AIS บุกเสิร์ฟเน็ตแรง ต้อยรับนิสิต - นักศึกษา เข้าสู่มหาวิทยาลัย

AIS ร่วมสร้างสีสันต้อนรับนิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศเข้าสู่ภาคการศึกษาใหม่ ด้วยการสนับสนุนโครงข่ายสื่อสารและสัญญาณอินเทอร์เน็ต AIS 5G ที่ครอบคลุมพื้นที่การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ในมหาวิทยาลัยต่างๆ อย่างทั่วถึง เพื่อรองรับการใช้งานของนิสิต นักศึกษา และบุคลากร ให้เชื่อมต่อโลกดิจิทัลได้อย่างลื่นไหล ไม่ว่าจะอัปโหลด โพสต์ หรือแชร์โมเมนต์สนุกๆ ก็ไม่มีสะดุดทุกคอนเทนต์
พร้อมกันนี้ AIS ยังได้จัดเต็มความสุขสุดฟินต้อนรับเปิดเทอม กับแคมเปญ “Freshy Fun Fair” มอบสิทธิพิเศษให้น้องๆ เฟรชชี่ ใช้ เอไอเอส พอยท์ เพียง 1 คะแนน แลกรับ “ไอศกรีมอุ่นใจ” ได้ง่ายๆ ผ่านแอป myAIS เพื่อเติมเต็มความสดชื่นในช่วงเปิดเทอม โดยจะเดินหน้ายกทัพความฟินในกิจกรรมรับน้องตามมหาวิทยาลัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สะท้อนการเป็นแบรนด์ที่เข้าถึงและเข้าใจคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง พร้อมตอกย้ำแนวคิด “ความสุขมีได้ทุก Gen” ที่มุ่งสร้างประสบการณ์ดีๆ ให้ลูกค้าทุกเจเนอเรชัน
AIS ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนในก้าวแรกของชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมส่งต่อความอุ่นใจในทุกการเชื่อมต่อ และเป็นกำลังใจให้น้องๆ สนุกกับทุกช่วงเวลา ทั้งด้านการเรียน เพื่อนใหม่ และการเติบโตในเส้นทางของตัวเอง