AIS จัด “AIS SIAM CO-PLAY NIGHT” ชวนดูไทยลีก - พรีเมียร์ลีก บนจอยักษ์

AIS จัดงาน “AIS SIAM CO-PLAY NIGHT” ณ AIS SIAM สเปซเพื่อเจนซีแห่งใหม่ใจกลางสยาม เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา รวมพลแฟนลูกหนังร่วมเชียร์เกมการแข่งขันสุดมันส์จากสองลีกยักษ์ใหญ่ ทั้ง ไทยลีก คู่ระหว่าง เมืองทอง ยูไนเต็ด พบ พลังกาญจน์ และ พรีเมียร์ลีก อังกฤษ แมตช์หยุดโลก ลิเวอร์พูล ปะทะ อาร์เซนอล สร้างประสบการณ์ดูบอลมิติใหม่ ผ่านหน้าจอขนาดใหญ่ในบรรยากาศสุดเร้าใจ ที่เนรมิตพื้นที่ใจกลางสยามสแควร์ให้กลายเป็นสนามเชียร์ขนาดย่อม
ภายในงานจัดเต็มบรรยากาศสุดมันส์ ทั้งกิจกรรมเกม แจกของรางวัล พร้อมแขกรับเชิญสายกีฬาตัวจริงเสียงจริงอย่าง แม็กซ์ ค่อกแค่ก นักพากย์สายฮา จอน – ขจรยศ นักเล่าเรื่องฟุตบอลไทย เจ้าของเพจ “เพจจอน” ชุ – ปรัชญา นักพากย์เสียงทรงพลัง คมลึกทุกมิติ เฟย – ภัทร นักแสดงใจรักลูกหนังตัวจริง พิชชี่ – วรันธร จากเพจ “พีชชงพีชชี่” และ แดน – มนต์ชัย นักพากย์ผู้คว่ำวอดวงการฟุตบอลไทยและบอลนอก ที่ขอลงสนามมาร่วมวิเคราะห์เกมกันสดๆ พร้อมปลุกพลังแฟนบอลทั่วประเทศให้ “ดูถูก ไม่ดูเถื่อน” ผ่าน AIS PLAY แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งคุณภาพ เชียร์มันส์ ครบแมตช์ คมชัดทุกจังหวะ
อีกหนึ่งไฮไลต์ของงานคือการแสดงจากทีม CU POMPOM กลุ่มนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มาปลุกความสดใสด้วยโชว์ American-style Cheerleading เติมสีสันและพลังให้สยามลุกเป็นไฟ พร้อมด้วย DJ สุดมันส์ ที่เปิดบีตยาวๆ ให้แฟนบอลได้ปล่อยพลังเชียร์กันตลอดทั้งคืน ทั้งหมดนี้สะท้อนความตั้งใจของ AIS ในการสร้างสรรค์พื้นที่ของคนชอบเล่น จนได้เป็นตัวจริงอย่าง AIS SIAM ให้กลายเป็น Teen Sport Community Hub เพื่อสนับสนุนคนรุ่นใหม่ในสายกีฬา ให้ได้มาแสดงความสามารถ และแบ่งปันพลังบวกร่วมกันอย่างเต็มที่
สัมผัสกับความพิเศษและกิจกรรมสำหรับคนเจนซีได้ต่อเนื่องที่ AIS SIAM จุดรวมพลังของคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมต่อทุกแรงบันดาลใจไว้ด้วยกันอย่างไร้ขีดจำกัด ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ที่มอบประสบการณ์ใหม่ มุมทดลองสินค้าและไอเท็มพิเศษ พื้นที่สำหรับคอเกมพร้อมอุปกรณ์ครบครัน พื้นที่จัดเวิร์กช็อปและกิจกรรมสร้างสรรค์ ไปจนถึงสตูดิโอถ่ายทำและไลฟ์สตรีมระดับมืออาชีพ ทุกอย่างถูกรวมไว้ในที่เดียว เพื่อให้ทุกคนได้มา “ลอง เล่น ให้สุด” และเติบโตไปบนเส้นทางที่รักได้อย่างเต็มที่ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น. ที่ AIS SIAM สยามสแควร์ ซอย 7