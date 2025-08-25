Epson ออกเครื่องพิมพ์ใบเสร็จใหม่ ย้ำผู้นำตลาด POS

เอปสัน (Epson) เปิดตัวเครื่องพิมพ์ใบเสร็จดอทเมทริกซ์รุ่นใหม่ล่าสุด TM-U220II ซีรีส์ ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจร้านอาหาร และค้าปลีกโดยเฉพาะ ชูจุดเด่นด้านความเร็วในการพิมพ์สูงสุดถึง 6 บรรทัดต่อวินาที พร้อมฟังก์ชันการทำงานที่ทันสมัย เพิ่มความเร็วในการทำงานให้ร้าน
การเปิดตัวครั้งนี้สอดรับกับการเติบโตของตลาดเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ POS ทั่วโลก ซึ่งข้อมูลจาก Global Market Insights (GMI Insights) ระบุว่า ในปี 2023 มีมูลค่าตลาดสูงถึง 1.45 แสนล้านบาท (4.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และคาดการณ์ว่าจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 5.3% ในช่วงปี 2024–2032 โดยมีปัจจัยหนุนจากความต้องการเทคโนโลยีที่รวดเร็ว, การเชื่อมต่อไร้สาย และการรองรับการชำระเงินที่หลากหลาย
สำหรับ เครื่องพิมพ์ Epson TM-U220II ซีรีส์ ได้รับการออกแบบมาให้ติดตั้งง่าย มีความทนทานสูง และรองรับการเชื่อมต่อที่หลากหลาย ทั้งแบบ USB, Serial, Ethernet, Parallel และสามารถเสริมการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi ด้วยอุปกรณ์เสริมได้ นอกจากนี้ยังการันตีความทนทานด้วยอายุการใช้งานของกลไกการพิมพ์ที่ยาวนานกว่า 7.5 ล้านบรรทัด และใบมีดตัดกระดาษที่ทนทานถึง 800,000 ครั้ง
หนึ่งในฟีเจอร์เด่นที่ออกแบบมาเพื่อชั่วโมงเร่งด่วน คือการเชื่อมต่อกับ Buzzer (OT-BZ20) เพื่อแจ้งเตือนห้องครัวเมื่อมีรายการสั่งซื้อใหม่เข้ามา ช่วยลดความเสี่ยงออเดอร์ตกหล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็ว แม่นยำ และประหยัดเวลา
โดย Epson TM-U220II Series มาพร้อมฟังก์ชันที่แตกต่างกันในแต่ละรุ่น เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายและสภาพแวดล้อมที่ต้องการความรวดเร็วโดยเฉพาะ ไ้ล่ตั้งแต่ TM-U220IIA รุ่นท็อปที่มาพร้อมระบบตัดกระดาษอัตโนมัติ และรองรับการพิมพ์กระดาษ Journal เพื่อจัดเก็บประวัติการทำธุรกรรมการขาย สำหรับการตรวจสอบและจัดทำรายงานได้อย่างสะดวก
ตามมาด้วย TM-U220IIB มาพร้อมระบบตัดกระดาษอัตโนมัติ และสามารถติดตั้งแบบแขวนผนังได้ ช่วยประหยัดพื้นที่บนเคาน์เตอร์ ส่วน TM-U220IID รุ่นพื้นฐานสำหรับการพิมพ์ใบเสร็จที่คุ้มค่า และยังคงรองรับการติดตั้งแบบแขวนผนังเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน โดยราคาเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จซีรีส์นี้อยู่ที่ 12,500 บาท
ทั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจร้านอาหาร และค้าปลีกที่ต้องการความรวดเร็วและประสิทธิภาพสูงสุด เครื่องพิมพ์ TM-U220II ซีรีส์ จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อการทำงานที่ทนทาน รวดเร็ว และตอบโจทย์การใช้งานจริง พร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานให้ราบรื่น