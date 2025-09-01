ไมโครซอฟท์ จับมือ มูลนิธิคีนัน ติดทักษะ AI บุคลากรท่องเที่ยวไทยกว่า 90,000 คน

ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ผนึกกำลัง มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย ประกาศความสำเร็จโครงการ ‘AI Skills for AI-enabled Tourism Industry in Thailand’ ยกระดับทักษะปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้แก่บุคลากรครู นักศึกษาอาชีวะ และผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วประเทศแล้วกว่า 90,000 คน หวังติดอาวุธดิจิทัลรับมือนักท่องเที่ยว 40 ล้านคนในปี 2568 และสร้างรายได้รวม 3.4 ล้านล้านบาทตามเป้าหมายของประเทศ
ท่ามกลางการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวไทยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการมาถึงของเทคโนโลยี AI ที่กำลังพลิกโฉมทุกอุตสาหกรรม โครงการ ‘AI Skills for AI-enabled Tourism Industry in Thailand’ ได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสามารถนำ AI มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ใหญ่ภายใต้โครงการ THAI Academy ที่ไมโครซอฟท์ตั้งเป้าพัฒนาทักษะ AI ให้คนไทย 1 ล้านคนภายในปีแรก
นางสุภารัตน์ จูระมงคล ผู้อำนวยการด้านทักษะ AI บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ความร่วมมือกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซียครั้งนี้ เป็นส่วนสำคัญภายใต้วิสัยทัศน์ใหญ่ของโครงการ THAI Academy ที่เชื่อมั่นว่า AI คือเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
“การได้เห็นบุคลากรครู นักศึกษาอาชีวะ และผู้ประกอบการ SMEs นำทักษะเหล่านี้ไปสร้างนวัตกรรม คือบทพิสูจน์ว่าเรากำลังร่วมกันสร้างอนาคตของเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน”
นายริชาร์ด เบิร์นฮาร์ด กรรมการอำนวยการมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย กล่าวเสริมว่า ทักษะด้าน AI ไม่ได้เป็นเพียงแค่ทางเลือก แต่เป็นความจำเป็นที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน การร่วมยกระดับทักษะด้าน AI ให้กับบุคลากรในภาคการท่องเที่ยว ให้สามารถใช้ AI ในการสร้างสรรค์และพัฒนาธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การกระจายรายได้และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมในระดับชุมชน
หนึ่งในหัวใจสำคัญของโครงการคือโมเดล "Train-the-Trainer" ที่ประสบความสำเร็จในการอบรมครูอาชีวศึกษากว่า 800 คน ให้กลายเป็นผู้ฝึกสอน (Trainer) เพื่อส่งต่อความรู้ด้าน AI ไปสู่นักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ ผ่านกิจกรรมหลากหลาย เช่น การใช้ Generative AI และการแข่งขัน Hackathon
วัฒนา พลวิชัย ผู้สอนจากวิทยาลัยเทคนิคนครนายก หนึ่งในผู้เข้าร่วมอบรม กล่าวว่า ปัจจุบัน AI เหมือนเป็นผู้ช่วยในการเตรียมการสอน ช่วยรวบรวมข้อมูล อัพเดตความรู้ใหม่ๆ และผลิตสื่อที่น่าสนใจ ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนสนุกสนาน นักเรียนกระตือรือร้นและทำงานร่วมกันเป็นทีมมากขึ้น สำหรับนักศึกษาอาชีวะที่เน้นปฏิบัติ การนำ AI เข้ามาช่วยทำให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ได้ลึกซึ้งขึ้นและจุดประกายไอเดียใหม่ๆ
โครงการนี้ยังได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs นำ AI ไปประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม พงศกร ชูวิชา ตัวแทนสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงและแปรรูปชันโรงตำบลบางน้ำผึ้ง เล่าว่า เรานำ AI มาใช้กับการตลาดดิจิทัล ตั้งแต่การสร้างแบรนด์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการสร้าง Chatbot อัจฉริยะเพื่อตอบคำถามลูกค้า ทำให้การตั้งเป้าเพิ่มยอดขาย 200% และเพิ่มรายได้ของสมาชิก 30% ภายใน 1 ปี เป็นไปได้มากขึ้น