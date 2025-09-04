ทรู คอร์ปอเรชั่น เสริมสัญญาณ บนภูมะเขือ หนุนภารกิจภาครัฐและกองทัพไทย

ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าสนับสนุนภารกิจภาครัฐและกองทัพไทย ขยายสัญญาณ 5G-4G บนคลื่น 700 MHz และเสริม 4G-3G บนคลื่น 2100 MHz ไปยังภูมะเขือได้สำเร็จซึ่งทำให้ปัจจุบันเจ้าหน้าที่บน "ภูมะเขือ" สามารถสื่อสารได้ด้วยสัญญาณทรู จากการส่งสัญญาณด้วยเสามือถือทรูที่ผามออีแดง จังหวัดศรีสะเกษ ไปถึงพื้นที่บนภูมะเขือ พร้อมเร่งเดินหน้าสำรวจพื้นที่ร่วมกับภาครัฐ กองทัพ และ กสทช. เพื่อติดตั้งเสาสื่อสารบนภูมะเขืออย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารในพื้นที่ชายแดนและสนับสนุนกองทัพไทย
สำหรับการขยายสัญญาณแบบเร่งด่วน ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ทำการเชื่อมเครือข่ายดังกล่าวด้วยการปรับทิศทางการรับ-ส่งสัญญาณจากเสาสัญญาณที่ติดตั้ง ณ ผามออีแดง โดยนำคลื่น 700 MHz ซึ่งเป็นคลื่นความถี่ต่ำ (Low-band) มีประสิทธิภาพสูงในการกระจายสัญญาณได้ไกลสามารถรองรับ 5G และ 4G พร้อมกับนำคลื่น 2100 MHz ซึ่งเป็นคลื่นความถี่กลาง (Mid-band) มาเปิดเสริม 4G และ 3G ให้ครอบคลุมพื้นที่สูงบนภูมะเขือ ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารและใช้งานวอยซ์และอินเทอร์เน็ตในกรณีเร่งด่วนได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้สนับสนุนตามคำขอของภาครัฐในการเพิ่มสัญญาณเพื่อภารกิจความมั่นคงและปฏิบัติควบคู่ไปกับมาตรการควบคุมเสาสัญญาณของ กสทช.
พร้อมกันนี้ สำหรับแผนระยะยาว ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ กองทัพ และ กสทช. ในการลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติมร่วมกันสำหรับวางแผนตั้งเสาสัญญาณมือถือบนภูมะเขืออย่างยั่งยืนในระยะต่อไป เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารดิจิทัลในพื้นที่ชายแดนให้มั่นคงตามคำขอภาครัฐ
นายประเทศ ตันกุรานันท์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยระบบสารสนเทศ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทรูมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐและกองทัพ ด้วยศักยภาพเครือข่ายที่ทันสมัยและครอบคลุม เพื่อให้ภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการส่งสัญญาณจากสถานีฐานผามออีแดงถึงภูมะเขือนับเป็นการสนับสนุนเฉพาะกิจแบบเร่งด่วน และเรากำลังเดินหน้าร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ กองทัพ และกสทช. เพื่อติดตั้งเสาสัญญาณอย่างยั่งยืนบนภูมะเขือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้นต่อไป”
ทั้งนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ปฏิบัติตามมาตรการ กสทช. อย่างเข้มงวดในการควบคุมสถานีฐานบริเวณชายแดนตลอดมา ซึ่งรวมถึงการดำเนินการรื้อเสา ถอดอุปกรณ์ และปรับลดความสูงตามกำหนด เพื่อไม่ให้นำสัญญาณโทรศัพท์มือถือไปใช้นอกเขตประเทศไทย
นอกจากนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังนำระบบ AI-CODC (Cell Outage Detection & Compensation) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ตรวจสอบสัญญาณสถานีฐานมาใช้งาน โดยระบบนี้เป็น Self-Healing Network ใช้ปัญญาประดิษฐ์บริหารจัดการเครือข่ายและมอนิเตอร์ได้แบบเรียลไทม์ เมื่อสถานีฐานขัดข้อง ระบบจะปรับจูนสัญญาณ