UIH ยกระดับบริการ Cloud HM ตอกย้ำผู้นำ Multi-Cloud Expert คว้าใบรับรอง ISO/IEC 27018 จาก BSI

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) ผู้ให้บริการดิจิทัลโซลูชันครบวงจร ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญ เมื่อ Cloud HM ผลิตภัณฑ์ด้านบริการ Multi-Cloud Expert ภายใต้การบริหารของ UIH ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27018:2019 ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PII) บนระบบคลาวด์สาธารณะ จากสถาบัน British Standards Institution (BSI)
Cloud HM: Multi-Cloud Expert ภายใต้ UIH ได้รับการรับรอง ISO/IEC 27018
มาตรฐาน ISO/IEC 27018:2019 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับผู้ให้บริการคลาวด์ในฐานะ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (PII Processor) ซึ่งกำหนดแนวทางการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าในสภาพแวดล้อมคลาวด์อย่างเข้มงวด การได้รับการรับรองครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า Cloud HM ผลิตภัณฑ์ภายใต้ UIH ไม่เพียงแค่เป็นผู้นำด้านบริการ Multi-Cloud แต่ยังมีมาตรการปกป้องข้อมูลที่ได้มาตรฐานระดับโลก และสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย (PDPA)
คำยืนยันจาก Cloud HM – Your Multi-Cloud Expert
นายปกาสิต วัฒนา กรรมการผู้จัดการ Cloud HM ภายใต้ UIH กล่าวว่า การได้รับการรับรอง ISO/IEC 27018 คือการยืนยันอีกขั้นว่า Cloud HM ในฐานะ Multi-Cloud Expert ของไทย ให้ความสำคัญสูงสุดกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ลูกค้าทุกองค์กรสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะได้รับการจัดการอย่างโปร่งใส ปลอดภัย และตามมาตรฐานสากล
UIH มุ่งสู่การเป็น AI-Ready Provider ด้วย Cloud HM – Multi-Cloud Expert ที่องค์กรไว้วางใจ
การรับรอง ISO/IEC 27018 จาก BSI ครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งหลักฐานว่า UIH มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานบริการดิจิทัลในทุกมิติ ครอบคลุม Multi-Cloud, Cybersecurity, Connectivity และ Application Services โดยมี Cloud HM เป็น ผลิตภัณฑ์หลักที่วางตำแหน่งชัดเจนในฐานะ “Your Multi-Cloud Expert” พร้อมส่งมอบบริการครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งระบบ ไปจนถึงการสำรองข้อมูลและ Disaster Recovery ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงและเชื่อถือได้
UIH และ Cloud HM ยังคงเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรทุกระดับ ตั้งแต่ธุรกิจ SME จนถึงองค์กรระดับ Enterprise ว่า Cloud HM จะเป็น Multi-Cloud Expert ที่อยู่เคียงข้างธุรกิจไทยในการก้าวสู่อนาคตดิจิทัลอย่างมั่นใจ