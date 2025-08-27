Spotify เพิ่มฟีเจอร์ Mix ช่วยสร้างเพลยลิสต์โปรดอัตโนมัติ

Spotify เปิดตัวฟีเจอร์ให้ผู้ใช้งาน Premium ปรับแต่ง “การเปลี่ยนเพลง” ในเพลย์ลิสต์ได้เองแบบละเอียด สร้างมิกซ์สไตล์ตัวเองได้ง่าย ๆ ไม่ว่าจะเป็นการไล่จังหวะอย่างลื่นไหล ปรับเสียง ปรับ EQ หรือเพิ่มเอฟเฟกต์ให้แต่ละแทร็กเชื่อมกันอย่างลงตัว ฟีเจอร์นี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ออกแบบประสบการณ์การฟังของตัวเองได้อย่างอิสระ พร้อมเผยตัวตนผ่านเพลงที่รัก
ขั้นตอนง่าย ๆ ในการเปลี่ยนเพลย์ลิสต์ให้กลายเป็นมิกซ์สุดยูนีค
1.เปิดเพลย์ลิสต์ที่เคยสร้างไว้ หรือสร้างใหม่
กดปุ่ม “Mix” แล้วดูการเปลี่ยนแปลงของเพลย์ลิสต์
2.เริ่มจากโหมด “Auto” เพื่อให้ระบบจัดการให้อัตโนมัติ หรือแตะเพื่อเข้าไปปรับเองแบบจัดเต็ม
3.เลือกสไตล์การเปลี่ยนเพลง เช่น “Fade” หรือ “Rise” แล้วปรับระดับเสียง EQ และเอฟเฟกต์ตามต้องการ พร้อมใช้ข้อมูล waveform และ beat เพื่อหาจุดเปลี่ยนที่ดีที่สุดในแต่ละเพลง
4.กด “Save” แล้วฟังมิกซ์เพลย์ลิสต์ของคุณ แชร์ให้เพื่อน หรือชวนเพื่อนที่เป็น Premium มาร่วมสร้างมิกซ์ด้วยกันก็ยังได้
5.อยากสลับกลับไปฟังแบบธรรมดาก็แค่กด “Mix” อีกครั้ง
พร้อมสร้างมิกซ์เพลย์ลิสต์ที่เป็นตัวคุณแล้วหรือยัง? กด Mix แล้วให้เพลงเล่าเรื่องแทนคุณเลย!