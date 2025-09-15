ทรูคอฟฟี่ จัดโปรฯสำหรับลูกค้าทรูและดีแทค ลด 50% วันนี้ – 31 ธ.ค. 68

ทรูคอฟฟี่เดินหน้าสร้างประสบการณ์ที่มากกว่าการดื่มกาแฟ ด้วยการขยายสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้แก่ลูกค้าทรูและดีแทค มอบความสุขในทุกวันกับแคมเปญ “ดื่มสุขทุกวัน ลดสูงสุด 50%” ผ่านแอปทรูไอดี สะท้อนความมุ่งมั่นที่จะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมเติมเต็มโมเมนต์ดี ๆ ให้กับลูกค้าคนสำคัญทั่วประเทศ และพิเศษยิ่งกว่าเคย ทรูคอฟฟี่ยังได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าทุกกลุ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับประสบการณ์พรีเมียมอย่างแท้จริง โดยลูกค้าสามารถรับสิทธิ์ลด 50% สำหรับเมนูเครื่องดื่ม ได้ดังนี้
•ลูกค้าทรูแบล็ค และลูกค้าดีแทค Platinum Blue Member: รับสิทธิ์สูงสุด 100 ครั้ง/เดือน (จากเดิม 10 ครั้ง/เดือน)
•ลูกค้าทรูเรด และลูกค้าดีแทค Gold Member รับสิทธิ์ 30 ครั้ง/เดือน
•ลูกค้าทรูบลู / ลูกค้าทรูกรีน และลูกค้าดีแทค Silver Member: รับสิทธิ์ 15 ครั้ง/เดือน
นอกจากนี้ ลูกค้าทรูและดีแทคทุกคนยังสามารถแลกรับส่วนลด 50% ได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เพียงแลกผ่านแอปทรูไอดี ด้วย 9 ทรูพอยท์ หรือ 29 คอยน์
โดยลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ได้ง่าย ๆ ผ่านแอปทรูไอดี เพียงไม่กี่ขั้นตอน ก็พร้อมดื่มด่ำกับเมนูโปรด ไม่ว่าจะเป็นกาแฟสดหอมกรุ่น มัทฉะคุณภาพพรีเมียม หรือซิกเนเจอร์ดริงก์สุดครีเอทีฟของทรูคอฟฟี่ ในราคาสุดพิเศษที่เข้าถึงได้ทุกวัน
ทั้งนี้ แคมเปญ “ดื่มสุขทุกวัน ลดสูงสุด 50%” สะท้อนอีกหนึ่งความตั้งใจของทรูคอฟฟี่ที่จะเป็นมากกว่าร้านกาแฟทั่วไป เพราะที่นี่คือ “พื้นที่แห่งความสุข” ที่ผสานกาแฟคุณภาพเข้ากับสิทธิพิเศษและเทคโนโลยีผ่านทรูไอดี เชื่อมโยงลูกค้าเข้าสู่อีโคซิสของทรูอย่างครบวงจร ให้ทุกแก้วกาแฟที่คุณเลือก เติมเต็มทุกช่วงเวลาให้พิเศษกว่าที่เคย อย่าพลาดสิทธิพิเศษสุดคุ้ม ให้ทุกแก้วจากทรูคอฟฟี่กลายเป็นโมเมนต์ดี ๆ ของคุณได้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2568 ทุกสาขาทั่วประเทศ