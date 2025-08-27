แอดวานซ์เทค-Qonnect ลุยโซลูชันโรงงานอัจฉริยะ

แอดวานซ์เทคจับมือ Qonnect ลุยโซลูชัน Predictive Maintenance ดันอุตสาหกรรมไทยสู่ Industry 4.0
บริษัท แอดวานซ์เทค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านโซลูชัน Edge AI, Industrial IoT และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมระดับโลก ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Qonnect บริษัทสตาร์ทอัพในเครือ BIIC Co., Ltd. ในการพัฒนาโซลูชันการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance) เพื่อยกระดับภาคการผลิตไทยเข้าสู่ยุค Industry 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ณ สถาบันไทย-เยอรมัน จังหวัดชลบุรี
นาย Matrix Choong ผู้จัดการทั่วไป แอดวานซ์เทคฯ กล่าวว่า บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างต่อเนื่องผ่านการผนึกกำลังกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะด้านการบูรณาการระบบอัตโนมัติ (System Integrator – SI) เพื่อให้ลูกค้าได้รับการสนับสนุนแบบครบวงจรในรูปแบบ Customer Centric ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการ ภายใต้เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า
"เรารู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมือกับ Qonnect ในการพัฒนาโซลูชัน Predictive Maintenance ที่จะช่วยให้โรงงานในไทยสามารถก้าวเข้าสู่ Industry 4.0 ได้จริง พร้อมเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้สัมผัสและเข้าใจเทคโนโลยีนี้อย่างลึกซึ้ง" นาย Matrix กล่าว
ขณะที่ นายพสุนิต พุ่มมณีกร กรรมการบริษัท BIIC Co., Ltd. (Qonnect) กล่าวว่า Qonnect ก่อตั้งขึ้นเพื่อนำข้อมูล (Data) มาใช้ยกระดับการตัดสินใจในทุกมิติ โดยเชื่อมั่นว่าแอดวานซ์เทคเป็นพาร์ตเนอร์ที่มีจุดแข็งรอบด้าน ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ Ecosystem ที่แข็งแกร่งในระดับภูมิภาค การร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการสร้างโซลูชันที่มีคุณค่าและใช้งานได้จริงในอุตสาหกรรม
ความร่วมมือดังกล่าวถูกออกแบบภายใต้ 3 แกนหลัก ได้แก่
1.Co-create โซลูชัน ร่วมพัฒนา Predictive Maintenance และ Prognostics & Health Management (PHM) โดยใช้จุดแข็งของแอดวานซ์เทคในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เพื่อป้องกันการหยุดชะงักของเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพ
2.Growing Together เริ่มต้นด้วยโครงการนำร่องในตลาดอาเซียน และขยายผ่าน Co-Marketing และเครือข่ายของแอดวานซ์เทค เพื่อสร้างการเติบโตแบบยั่งยืน
3.Outside-in, Inside-out เปิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างพันธมิตร พร้อมนำเทคโนโลยีไปใช้จริงในอุตสาหกรรม และเสริมความแข็งแกร่งให้ทีมงาน โดย Qonnect จะสนับสนุนด้านการฝึกอบรมและเทคนิค รวมถึง Use Case ต่างๆ ที่ครอบคลุมทั้งด้านการผลิต ความปลอดภัย และการใช้ AI ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การลงนามครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนร่วมกันของทั้งสององค์กรในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยให้เปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์และเป็นประโยชน์จริงต่อโรงงานในประเทศ และขยายผลสู่ระดับภูมิภาคในอนาคต