ทรูเตือนภัย! มิจฉาชีพแอบอ้างติดตั้งอินเทอร์เน็ต หลอกโอนเงินค่าสมัคร

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งเตือนลูกค้า อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นพนักงานทรู เสนอโปรโมชั่นติดตั้งอินเทอร์เน็ตราคาถูก พร้อมเรียกเก็บค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ โดยไม่มีใบแจ้งค่าบริการจากทรูและให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคล
ทรู ขอยืนยันว่า พนักงานมีหน้าที่เพียงเสนอขาย ให้คำแนะนำสินค้าและบริการเท่านั้น โดยไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินสดหรือให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลแต่อย่างใด หากลูกค้าสมัครบริการสำเร็จ จะได้รับการยืนยันข้อมูลและนัดหมายติดตั้งจากหมายเลข 1242 หรือตรวจสอบรายละเอียดการสมัครบริการได้ด้วยตนเองผ่านทรูแอป ทั้งนี้การชำระค่าบริการที่ถูกต้อง จะทำผ่านใบแจ้งค่าบริการที่ทรู จัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้เท่านั้น
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันภัยมิจฉาชีพข้างต้น ทรูขอแนะนำลูกค้าดังนี้
- ตรวจสอบรหัสพนักงานก่อนรับบริการ
- ห้ามชำระเงินสดผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ช่องทางของบริษัทฯ หรือโอนเงินเข้าบัญชีบุคคล
- ระมัดระวังการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้อื่น
- หากมีข้อสงสัย โทร.1242 ทันที
ทรูให้ความสำคัญสูงสุดในการปกป้องลูกค้าทุกท่าน และจะดำเนินมาตรการอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง