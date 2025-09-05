15 ปีได้ใช้ Instagram พัฒนาแอปฯ สำหรับใช้บน iPad - แท็บเล็ตอื่นๆ ในอนาคต

Instagram ได้ประกาศเปิดตัวแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นสำหรับ iPad โดยเฉพาะอย่างเป็นทางการแล้วหลังเปิดให้บริการมากว่า 15 ปี เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บนอุปกรณ์หน้าจอใหญ่
แอปพลิเคชันเวอร์ชันใหม่นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับการใช้งานในหลายมิติ โดยมีฟีเจอร์เด่น อย่างเปิดทางผู้ใช้สามารถรับชม Reels ได้ทันทีในหน้าฟีดแรก ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับขนาดหน้าจอของ iPad
แถบ Following ที่เลือกได้ เพิ่มความสามารถในการควบคุมฟีด โดยผู้ใช้สามารถเลือกกรองโพสต์ที่ต้องการเห็นได้ 3 รูปแบบ คือ "All" (ทั้งหมด), "Friends" (เพื่อน), และ "Latest" (ล่าสุด) นอกจากนี้ยังรองรับ Multitasking เต็มรูปแบบ ผู้ใช้สามารถใช้ฟีเจอร์แบ่งหน้าจอ (Split View) เพื่อเปิดกล่องข้อความ (DM) หรือดูการแจ้งเตือน ควบคู่ไปกับการเลื่อนดูฟีด และที่สำคัญคือสามารถอ่านความคิดเห็นบน Reels ได้โดยไม่ต้องหยุดเล่นวิดีโอ
การเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ Instagram ในการขยายประสบการณ์ใช้งานไปยังอุปกรณ์พกพารูปแบบอื่นนอกเหนือจากบนสมาร์ทโฟน ซึ่งเริ่มต้นจาก iPad และมีโอกาสที่จะอัปเดตให้ใช้งานบนแท็บเล็ต Android ในอนาคตด้วย