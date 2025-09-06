จับอินไซด์ผู้ประกอบการ SMB ซื้อคอมฯ ใช้เอง ASUS แยกไลน์ Prosumer ชิงเบอร์ 1 ใน 3 ปี (Cyber Weekend)

เมื่อพฤติกรรมผู้ประกอบการ SMB เปลี่ยนไป ASUS ปรับรูปแบบการทำตลาดโน้ตบุ๊กในกลุ่มองค์กร ขยายสู่ตลาดโปรซูเมอร์ ผ่าน ExpertBook P ซีรีส์ ผ่านช่องทางจำหน่ายทั่วไป และออนไลน์ เปิดทางผู้ประกอบการเข้าถึงสินค้าเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงได้ง่ายขึ้น และเปิดโอกาสให้ก้าวขึ้นสู่ผู้นำพีซีองค์กร
ชาร์ลส ลิว ผู้อำนวยการแผนกธุรกิจเชิงพาณิชย์ เอซุส ประเทศไทย กล่าวว่า หลังจากเริ่มทำตลาดคอมพิวเตอร์ในกลุ่มองค์กรธุรกิจ หมุดหมายสำคัญที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือขึ้นเป็นผู้นำในกลุ่มคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงานภาครัฐด้วยส่วนแบ่งกว่า 23% พร้อมกับตั้งเป้าหมายว่า ภายใน 3 ปีข้างหน้า จะขึ้นเป็นอันดับ 1 คอมเมอร์เชียลพีซี ในประเทศไทย
ความท้าทายก็คือ ในตลาดพีซีองค์กร คู่แข่งหลายรายมีประสบการณ์ในตลาดนี้หลายสิบปี ในขณะที่เอซุส เพิ่งเริ่มทำตลาดนี้อย่างจริงจังเพียง 5 ปีเท่านั้น แม้ว่าแบรนด์เอซุสจะก่อตั้งมากว่า 36 ปี แล้ว โดยมีจุดเริ่มต้นจากการจำหน่ายเมนบอร์ด
ส่วนสำคัญที่จะทำให้ เอซุส สามารถก้าวขึ้นสู่ผู้นำตลาดนี้ได้ คือการเข้าไปเจาะในกลุ่มผู้ประกอบการ SMB หรือองค์กรธุรกิจขนาดเล็กที่มีจำนวนพนักงานต่ำกว่า 10 คน ซึ่งมีจำนวนมากในประเทศไทย ตามข้อมูลจดทะเบียนกว่า 1.1 ล้านราย และเป็นกลุ่มที่คู่แข่งหลายรายไม่ได้ให้ความสำคัญมากนัก
“เราเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทำตลาดสินค้าคอมเมอร์เชียลที่นำเสนอนวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง และนำความเชี่ยวชาญนี้มาเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการทั้งความล้ำสมัย ความทนทาน และบริการหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เป็นมาตรฐานใหม่ของสินค้าในกลุ่มนี้”
สำหรับตลาดพีซีในประเทศไทย ปัจจุบันอยู่ที่ราวปีละ 2 ล้านเครื่อง โดยมีสัดส่วนระหว่างฝั่งคอนซูเมอร์ และฝั่งองค์กรอยู่ที่ราว 50% หรืออย่างละ 1 ล้านเครื่อง ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากก่อนหน้านี้ที่คอนซูเมอร์จะมีสัดส่วนราว 60% ส่วนหนึ่งมาจากการที่ภาคธุรกิจหลายส่วนหันมาเลือกซื้อพีซีผ่านช่องทางคอนซูเมอร์ และออนไลน์มากขึ้น
ทำให้จากเป้าหมายที่วางไว้ เอซุส ต้องมียอดขายในฝั่งของพีซีองค์กรปีละไม่ต่ำกว่า 2.5 แสนเครื่อง เพื่อให้ขึ้นเป็นผู้นำในตลาดนี้ และเชื่อว่าเป็นตัวเลขที่สามารถทำได้ จากการนำเสนอข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่มีความครบถ้วนตอบโจทย์การใช้งาน และสร้างมาตรฐานใหม่ของพีซีองค์กรสู่ตลาดด้วย
ปัจจุบัน ASUS เร่งเครื่องบุกในตลาดองค์กรธุรกิจผ่านสินค้าหลักในตระกูล Expert ที่แบ่งเป็น ExpertCenter สำหรับไลน์ของคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปที่มีตัวเลือกทั้งแบบ All in One, mini PC ไปจนถึงเดสก์ท็อปขนาดปกติ ตามด้วยในกลุ่มของโน้ตบุ๊กในชื่อ ExpertBook ซึ่งมีความน่าสนใจเพิ่มเติมในการแยกซีรีส์เพื่อจับกลุ่มตลาดให้กว้างขึ้น
ASUS เพิ่งเริ่มเข้ามาทำตลาดในกลุ่มองค์กรธุรกิจอย่างจริงจัง ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งในประเทศไทยได้รับการตอบรับที่ดีจากองค์กรธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ อย่างไรก็ตาม เอซุส ยังเห็นช่องว่างในการทำตลาดฝั่งผู้ประกอบการ และองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก
ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา เอซุส ได้ทำการแยกไลน์สินค้าของ ExpertBook ออกมาเป็น B ซีรีส์ ที่ใช้สำหรับเจาะกลุ่มคอร์ปอเรท และองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ด้วยการนำเสนอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่สามารถปรับแต่งได้ กับการสั่งซื้อล็อตใหญ่เพื่อนำไปใช้งานในองค์กร
***แตกไลน์ Prosumer จับผู้ประกอบการ SMB
ขณะเดียวกัน ได้แยกไลน์สินค้าของ ExpertBook P ซีรีส์ ออกมา เพื่อจับกลุ่ม Prosumer ทำตลาดในช่องทางทั้งหน้าร้าน และออนไลน์ ในลักษณะของคอมพิวเตอร์องค์กรที่เลือกสเปกออกมาเน้นความคุ้มค่าตามสไตล์ของทาง ASUS ภายใต้ความหวังที่จะผลักดันส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มนี้ให้เพิ่มมากขึ้น บนเป้าหมายในการครองตำแหน่งผู้นำพีซีในประเทศไทย
ความแตกต่างหลักของ ExpertBook B ซีรีส์ และ P ซีรีส์ ที่เห็นได้ชัดเจนคือสีของตัวเครื่องในกลุ่ม B ซีรีส์ จะเน้นสีดำที่ออกแนวเรียบหรู มีการนำนวัตกรรมมาส่งมอบอย่างในตระกูล ExpertBook B9 ที่มีความบาง และความเบา เหมาะกับกลุ่มผู้บริหารที่ต้องการเครื่องประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถพาพาไปใช้งานได้
ไล่ลงมาในกลุ่มของ ExpertBook B5 B3 และ B1 ที่จะปรับแต่งสเปก และคุณสมบัติลดหลั่นลงมาตามช่วงระดับราคาของสินค้าที่เริ่มต้นไม่ถึง 2 หมื่นบาท บนพื้นฐานในเรื่องของความทนทาน และคุณสมบัติทางด้านความปลอดภัยที่ยอมรับได้บนมาตรฐานคอมพิวเตอร์องค์กร
ในขณะที่กลุ่มของ ExpertBook P ซีรีส์ จะเริ่มต้นที่ ExpertBook P1 ไล่ขึ้นไปยัง P3 และ P5 สุดที่เท่านี้ ตัวเครื่องมากับสีเทาเงิน ให้ความทันสมัยมากขึ้น เหมาะกับกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป สามารถพกพาไปใช้งานได้ทุกที่ตามสไตล์ของไฮบริดเวิร์กที่เกิดขึ้นในยุคนี้
พื้นฐานสำคัญของ ExpertBook คือการที่ตัวเครื่องผ่านมาตรฐานความทนทาน จากการทดสอบทั้ง MIL-STD-810H ที่เป็นการทดสอบทางทหารของสหรัฐฯ รวมถึงการทดสอบเพิ่มเติม ASUS Superior Durability ที่ทดสอบการเปิด-ปิด หน้าจอ ทดสอบการตกจากระยะ 120 เซนติเมตร การรับน้ำหนักของหน้าจอ ไปจนถึงความแข็งแรงของพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆ
ประกอบกับการอัปเกรดซีพียูรุ่นใหม่ของทั้ง Intel และ AMD ทำให้ในช่วงปลายปีนี้ เอซุส มีสินค้าในพอร์ตครบมากที่สุด และพร้อมที่จะเข้าไปแข่งขันกับผู้นำในตลาดองค์กรเวลานี้ ไม่ว่าจะเป็น เอชพี เดลล์ และเลอโนโว ที่มีส่วนแบ่งหลักในตลาด ภายใต้ความหวังที่จะขึ้นมาเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆ ของลูกค้าที่ต้องการโน้ตบุ๊กระดับองค์กรมาใช้งาน
“ExpertBook P ซีรีส์ จะช่วยขยายตลาดในกลุ่มผู้ประกอบการให้ ASUS เพราะเชื่อว่ามีกลุ่มผู้ใช้งานที่อยากได้โน้ตบุ๊กที่มีความทนทาน และความปลอดภัย เพียงแต่ที่ผ่านมาการทำตลาดผ่านตัวแทนจำหน่ายขององค์กรอาจไม่ครอบคลุมเพียงพอ การขยายมาใช้ช่องทางของคอนซูเมอร์เพิ่มเติม จะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายขึ้น”
อีกส่วนที่ ASUS เร่งลงทุนมหาศาลในช่วงที่ผ่านมาคือ บริการหลังการขาย ทั้งเรื่องของการรับประกันที่รวมถึงความเสียหายจากอุบัติเหตุ เพิ่มตัวเลือกบริการถึงที่ (On Site Service) ภายในวันทำการถัดไป เริ่มในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี