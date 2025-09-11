TNN ช่อง 16 เปิดเวทีสัมมนา “TRANSFORMING THAILAND” รวมพลังรัฐ-เอกชน พลิกโฉมเศรษฐกิจไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน

TNN ช่อง 16 ตอกย้ำจุดยืนสถานีข่าวคุณภาพอันดับหนึ่ง ที่ “ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง” ฉลองก้าวสู่ปีที่ 18ด้วยงานสัมมนาใหญ่ “TRANSFORMING THAILAND: ปรับโฉมไทย สู่อนาคตและความยั่งยืน” จัดเต็มตลอด 2 วัน ระหว่างวันที่ 8–9 กันยายน 2568 ณ ชั้น 3 ทรูดิจิทัล พาร์ค งานนี้ถือเป็นเวทีสำคัญที่รวมแนวคิดเชิงนโยบายจากผู้บริหารชั้นนำ ทั้งภาครัฐ เอกชน และนักวิชาการ พร้อมเปิดพื้นที่ TNN Originals ให้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน
นายองอาจ ประภากมล หัวหน้าสายงานทรูวิชั่นส์และมีเดีย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับ โดยได้รับเกียรติจาก นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ถึง 3 ความท้าทายหลักของโลก อาทิ Digitalization& AI , Deglobalization และDecarbonization พร้อมเสนอแนวทางการปรับตัวของไทยผ่าน “ความเสมอภาคใหม่” ใน 4 ด้าน คือ การศึกษา แหล่งทุน เทคโนโลยี และระบบประกัน รวมถึงกรอบยุทธศาสตร์ “6Ts Transformation” เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน โดยเน้นว่า “หัวใจของการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไทย คือความรักแท้ (Compassion)” ที่จะเชื่อมโยงผู้คน เปิดรับความแตกต่าง และร่วมกันสร้างสังคมที่มีความหมายร่วมกัน
ภายในงานยังมีการเสวนาในหัวข้อ “ปลดล็อกศักยภาพ ผลักดันเศรษฐกิจ” โดย นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ชี้ว่าไทยติดกับดักรายได้ปานกลางมานานกว่า 30 ปี พร้อมเสนอให้เน้นจุดแข็งด้านเกษตรและท่องเที่ยว ด้าน ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เสนอให้กำหนดวาระแห่งชาติในรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างความต่อเนื่องทางนโยบาย พร้อมผลักดันการต่อต้านคอร์รัปชันและเปิดตลาดใหม่ผ่านความร่วมมือกับต่างประเทศ นอกจากนี้ นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชี้ไทยยังขาดธุรกิจใหม่ที่เติบโตเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จึงต้องเชื่อมผู้ประกอบการรุ่นใหม่กับตลาดทุน เพื่อเร่งสร้างการลงทุน ขณะที่ นางสาวศุธาศินี สมิตร ที่ปรึกษาด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มองว่าไทยมีศักยภาพด้านทำเลและโครงสร้างพื้นฐาน แต่ยังต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีและความยั่งยืน เพื่อดึงดูดการลงทุนระยะยาว
ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน ไทยปรับ: การทูตไทยและความร่วมมือภูมิภาค” โดยชี้ให้เห็นว่าโลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในหลายมิติ ทั้งภูมิรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลให้ไทยต้องเร่งปรับยุทธศาสตร์การทูตให้มีความเชิงรุกมากขึ้น พร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือในรูปแบบพหุภาคี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้น
สำหรับวงเสวนา หัวข้อ “ประเทศไทย 2035: อ่านเกมภูมิรัฐศาสตร์โลกในทศวรรษใหม่” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร นักวิชาการด้านจีน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิเคราะห์ว่า ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และจีนเป็นการแข่งขันระยะยาวที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ไทยจึงต้องคัดกรองการลงทุนจากจีนให้ได้ทุนคุณภาพ และสร้างห่วงโซ่อุปทานใหม่ที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีและซอฟต์พาวเวอร์ ทางด้าน ดร.สันติธาร เสถียรไทย ที่ปรึกษาด้าน Future Economy สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ระบุว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติหลัก ได้แก่ การค้าแบบเครือข่ายหลายเส้นทาง การแบ่งขั้วเศรษฐกิจใหม่ และการขยายตัวของภาคบริการ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญของไทย ทั้งนี้ ดร.ฐิติมา ชูเชิด ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจมหภาค, ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC)" มองว่าไทยอยู่ใน “ขั้วเทา” ระหว่างมหาอำนาจ แม้มีโอกาสเป็นสะพานเชื่อม แต่ต้องเผชิญความเสี่ยงจากการแข่งขันที่ซับซ้อน พร้อมเตือนให้จับตา 4 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ทิศทางการลงทุนโลก การเคลื่อนย้ายศูนย์กลางเศรษฐกิจ การลดลงของความร่วมมือระหว่างประเทศ และการลดบทบาทของเงินดอลลาร์ในระบบการเงินโลก ในมุมภาคธุรกิจ นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มองว่าเทคโนโลยีทำให้วัฏจักรเศรษฐกิจสั้นลง ไทยต้องปรับตัวเชิงรุก ดึงการลงทุนในอุตสาหกรรมอนาคต เช่น อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือแพทย์ โลจิสติกส์อัจฉริยะ และพลังงานสะอาด
งานสัมมนาครั้งนี้สะท้อนบทบาทของ TNN ช่อง 16 ในฐานะเวทีแห่งการเรียนรู้และขับเคลื่อนสังคม พร้อมได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงานและผู้ชมผ่านการถ่ายทอดสดทาง TNN2 ทรูวิชั่นส์ ช่อง 784 รวมถึงช่องทางออนไลน์ Facebook, YouTube และ TikTok โดยสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทาง TNN ช่อง 16 และทุกแพลตฟอร์มดิจิทัล