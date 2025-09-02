'ดีป้า' ชี้อาร์ตทอยบูม ดันคาแรกเตอร์โตพรวด 196%

'ดีป้า' ชี้อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยปี 67 ฟื้นแรง คาแรกเตอร์พุ่ง 196% จากกระแสอาร์ตทอย เกมเริ่มฟื้นหลังทรุด 2 ปี มูลค่ารวมทะลุ 5 หมื่นล้าน เตือนแรงอย่าชะล่าใจ-เร่งสร้าง IP ไทย
เมื่อวันที่ 2 ก.ย.68 น.ส.กษมา กองสมัคร รักษาการรองผู้อํานวยการใหญ่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และความมั่นคง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า ดีป้า ร่วมกับ สมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (DCAT) สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) สมาคมธุรกิจบางกอกเอซีเอ็มซิกกราฟ (Bangkok ACM SIGGRAPH) และ บริษัท ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์สซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (เกม แอนิเมชัน คาแรกเตอร์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์) ประจำปี 2567 และคาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี
น.ส.กษมา กล่าวว่า ปี 2567 มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรวม 277 ราย สะท้อนความหลากหลายและศักยภาพในการเติบโตของระบบนิเวศดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ขณะที่ ข้อมูลย้อนหลังระหว่างปี 2561-2567 พบอัตราการเติบโตเฉลี่ย 10% ต่อปี ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่แสดงถึงความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรม
สำหรับปี 2567 อุตสาหกรรมมีมูลค่ารวม 50,609 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ย 14% จากปีก่อน และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 51,291 ล้านบาทในปี 2568, 53,728 ล้านบาทในปี 2569 และแตะ 56,414 ล้านบาทในปี 2570 โดยมีแรงสนับสนุนจากเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ตลาดดิจิทัลขยายตัว และความร่วมมือระหว่างรัฐ-เอกชน
อย่างไรก็ตาม จำนวนแรงงานลดลง 1% เหลือ 7,688 คน สะท้อนผลกระทบจากการใช้ระบบอัตโนมัติและ AI โดยเฉพาะในสายงาน Motion Graphics และแอนิเมชันพื้นฐาน แม้จะกระทบในบางด้าน แต่เทคโนโลยี AI ยังเปิดโอกาสใหม่ในการผลิตและปรับแต่งคอนเทนต์เฉพาะกลุ่ม ทำให้เกิดความต้องการทักษะที่ AI แทนที่ไม่ได้ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การบริหารโครงการ และการพัฒนา IP เฉพาะตัว
ในรายอุตสาหกรรมพบว่า ภาคเกมมีมูลค่า 35,981 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5% หลังจากหดตัวต่อเนื่อง 2 ปี โดยตลาดเกม PC ฟื้นตัวจากการกลับมาของเกมคุณภาพสูงแบบ AAA การทำงานแบบ Work from Home และกระแสของคอนโซลยอดนิยมอย่าง PlayStation 5 และ Nintendo Switch แต่เกมมือถือกลับเผชิญการแข่งขันรุนแรง ส่งผลให้มูลค่าลดลงเหลือ 17,835 ล้านบาท ขณะเดียวกัน มูลค่าการผลิตเกมที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของไทย (IP Owner) อยู่เพียง 504 ล้านบาท ลดลงถึง 26% สะท้อนความจำเป็นในการเร่งสร้าง IP ไทย ลดการพึ่งพาต่างประเทศ
อุตสาหกรรมคาแรกเตอร์เติบโตสูงสุดในปีนี้ ด้วยมูลค่า 7,232 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 196% จากปีก่อน โดยเฉพาะในหมวด Character Merchandising ที่โตพุ่ง 506% หรือ 6,078 ล้านบาท จากกระแสอาร์ตทอยทั่วโลกที่ทำให้คาแรกเตอร์เป็นสินค้ายอดนิยม ไม่ว่าจะเป็น Pop Mart, Qposket, Nendoroid, Funko Pop และ Cosbaby นักออกแบบไทยสามารถผลิตสินค้าคุณภาพระดับโลกและตอบโจทย์ตลาดต่างประเทศได้อย่างน่าจับตา
ขณะที่ อุตสาหกรรมแอนิเมชันยังเผชิญแรงกดดันต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มูลค่าล่าสุดอยู่ที่ 3,432 ล้านบาท หดตัวอีก 3% ปัจจัยหลักมาจากการแข่งขันจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีต้นทุนต่ำกว่า และการรุกของเทคโนโลยี AI แต่ผู้ประกอบการไทยยังได้เปรียบในงานแอนิเมชันคุณภาพสูง โดยเฉพาะงาน CG/VFX ที่ยังครองตลาดหลัก ขณะที่ภาพยนตร์แอนิเมชันในโรงก็เริ่มฟื้นตัว โดย INSIDE OUT 2 ทำรายได้สูงสุดที่ 148 ล้านบาท
ด้านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีมูลค่า 3,963 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 0.21% โดยเนื้อหาแบบ E-book และ E-Comic โตขึ้น 6% ช่วยประคองตลาด ขณะที่ Web Novel และ Webtoon เริ่มชะลอ เนื้อหายอดนิยมยังคงเป็นงานแปลจากจีน เกาหลี และญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม นักเขียนไทยเริ่มมีผลงานแจ้งเกิด เช่น BAD (LOVE) LIAR ลวงรัก (ร้าย) และ IT’S REAL คุณหมอเป็นพระเอก
ในงานแถลงข่าว ยังมีการจัดเสวนาหัวข้อ "When Creativity Meets Code: Thriving in the AI Era of Thai Digital Content" ที่ผู้แทนจากสมาคมต่างๆ แลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องผลกระทบและโอกาสจาก AI รวมถึงแนวทางปรับตัวในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท ทั้งด้านการผลิตเนื้อหาและการพัฒนาทักษะบุคลากรให้สามารถทำงานร่วมกับ AI อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังหารือถึงยุทธศาสตร์ลดการนำเข้า-เพิ่มการส่งออกคอนเทนต์ไทย โดยเฉพาะการสร้างและพัฒนา IP ไทยให้แข็งแกร่ง การขยายตลาดส่งออกไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการผลักดันนโยบายสนับสนุนจากรัฐ โดยดีป้าเน้นบทบาทในการสร้างความพร้อมอุตสาหกรรมสู่การแข่งขันระดับโลก ลดการพึ่งพาต่างประเทศ และเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลไทยในภาพรวม
"ดีป้า และหน่วยร่วมดำเนินการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ประจำปี 2567 และคาดการณ์แนวโน้ม 3 ปี จะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายและทิศทางของรัฐบาล รวมถึงช่วยภาคเอกชนในการวางแผนธุรกิจได้อย่างแม่นยำ" น.ส.กษมา กล่าว