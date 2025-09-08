xs
ทรู เผยโฉม “True Branding Shop” และ “TrueSphere” ที่ Dusit Central Park ยกระดับชีวิตดิจิทัล เข้าใจคนเมืองทุกเจน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เหนือชั้นทุกมิติ! ทรู คอร์ปอเรชั่น ผู้นำเทคโนโลยีโทรคมนาคมของไทย เผยโฉม True Branding Shop แห่งใหม่ ณ Dusit Central Park มอบประสบการณ์เหนือระดับที่เข้าใจชีวิตคนเมือง บนพื้นที่ที่ผสานความล้ำสมัย ความสะดวกสบาย และความยั่งยืนเข้าด้วยกัน ออกแบบในสไตล์โมเดิร์นเซน ใช้วัสดุธรรมชาติ และโทนสีที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย ชูไฮไลต์ TrueSphere First Class Co-working Space ที่เนรมิตพื้นที่กว่า 228 ตรม.ให้เป็นเสมือนเลานจ์สนามบินชั้นหนึ่ง ด้วยที่นั่งแบบ First-Class Aviation Seat มอบประสบการณ์เสมือนอยู่บนเครื่องบินชั้นเฟิร์สคลาส ให้ความเป็นส่วนตัวมาพร้อมฟังก์ชันปรับเอนตามหลักสรีรศาสตร์ ปรับได้ตามใจ พร้อมแท่นชาร์จไร้สาย ปลั๊กไฟส่วนตัว ไฟอ่านหนังสือ เพื่อความสะดวกสบายตลอดการใช้งาน เพื่อประสบการณ์เหนือระดับอย่างแท้จริง 

 นอกจากนี้ยังมาพร้อม Generative AI Photobooth บูธถ่ายภาพอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยี Generative AI สร้างและแต่งภาพสุดครีเอทีฟแบบเรียลไทม์ เพียงถ่ายรูป ก็สามารถเปลี่ยนฉาก ใส่เอฟเฟกต์ หรือครีเอตสไตล์ภาพได้ตามใจ และ Solar Energy Solutions โซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ที่ช่วยเปลี่ยนแสงแดดให้เป็นพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์ทั้งการประหยัดค่าใช้จ่ายและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยั่งยืน พบกับเครื่องดื่มซิกเนเจอร์จาก True Coffee เติมเต็มความสดชื่น สะดวกสบายให้ทุกช่วงเวลาของการทำงานและการพักผ่อน พร้อมด้วยโซน Retail Experience รวมเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งสมาร์ทดีไวซ์ แก็ดเจ็ตไลฟ์สไตล์ อุปกรณ์ IoT และโซลูชันบ้านอัจฉริยะจากแบรนด์ชั้นนำ ให้ลูกค้าได้ทดลองใช้งานจริง พร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์คนเมืองได้ทุกเจน


นางสาวสุจิตรา อมิตรพ่าย หัวหน้าสายงานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ ทรู รีเทลช็อป บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทรูแบรนดิ้งช้อป และทรูสเฟียร์สาขา Dusit Central Park แห่งใหม่นี้ มีเอ็กซคลูซีฟดีไซน์ การออกแบบพิเศษเพื่อสะท้อนไลฟ์สไตล์คนเมืองในอนาคต นำ AI ล้ำสมัยมาเป็นหัวใจหลักของประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพถ่ายสุดครีเอทีฟด้วย Generative AI หรือการผสานโซลูชันพลังงานสะอาดที่ช่วยลดคาร์บอนฟุตพรินต์ ตอบโจทย์วิถีชีวิตคนยุคใหม่ที่ใส่ใจทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมมอบความสะดวกสบายระดับเฟิร์สคลาส ด้วยเก้าอี้ปรับนอนสุดหรูที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ เพื่อให้ทุกครั้งที่มาเยือนเป็นทั้งการผ่อนคลาย เติมแรงบันดาลใจ และค้นพบเทคโนโลยีที่ดูแลคุณตั้งแต่วันนี้จนถึงอนาคต”


“เรานำ AI ล้ำสมัยมาผสานกับโซลูชันพลังงานสะอาดและบริการระดับเฟิร์สคลาส เพื่อสร้างพื้นที่ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้ชีวิตและการทำงานของคนเมือง เป็นที่ที่คุณสามารถผ่อนคลาย เติมแรงบันดาลใจ และค้นพบเทคโนโลยีที่ดูแลคุณตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงอนาคต


“ที่นี่ไม่เพียงเป็นจุดหมายสำหรับการช้อปปิ้งหรือทำงาน แต่คือแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงลูกค้ากับเทคโนโลยีและบริการที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในอนาคต เราต้องการให้ทุกครั้งที่ลูกค้าเข้ามา เป็นการสัมผัสถึงคุณค่าที่แบรนด์ส่งมอบ ทั้งในแง่ของคุณภาพชีวิต แรงบันดาลใจ และการสร้างความยั่งยืนร่วมกัน”


True Branding Shop และ TrueSphere สาขา Dusit Central Park พร้อมต้อนรับทุกคนสู่โลกอนาคตที่รวมความล้ำสมัย ความสะดวกสบาย และความใส่ใจสิ่งแวดล้อมไว้ในที่เดียว เปิดให้บริการแล้ววันนี้

• True Branding Shop เวลา 10.00 – 20.00 น. ทุกวัน

• TrueSphere เวลา 10.30 – 20.00 น. ทุกวัน



พิเศษ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ “True Branding Shop” และ “TrueSphere” ณ Dusit Central Park ทรูพร้อมมอบสิทธิพิเศษที่คัดสรรมาให้กับลูกค้าใด้สัมผัสความสร้างสรรค์ในแบบคุณกับ “Generative AI Snap Photo” ถ่ายภาพครีเอทีฟ 4 แอ็กชัน สำหรับลูกค้าทรูและดีแทค แลกเพียง 29 ทรูพอยท์ หรือ 89 ดีแทคคอยน์ รวมถึงเป็นเจ้าของ Pocketalk S Plus อุปกรณ์ล่ามอัจฉริยะดีไซน์พรีเมียม ในราคาพิเศษเพียง 9,500 บาท (จากปกติ 9,900 บาท) ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2568

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line Official: @truecentralpark








