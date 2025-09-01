เปิดแล้ว! "TP-Link Experience Store" แห่งแรกที่เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ พร้อมขยายสู่สาขา 2 เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

TP-Link Enterprise (Thailand) ผู้นำตลาดกล้องวงจรปิด Wi-Fi ภายใต้แบรนด์ Tapo และเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดอุปกรณ์เครือข่ายระดับองค์กร Omada และกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย VIGI เดินหน้าเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคชาวไทย ด้วยการเปิดตัว “TP-Link Experience Store” แห่งแรกในห้างสรรพสินค้า ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ ชั้น 4 ในพื้นที่กว่า 50 ตารางเมตร เพื่อให้ผู้บริโภคได้สัมผัส ทดลองใช้ และสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของแบรนด์
ซึ่ง TP-Link ได้ผนึกกำลังกับ Speed Computer พาร์ทเนอร์ตัวจริงด้านสินค้าไอที มาร่วมดูแลการดำเนินงานของร้าน โดยมีพิธีเปิด Grand Opening อย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจาก Mr. Chen Kun, Managing Director, TP-Link Enterprise (Thailand) และ คุณชาญ เชาวะวนิชย์ (CEO, Speed Computer) ร่วมในการตัดริบบิ้นเปิดร้าน และหลังจากการเปิดตัว TP-Link Experience Store ที่เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะแล้ว TP-Link เตรียมเปิดสาขาที่สอง ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 3 ในพื้นที่ 18 ตารางเมตร ช่วงเดือนตุลาคม นี้
2 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ตอบโจทย์ชีวิตและธุรกิจยุคใหม่
เพื่อเป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ทันสมัย ใน Experience Store แห่งแรกนี้ TP-Link เน้นนำเสนอ 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และธุรกิจยุคใหม่ ได้แก่ Tapo Smart Home และ VIGI Professional Security Camera
1. Tapo Smart Home: บ้านอัจฉริยะใน Ecosystem เดียว
TP-Link ต่อยอดความสำเร็จจาก กล้อง Tapo ซึ่งเป็นที่ยอมรับในไทยด้านความหลากหลาย คุณภาพ และความง่ายในการติดตั้ง การเปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ Smart Home จึงเป็นการขยายธุรกิจจากฐานลูกค้าเดิมให้ผู้ใช้มีชีวิตที่ง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้ใช้สามารถควบคุมอุปกรณ์ IoT ทั้งหมดภายใน Tapo App เพียงแอปพลิเคชันเดียว ซึ่งเป็นจุดแข็งที่เหนือกว่าคู่แข่งและช่วยลดความวุ่นวายจากการใช้หลายแอปฯ
Tapo Smart Home นำเสนออุปกรณ์ครบวงจร เช่น Smart WiFi Plug (แปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปให้สั่งเปิด/ปิดผ่านแอปฯได้), Smart IR & IoT Hub (ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้รีโมทได้กว่า 8,000 ชนิด), Smart WiFi Light Bulb (หลอดไฟอัจฉริยะที่ปรับความสว่างและเปลี่ยนสีได้), เซ็นเซอร์ต่างๆ (Smart Sensor) และ Robot Vacuum ที่สั่งการได้ผ่านแอปฯ เดียวกัน
ตัวอย่างเช่น:
• Smart Plug ทำให้พัดลมธรรมดากลายเป็นพัดลมอัจฉริยะ สั่งเปิด/ปิดผ่านแอปฯ หรือตั้งเงื่อนไขร่วมกับเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว หรือ เปิด/ปิดประตู
• Smart IR & IoT Hub ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีรีโมทได้กว่า 8,000 ชนิด สามารถตั้งเงื่อนไขให้เปิดแอร์ทันทีเมื่อเข้าใกล้บ้าน หรือ ปิดแอร์ทุก 6 โมงเช้า
TP-Link เน้นย้ำว่าการมีบ้านอัจฉริยะไม่ใช่สิ่งที่เกินเอื้อมอีกต่อไป ด้วยราคาเริ่มต้นเพียงหลักพันต้น ๆ โดยภายในร้านจะมีการจัดแสดงการใช้งานอุปกรณ์ IoT ในหลากหลายสถานการณ์ (Scenario) เพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพและนำไปปรับใช้กับไลฟ์สไตล์ของตนเองได้อย่างแท้จริง
2. Professional Security Camera: กล้องรักษาความปลอดภัยครบจบด้วย VIGI และ Omada
TP-Link นำเสนอระบบรักษาความปลอดภัยแบบรวมศูนย์สำหรับบ้านและสำนักงาน ภายใต้แบรนด์ VIGI ซึ่งประกอบด้วยกล้องรักษาความปลอดภัยแบบ IP Camera, NVR และซอฟต์แวร์บริหารจัดการ VMS
• ครบทุก Category: ลูกค้าจะได้เห็นกล้อง VIGI ตัวจริงในทุก Category เป็นที่แรก พร้อมชมภาพที่ได้จากกล้องจริงเพื่อประกอบการตัดสินใจ
• นวัตกรรมเพื่อการติดตั้ง: พบกับกล้องที่ใช้พลังงานจาก แผงโซลาร์เซลล์ ทำให้ติดตั้งกล้องได้แม้ในที่ที่ไม่มีสายไฟ
• บริการครบวงจร: ภายในโซน VIGI ยังจัดแสดงอุปกรณ์เครือข่ายสนับสนุนจาก Omada (Switch, Access Point, Gateway Router) และที่สำคัญ ลูกค้าสามารถเลือกซื้อพร้อมรับบริการติดตั้งจากทางร้านได้เลย ถือว่ามาที่เดียวครบจบทุกความต้องการ
นอกเหนือจากสินค้าในกลุ่ม Tapo VIGI และ Omada แล้ว ลูกค้าที่คุ้นเคยและเชื่อมั่นกับแบรนด์ TP-Link ยังสามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าในกลุ่ม router หรือ access point สำหรับการเพิ่มความแรง ความเร็ว หรือเพิ่มความครอบคลุมของสัญญาณ WiFi ได้เช่นกัน โดย TP-Link เป็นแบรนด์แรกที่เป็นผู้นำในการเปิดตัว WiFi 7 เป็นแบรนด์แรกของโลก และเป็นแบรนด์ที่กล้ารับประกันสินค้าแบบ Limited Lifetime Warranty อีกด้วย
ทาง TP-Link ได้มอบ โปรโมชั่นฉลอง Grand Opening! ให้กับลูกค้าค้าคนสำคัญ กับโปรโมชั่นสุดพิเศษฉลองเปิดร้าน ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2568
• ซื้อครบ 1,000 บาท: เลือกรับทันที Smart Light Bulb L530e หรือ Smart WiFi Plug P100
• ซื้อครบ 2,000 บาท: รับทันที Smart IR & IoT Hub
• ซื้อครบ 3,000 บาท: รับทันที กล้อง C216 1 ตัว หรือ Smart Light Bulb L530e จำนวน 4 หลอด
• พิเศษ! หากซื้อ Smart Homebase H500 พร้อมกับกล้อง Tapo รับแต้ม x2 ทันที
ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารของร้าน TP-Link Experience Store ได้ตามช่องทางดังนี้:
• Facebook Page: TP-Link Experience Store
• Line OA: TP-Link Store
• Tiktok: TP-Link Experience Store