรียลไทม์ตลอดการจัดงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเชื่อมต่อจะมีความเสถียรและใช้งานได้ตลอดเวลา
สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถเลือกใช้บริการได้ตามความเหมาะสม ผ่าน 4 โซลูชันหลัก ได้แก่:
- FTTX Premium: อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระดับกิกะบิต รองรับการใช้งานทั่วไปภายในงาน เหมาะกับอีเวนต์ขนาดเล็ก งานจัดแสดงสินค้า หรือลูกค้าที่ต้องการติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ทำธุรกรรมออนไลน์ รับชำระค่าสินค้า (POS)
- Fiber Leased Line: อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อความเร็วสูงแบบเฉพาะตัว เหมาะกับอีเวนต์ขนาดกลาง-ใหญ่ หรือกิจกรรมที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรสูง เร็ว ไม่สะดุด เช่น การไลฟ์สตรีม, การแข่งขันอีสปอร์ต, คอนเสิร์ต
- MPLS: อินเทอร์เน็ตคุณภาพระดับองค์กร เหมาะกับอีเวนต์ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตคุณภาพสูง เป็นโซลูชันที่มีความเสถียรและปลอดภัยสูงสุด เช่น งานแข่งขันกีฬา, งานถ่ายทอดสดการประกวดต่างๆ
- L2 VPN: เชื่อมต่อและส่งสัญญาณภาพและเสียงจากสถานที่จัดงาน ส่งต่อไปยังปลายทางที่ต้องการ เช่น การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาผ่านช่อง T sport7