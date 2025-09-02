POCO C85 เปิดราคา 3,099 บาท แบตใหญ่ 6000 mAh ได้จอ 120 Hz

POCO ประกาศวางจำหน่าย POCO C85 ในประเทศไทย ชูจุดเด่นด้วยสเปกจัดเต็มที่ตอบโจทย์การใช้งานทุกรูปแบบ ทั้งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่จุใจถึง 6000mAh, หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ 6.9 นิ้ว และกล้องคู่ AI ความละเอียดสูง 50MP พร้อมจัดโปรโมชันราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 3,099 บาท
POCO C85 ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ยาวนานและต่อเนื่อง ด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง 6000mAh หมดกังวลเรื่องการชาร์จระหว่างวัน และยังรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว 33W ช่วยให้ชาร์จแบตเตอรี่กลับมาได้อย่างรวดเร็ว
ในแง่ความบันเทิง POCO C85 มาพร้อมหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ถึง 6.9 นิ้ว ให้อัตราการรีเฟรชสูงสุดที่ 120Hz ทำให้การแสดงผลลื่นไหลสบายตา ไม่ว่าจะเล่นเกมหรือรับชมวิดีโอ ทั้งยังได้รับการรับรองจาก TÜV Rheinland ถึง 3 มาตรฐาน (Low Blue Light, Flicker Free, และ Circadian Friendly) ช่วยลดแสงสีฟ้าและอาการหน้าจอกะพริบ ถนอมสายตาของผู้ใช้งาน
ในด้านประสิทธิภาพ ตัวเครื่องขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Helio G81-Ultra ทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Xiaomi HyperOS 2 บนพื้นฐานของ Android 15 ทำให้การใช้งานทั่วไปและการสลับแอปพลิเคชันเป็นไปอย่างลื่นไหล
นอกจากนี้ยังมาพร้อมฟีเจอร์อย่าง เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่อง, ระบบปลดล็อกด้วยใบหน้า (AI Face Unlock) และคุณสมบัติการป้องกันฝุ่นและน้ำในระดับ IP64 เพิ่มความมั่นใจในการใช้งานในชีวิตประจำวัน
ด้านการถ่ายภาพ ติดตั้งระบบกล้องหลังคู่ AI โดยมีกล้องหลักความละเอียดสูง 50MP และกล้องหน้าความละเอียด 8MP เพียงพอสำหรับการถ่ายภาพในทุกสถานการณ์
POCO C85 วางจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น มีให้เลือก 3 สี ได้แก่ Black, Purple และ Green มาพร้อมโปรโมชันราคาพิเศษระหว่างวันที่ 2 – 18 กันยายน 2568รุ่นความจุ 6GB+128GB: ราคา 3,099 บาท (ปกติ 3,299 บาท) และ รุ่นความจุ 8GB+256GB: ราคา 3,699 บาท (ปกติ 3,899 บาท)