ใครจะเป็นรัฐบาลไม่รู้! แต่ Gartner ฟันธง 3 เทรนด์นี้คืออนาคตงานภาครัฐ

อัปเดต 3 เทรนด์เทคโนโลยีสำคัญต่อภาครัฐในเอเชียแปซิฟิก ปี 2568 ที่บริษัทวิจัย "การ์ทเนอร์" (Gartner) ได้เผยผลการศึกษาที่ถือเป็นไกด์สำคัญให้กับภาครัฐในไทยและประเทศเพื่อนบ้านว่าจะใช้เทคโนโลยีอย่างไร เพื่อยกระดับบริการประชาชนให้ฉลาดขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และที่สำคัญคือปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
ดีน ลาเชก้า (Dean Lacheca) รองประธานนักวิเคราะห์ของ การ์ทเนอร์ กล่าวว่าท่ามกลางความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นและความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาค รัฐบาลของหลายประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกต้องใช้แนวทางเชิงรุกแบบ Technology-Led Innovation โดยอาศัยพื้นฐานเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยและปรับขยายขนาดได้ เพื่อมอบผลลัพธ์ที่จับต้องได้แก่ภาคประชาชน รวมถึง AI
"เมื่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) ฝังเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันมากขึ้น ประชาชนต่างคาดหวังให้บริการของภาครัฐพัฒนาไปพร้อมกับนวัตกรรม และให้ประสบการณ์ที่เข้าถึงได้ง่าย มีความเป็นส่วนตัวและยืดหยุ่น”
สำหรับเทรนด์แรก Gartner ยกให้ AI Agents ที่จะให้บริการประชาชนแบบเฉพาะบุคคล โดย “เอเจนต์ AI” จะสามารถทำงานแทนเจ้าหน้าที่รัฐได้บางส่วน เช่น การตรวจสอบเอกสาร การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง หรือแม้กระทั่งช่วยตีความกฎหมายบางเรื่อง เป้าหมายคือทำให้ประชาชนได้รับบริการเร็วขึ้น ตรงจุดมากขึ้น แต่สิ่งสำคัญคือ รัฐบาลต้องมีกฎเกณฑ์ชัดเจน ทั้งด้านจริยธรรม ความปลอดภัย และความโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากประชาชน
เทรนด์ที่ 2 คือ Digital Innovation Labs และ Data Sandbox เนื่องจากหลายประเทศในเอเชียแปซิฟิกเริ่มตั้ง “ห้องแล็บนวัตกรรม” พร้อมกับ “สนามทดลองข้อมูล” เพื่อให้สามารถทดสอบเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ โดยไม่กระทบข้อมูลจริงของประชาชน
ตัวอย่างเช่น สิงคโปร์มีห้องแล็บสำหรับทดสอบเทคโนโลยีด้านการเดินเรือ ไต้หวันก็มีโครงการกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ทดสอบใน sandbox ส่วนออสเตรเลียก็ทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาไอเดียใหม่ ๆ แนวคิดนี้ทำให้รัฐสามารถทดลองสิ่งใหม่ได้อย่างยืดหยุ่น แต่ก็ยังรักษาความปลอดภัยของข้อมูลไปพร้อมกัน
และสำหรับเทรนด์ที่ 3 คือการกำกับดูแล AI (Governance-Driven AI Adoption) ปัจจุบันรัฐบาลหลายประเทศเริ่มใช้ AI มากขึ้นในการให้บริการประชาชนและทำงานภายในองค์กร แต่สิ่งที่ Gartner เน้นย้ำคือ การมีกลไกกำกับดูแลที่รัดกุม ทั้งเรื่องมาตรฐาน ความเสี่ยง ความคุ้มค่า และความโปร่งใส
Gartner คาดการณ์ว่า ภายในปี 2028 อย่างน้อย 80% ของรัฐบาลจะต้องมีการตรวจสอบการใช้งาน AI อย่างอิสระ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่า AI ที่ใช้นั้นปลอดภัย ยุติธรรม และตรวจสอบได้
ทั้งหมดนี้คือ 3 เทรนด์เทคโนโลยีรัฐบาลเอเชียแปซิฟิก ปี 2025 จาก Gartner ที่ไม่เพียงแต่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี แต่ Gartner คาดการณ์ว่า ภายในปี 2571 อย่างน้อย 80% ของรัฐบาลต่าง ๆ จะมีการตรวจสอบการนำ AI มาใช้ และมีการติดตามอย่างต่อเนื่องโดยองค์กรอิสระด้วย.