'ดีอี' เดินหน้าไอทีแมน ขยายศูนย์ดิจิทัลชุมชน พัฒนาระบบเช็กสถานะพระสงฆ์

'ดีอี' เคลื่อนแผน 'ไอทีแมน' 878 อำเภอ ขยายศูนย์ดิจิทัลชุมชน สร้างระบบตรวจสอบสถานะพระสงฆ์ด้วย ThaID พร้อมปฏิรูปกฎหมาย หนุนเศรษฐกิจดิจิทัล
เมื่อวันที่ 3 ก.ย.68 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงดีอี ครั้งที่ 8/2568 เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้หารือประเด็นสำคัญหลายด้าน ทั้งการยกระดับบุคลากรดิจิทัล การพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชน และการจัดทำระบบตรวจสอบสถานภาพพระภิกษุสงฆ์
ประเด็นแรกคือการเดินหน้า โครงการไอทีแมน ที่จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดิจิทัลประจำอำเภอ 878 คน ครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศ เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างกระทรวงกับประชาชน โดยประสานงาน นำเสนอข้อมูลนโยบายดิจิทัล และถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสู่ชุมชน ขณะเดียวกันยังต้องรวบรวมข้อมูลดิจิทัลในพื้นที่ส่งกลับไปยังกระทรวงเพื่อใช้วางนโยบายต่อไป
อีกหนึ่งประเด็น คือ การขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 1,722 แห่งทั่วประเทศ และจะมีการขยายเพิ่มอีก 500 แห่ง รวมถึงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ ICT เดิมให้เป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชนเต็มรูปแบบ เพื่อรองรับการเรียนรู้และการเข้าถึงบริการด้านดิจิทัลของประชาชนในวงกว้าง
ในส่วนของการพัฒนาแพลตฟอร์มตรวจสอบสถานภาพพระภิกษุสงฆ์ กระทรวงดีอีได้ร่วมมือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) พัฒนาระบบตรวจสอบที่ใช้ฐานข้อมูลพระภิกษุสัญชาติไทย พร้อมเชื่อมต่อกับระบบยืนยันตัวตน ThaID และการตรวจสอบด้วยภาพถ่ายใบหน้า เพื่อยกระดับความแม่นยำและน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยในอนาคตจะเพิ่มเติมระบบตรวจสอบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของวัดเข้ามาเสริม
ทั้งนี้ นายประเสริฐ ยังกล่าวถึงความคืบหน้าด้านกฎหมายว่า ขณะนี้กระทรวงได้ปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับ อาทิ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ไปรษณีย์ฉบับใหม่ ที่เตรียมเปิดประชาพิจารณ์ในเร็วๆ นี้ ร่าง พ.ร.บ.อุตุนิยมวิทยา ที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) และร่าง พ.ร.บ.เศรษฐกิจแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (เอ็ตด้า) เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งทั้งหมดถือเป็นกฎหมายสำคัญ เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
สำหรับการยกระดับการใช้ระบบงานเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ในระบบ e-Office ภายใต้คลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) ขณะนี้มีหน่วยงานระดับกระทรวงเข้าร่วมแล้ว 18 กระทรวง รวมถึงหน่วยงานรัฐกว่า 6,434 หน่วยงาน ครอบคลุมผู้ใช้งาน 1,894,691 ราย ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2568 ให้มีผู้ใช้งานมากกว่า 1 ล้านราย