เปิดตัว ‘ElevateSEO’ หนุนแบรนด์ปรับตัวรับยุค AI Search

ในยุคที่แพลตฟอร์ม AI มีบทบาทสำคัญและกำลังพลิกโฉมวิธีที่ผู้บริโภคค้นหาข้อมูล ไพรมอล (Primal) ได้เปิดตัว ‘ElevateSEO’ โซลูชันใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มการมองเห็นให้กับแบรนด์บนเครื่องมือค้นหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ChatGPT, Claude, Perplexity หรือ Google AI Overviews และ AI Mode
ElevateSEO ถือเป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์ต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรม โดยข้อมูลจากการ์ทเนอร์ (Gartner) บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลก คาดการณ์ว่าปริมาณการค้นหาแบบเดิมผ่าน Search Engine อาจลดลงถึง 25% ภายในปี 2026 จากการเติบโตของการค้นหาด้วย AI อย่างไรก็ตาม กว่า 90% ของแบรนด์ยังไม่ปรากฏอยู่ในคำแนะนำสินค้าและบริการบนแพลตฟอร์ม AI
ดังนั้น ElevateSEO จึงถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนคุณค่าของแบรนด์ในหลายมิติ ไม่ได้แค่วัดผลอัตราการคลิก (Click-Through Rate) เพียงอย่างเดียว แต่ครอบคลุมทั้งการพูดถึงแบรนด์ ความถี่ในการปรากฏในคำแนะนำของ AI และความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อแบรนด์ด้วย สอดคล้องกับความจริงที่ว่าผู้คนจำนวนมากใช้ AI ในการหาข้อมูลแทนการเข้าเว็บไซต์
มาร์ค แมคโดเวลล์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไพรมอล จำกัด กล่าวว่า “พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคบนโลกออนไลน์กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง จากการค้นหาข้อมูลทั่วไป สู่การขอคำแนะนำจาก AI เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการ แบรนด์จึงต้องพร้อมเสมอ”
ElevateSEO ประกอบด้วย 4 แกนหลัก ได้แก่
• Content Authority Engine – ออกแบบโครงสร้างทางข้อมูลที่ช่วยให้โมเดล AI จัดว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
• Natural Language Optimisation – ปรับแต่งคอนเทนต์ให้สอดคล้องกับรูปแบบการสื่อสารเชิงสนทนาของผู้ใช้งาน
• Multi-Platform Integration – ทำให้แบรนด์ปรากฏตัวบนแพลตฟอร์ม AI ชั้นนำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
• AI Visibility Analytics – เครื่องมือสำหรับติดตามการมองเห็นและการรับรู้ของแบรนด์ รวมถึงวิเคราะห์กระแสตอบรับบนแพลตฟอร์ม AI เพื่อปิดช่องว่างด้านการวัดผลและการระบุที่มา
ไอดีซี (International Data Corporation: IDC) คาดว่าการใช้จ่ายด้าน AI ทั่วโลกจะสูงถึง 632 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2571 ขณะที่มูลค่าการโฆษณาผ่านการค้นหาด้วย AI เพียงอย่างเดียวมีแนวโน้มขยายตัวแตะ 25.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2572 โดยปัจจุบัน ChatGPT ประมวลผลข้อความมากกว่า 1,000 ล้านครั้งต่อวัน ขณะที่ Perplexity มียอดการค้นหาถึง 780 ล้านครั้งในเดือนพฤษภาคม 2568
ตลอดปี 2568 มีเงินร่วมลงทุน (Venture Capital: VC) ในเครื่องมือ AI Search Optimisation (AISO) มูลค่ารวมกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตอกย้ำให้เห็นถึงแรงกดดันที่ทำให้ธุรกิจต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วน
ElevateSEO พร้อมให้ทดลองใช้ได้แล้ววันนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.primal.co.th/th/elevateseo/