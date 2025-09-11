Tesla เปิดตัว Optimus 2.5 หุ่นยนต์เปลี่ยนโลก พูดคุยผ่าน AI

เทสลา (Tesla) เปิดตัวหุ่นยนต์สีทองที่สามารถพูดคุยผ่านระบบ AI ด้านอีลอน มัสก์ (Elon Musk) คาดการณ์หุ่นยนต์เหล่านี้จะมีมูลค่าถึง 80% ของ Tesla ในอนาคต ชี้ภายในปี 2026 โลกอาจเห็นหุ่นยนต์ Tesla หลายล้านตัวทำงานในบ้าน โรงงาน และที่สาธารณะ การันตี Optimus 2.5 มีมือที่เลียนแบบมนุษย์ได้สมจริง พร้อมระบบควบคุมด้วยสายเคเบิลที่แม่นยำเหนือใคร
การเปิดตัวนี้เริ่มต้นจากคลิปวิดีโอที่ "มาร์ค เบนิออฟ" (Marc Benioff) ซีอีโอของบริษัทเซลส์ฟอร์ซ (Salesforce) ได้โพสต์เผยแพร่ จนได้รับการยืนยันจากบัญชี TeslaAI บนแพลตฟอร์ม Weibo ของจีน
ข้อมูลจาก TeslaAI ชี้ว่าหุ่นยนต์รุ่นนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า Optimus 2.5 ซึ่งอาจจะถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคที่หุ่นยนต์จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราทุกคน
***ยังเก่งได้อีก
Elon Musk ชี้แจงว่า รุ่น 2.5 ยังไม่ใช่หุ่นยนต์เจเนอเรชั่นที่สามที่ทุกคนรอคอย แต่เป็นต้นแบบในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อปรับปรุงทั้งรูปลักษณ์และการทำงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
Elon’s Tesla Optimus 🤖🔥 is here! Dawn of the physical Agentforce revolution, tackling human work for $200K–$500K. Productivity game-changer! Congrats @elonmusk, and thank you for always being so kind to me! 🚀 #Tesla #Optimus pic.twitter.com/bA5IYIylE1— Marc Benioff (@Benioff) September 3, 2025
หุ่นยนต์ Optimus รุ่นใหม่ที่บริษัท Tesla ได้เปิดตัวมานี้มีสีทองสะดุดตา ตัวหุ่นถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ของบริษัท เพราะจุดเด่นของ Optimus 2.5 คือมีข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้นุ่มนวลขึ้น โครงสร้างที่เพรียวบางกว่าเดิม และระบบมือที่เลียนแบบกายวิภาคของมนุษย์ได้ใกล้เคียงมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีสายเคเบิลควบคุมนิ้วมือเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการจับจับวัตถุ
อย่างไรก็ตาม การสาธิตยังเผยให้เห็นถึงข้อจำกัดที่ยังต้องแก้ไข ในระหว่างการโต้ตอบกับ Benioff หุ่นยนต์ได้ตอบสนองผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์ Grok ของ Tesla แต่กลับบอกทิศทางไปยังห้องครัวแทนที่จะไปเอาเครื่องดื่มตามที่ขอ
นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวยังมีความล่าช้า การตอบสนองดูไม่แน่นอน และการออกเสียงยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Optimus ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและต้องปรับปรุงข้อบกพร่องทางเทคนิคต่อไป
We haven’t shown Optimus V3 yet. It is sublime. The second two images are V2 and V2.5.— Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2025
ด้าน Musk ได้เน้นย้ำอย่างต่อเนื่องว่า Optimus เป็นหัวใจสำคัญของอนาคต Tesla โดยคาดการณ์ว่าหุ่นยนต์รูปคนจะมีมูลค่าถึงร้อยละ 80 ของบริษัท เป้าหมายการผลิตระบุว่าจะมีหุ่นยนต์หลายพันตัวเปิดตัวในปี 2025 และขยายไปสู่หลายแสนหรือแม้แต่หลายล้านตัวภายในปี 2026
ความเคลื่อนไหวของ Tesla ครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มีขอบเขตกว้างไกลกว่าการเป็นเพียงต้นแบบที่น่าประทับใจ โดย Optimus มีเป้าหมายที่จะเข้าไปปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม ครัวเรือน และพื้นที่สาธารณะต่างๆ ในอนาคตต่อไป.
The future is golden pic.twitter.com/Cfzk6Ny8cr— Tesla (@Tesla) September 8, 2025
Those are the biggest factors.
~80% of Tesla’s value will be Optimus.— Elon Musk (@elonmusk) September 1, 2025