ทีวีดิจิทัลมีหวัง! กสทช.ปั้นโรดแมปใหม่ เคาะแผนทันสิ้นปี

ทีวีดิจิทัลยิ้มออก! กสทช.ไฟเขียวโรดแมปใหม่ เคาะแนวทางทันสิ้นปี ฟังเสียงรอบด้าน เตรียมอัปเกรดวงการก่อนหมดอายุใบอนุญาตปี 72 รีบูตเกมจอแก้วรอบใหญ่
เมื่อวันที่ 11 ก.ย.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุม กสทช. ได้มีการพิจารณาบทวิเคราะห์ฉากทัศน์ในอนาคตของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ และแนวทางในการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบกิจการโทรทัศน์ของไทย ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการวิเคราะห์ต่อเนื่องจากผลการศึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาฉากทัศน์กิจการแพร่ภาพกระจายเสียงในอนาคตของไทยภายใต้สภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อที่จะนำไปจัดทำ (ร่าง) แผนที่นำทาง (Roadmap) กิจการโทรทัศน์และการแพร่ภาพและเสียงของประเทศไทย โดยที่ประชุม กสทช. ได้รับฟังการบรรยายสรุปของ สำนักงาน กสทช. และอภิปรายถึงประเด็นต่างๆ เช่น นิยามของกิจการโทรทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไป การเข้าถึงบริการโทรทัศน์ในอนาคต การกำกับดูแล Streaming Platform ต้นทุนที่สูงขึ้นและความคุ้มค่าในการใช้ MUX สำหรับการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล
ทั้งนี้ ที่ประชุม กสทช. รับทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อท่ามกลางบริบทของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และอภิปรายถึงแนวทางการดำเนินการต่างๆ ในกรณีที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน และในกรณีที่มีการแก้กฎหมายให้สอดคล้องกับบริบทการหลอมรวมทางเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยอาจเป็นการแก้กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เป็นรายมาตราหรือแก้กฎหมายทั้งฉบับ นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายถึงการส่งเสริมการประกอบกิจการโทรทัศน์ ทั้งด้านการส่งเสริมการผลิตเนื้อหารายการ การประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในกิจการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบกิจการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เทคโนโลยีและการเพิ่มช่องทางในการรับชม เช่น การจัดให้มี national streaming platform และการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับคนพิการ
ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติให้ สำนักงาน กสทช. บทวิเคราะห์และข้อเสนอต่างๆ ทั้งที่ทางสำนักงานเสนอมา และที่บอร์ดได้อภิปรายระหว่างการประชุม ไปรับฟังความคิดเห็น ซึ่งหากสรุปผลได้ภายในสิ้นปีนี้จะทำให้สามารถเตรียมการได้ทันเวลาก่อนที่ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ของผู้ให้บริการช่องรายการดิจิทัลทีวีประเภทธุรกิจจะสิ้นสุดลงในเดือนเมษายน ปี 2572
อย่างไรก็ตาม กรอบแนวทางการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบกิจการโทรทัศน์ที่จะนำเสนอในการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้จะอ้างอิงตามกรอบกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นหลัก ส่วนข้อเสนอที่ต้องมีการแก้กฎหมายจะดำเนินการคู่ขนานไปในอีกทางหนึ่ง
สำหรับประเด็นที่จะนำไปรับฟังความคิดเห็น จะรวมถึงประเด็นต่างๆ เช่น การบริหารทรัพยากรคลื่นความถี่ โครงข่ายฯ และการอนุญาต เช่น การขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่จะต้องใช้การประมูลเช่นเดิมหรือให้ผู้ประกอบกิจการโครงข่ายมีหน้าที่ขอรับใบอนุญาต หรือพิจารณาใช้แนวทางอื่นนอกเหนือจากการประมูล หรือเป็นการประมูลแบบมีเงื่อนไขเพิ่มเติม จำนวนช่องรายการและการกำหนดระดับความคมชัด การใช้งานคลื่นความถี่สำหรับกิจการทีวีดาวเทียม การสร้างกรอบการกำกับดูแลที่ยืดหยุ่น การทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบให้มีความทันสมัย การลดภาระต้นทุนอื่นที่เกิดจากการกำกับดูแล กฎ Must Carry เป็นต้น
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 10 ก.ย.68 นายสุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) พร้อมผู้บริหารสมาคม เข้ายื่นหนังสือถึง ประธานกรรมการ กสทช. เพื่อทวงถามถึงความคืบหน้าในการนำเรื่อง Roadmap ทีวีดิจิตอล ในปี พ.ศ.2572 ซึ่งมีการบรรจุวาระมาแล้วหลายครั้งแต่ยังไม่ได้รับการพิจารณา โดยภาคอุตสาหกรรมต้องการให้มีการพิจารณาโดยเร็วจะได้รับทราบถึงทิศทางของกิจการโทรทัศน์ในอนาคตเพื่อวางแผนเตรียมการล่วงหน้าก่อนที่ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ของผู้ให้บริการช่องรายการดิจิทัลทีวีประเภทธุรกิจจะสิ้นสุดลง