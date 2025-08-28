ASUS หนุนตัวแทนไทย แข่งขัน WorldSkills ASEAN Manila 2025

เอซุส ให้การสนับสนุนตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 14 (WorldSkills ASEAN Manila 2025) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 31 สิงหาคม 2568 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยความร่วมมือกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และ สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์
วิจิตรา หิรัญญการ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจคอนซูเมอร์ บริษัท เอซุส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เอซุสมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน WorldSkills ASEAN Manila 2025 สาขาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การร่วมมือครั้งนี้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ ไม่เพียงช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมชาติไทย แต่ยังตอกย้ำความมุ่งมั่นของเอซุสในการผลักดันศักยภาพเยาวชนไทยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่เวทีระดับภูมิภาค
การแข่งขัน WorldSkills ASEAN จัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อ ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานของภูมิภาคอาเซียนให้ทัดเทียมระดับนานาชาติ และเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพด้านวิชาชีพ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์กับประเทศสมาชิกในภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะและเทคโนโลยี
ในปีนี้ มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 10 ประเทศ ครอบคลุมการแข่งขัน 32 สาขา โดยประเทศไทยส่งผู้เข้าแข่งขัน 17 สาขา ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ สาขาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) ที่เอซุส ประเทศไทยให้การสนับสนุน
โดยในการสนับสนุนครั้งนี้ บริษัท เอซุส (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ROG Strix G16 จำนวน 2 เครื่อง พร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมที่จำเป็น เพื่อให้ตัวแทนประเทศไทยได้ใช้งานในการฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันจริง
สำหรับ ตัวแทนทีมชาติไทยในสาขานี้ประกอบด้วย นักเรียนนายร้อยตำรวจนันท์ธร จอมศิลป์ (เฟิร์ส) จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ, ว่าที่ร้อยตำรวจตรี กรวิชญ์ ในกระโทก (เก่ง) จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยมี พันตำรวจโท วงศ์ยศ เกิดศรี อาจารย์ (สัญญาบัตร 2) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นผู้ฝึกสอนและดูแลการเตรียมความพร้อม
การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนถือเป็นเวทีสำคัญในการพัฒนาทักษะวิชาชีพของเยาวชนไทยให้มีคุณภาพสูงขึ้น สอดรับกับความต้องการแรงงานในอนาคต และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีนานาชาติ