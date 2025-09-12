เปลี่ยน iPhone 17 แบบไม่เสียเงิน AIS ออกโปร "All in One" เพียง เปิดเบอร์- ย้ายค่าย สมัครเน็ตบ้าน พร้อมเทรด iPhone 16

AIS ออกรายละเอียดโปรโมชันสั่งจอง iPhone 17 iPhone Air iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max มีทั้งลูกค้าใช้ AIS Point แลกส่วนลดสูงสุด 5,000 บาท เก่าแลกใหม่ลดเพิ่มสูงสุด 4,000 บาท พร้อมดึงลูกค้าที่ใช้ iPhone 16 นำเครื่องเก่ามาเทรด เปิดเบอร์ใหม่ หรือย้ายค่าย สมัครแพ็กเกจ เน็ตบ้าน รับเครื่องใหม่แบบไม่เสียค่าเครื่อง
สำหรับรายละเอียดของโปร All in One แลก iPhone 17 เริ่มต้น 0 บาท เปิดเบอร์ใหม่ หรือ ย้ายค่ายเบอร์เดิม
ด้วยแพ็กเกจ All in One 1,499.-/เดือน พร้อมรับเบอร์โฟร์ และ PLAY Premier ฟรี พร้อมกับสมัครแพ็กเกจเน็ตบ้าน AIS FIBER 3 ค่าบริการรายเดือนหลังหักส่วนลดเริ่มต้น 799.- ขึ้นไป รับสิทธิ์ได้ทั้งลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าติดตั้งใหม่ และ นำ iPhone 16 มาแลกรับ iPhone 17 ได้ทันที 0 บาท