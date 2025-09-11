เอไอเอส สานต่อ “ภารกิจคิดเผื่อ” จัดงานใหญ่ AIS ACADEMY for THAIs at LIFE FEST 40+ ร่วมงานฟรี 17 - 19 ต.ค.นี้

เอไอเอส ประกาศจัดงาน AIS ACADEMY for THAIs at LIFE FEST 40+ เวทีส่งต่อองค์ความรู้และทักษะดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพคนไทย เตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคม Super-aged Society ที่ทักษะดิจิทัลคือกุญแจสำคัญในการใช้ชีวิตและทำงานอย่างมั่นใจ พร้อมกิจกรรมพิเศษทั้งกิจกรรม Hackathon โดยนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ ประกวดนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัยและกลุ่มเปราะบาง, Life Hack 40+ แชร์เทคนิครู้ก่อน ยังทัน และ Real Case ที่สะท้อนพลังเทคโนโลยีในการเปลี่ยนชีวิตจริง เพื่อเตรียมความพร้อมให้ก้าวสู่วัยอิสระอย่างยั่งยืน
กานติมา เลอเลิศยุติธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า เมื่อสังคมไทยก้าวสู่สังคมสูงวัย ความรู้ด้านเทคโนโลยีและทักษะดิจิทัลจะยิ่งมีความสำคัญ และกลายเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อใช้ชีวิตและทำงานได้อย่างมั่นใจท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง AIS Academy ในฐานะศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี จึงมุ่งผลักดันให้คนไทย ทุกเพศทุกวัยพัฒนาทักษะดิจิทัลที่จำเป็นต่อการปรับตัว และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับชีวิต
ภายใต้ "ภารกิจคิดเผื่อ" เราจึงเดินหน้าจับมือพันธมิตรที่มีเป้าหมายเดียวกันอย่าง Superjeew Event, The Cloud และพันธมิตรชั้นนำ ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจสำคัญที่เราเรียกว่า AIS ACADEMY for THAIs ซึ่งเป็นการส่งต่อองค์ความรู้สำคัญให้แก่คนไทยที่ AIS จัดอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี เพื่อสร้างความพร้อมในการรับมือกับความท้าทาย เราจึงชวนคนไทยทุกคนมา “เข้าใจเรื่องตัวเองกันก่อน” เพื่อพร้อมก่อนถึงวัยอิสระ เพราะ รู้ก่อน ดีกว่า จะได้นำทักษะและโอกาสสำคัญมาปรับใช้ในการพัฒนาตัวเอง
โดยภายในงานจะได้พบกับไฮไลท์กิจกรรม AIS ACADEMY for THAIs ที่รวมความรู้และทักษะดิจิทัล อาทิ
- กิจกรรม JUMP THAILAND Hackathon 2025 เวทีค้นหาสุดยอดนวัตกรรมที่ Jump ชีวิตของผู้สูงอายุ และ
คนพิการให้ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิม
- กิจกรรมเวทีเสวนา Life Hack 40+ รู้ก่อน ยังทัน ตอบโจทย์การใช้ชีวิต ครบ 5 มิติของชีวิต
- กิจกรรม Real Case มือถือเปลี่ยนชีวิต และการแก้หนี้จากผู้มีประสบการณ์ชื่อดัง
- กิจกรรมสุดพิเศษมากมายที่บูธ AIS ACADEMY for THAIs
ทั้งนี้งานจัดขึ้นวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2568 เวลา 10.30 – 20.00 น. ณ centralwOrld PULSE ชั้น 7 เข้าฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับสิทธิพิเศษ 2 ต่อทันที ได้แก่ คอร์สออนไลน์ฟรี “40+ รู้ก่อน ยังทัน” มูลค่า 1,990 บาท และรับเพิ่ม AIS Points 40 คะแนน เมื่อเข้าร่วมงาน วันที่ 17 ตุลาคม 2568 โดยจำกัดเพียง 1,000 คนแรกเท่านั้น ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://m.ais.co.th/3bH7JgjT8 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ AIS Academy