มัสก์เปิดตัว Macrohard บริษัท AI แซว Microsoft จุดชนวนสงครามเทค

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผ่าบทวิเคราะห์จากสื่อต่างประเทศ ถอดรหัสความเฉียบที่ซ่อนในความเกรียนจากกรณีที่ "อีลอน มัสก์" เปิดตัวสตาร์ทอัป AI ใหม่สุดแซ่บในเครือ xAI โดยใช้ชื่อเรียกยิ้มว่า "มาโครฮาร์ด" (Microhard) ซึ่งฟังคุ้นหูเหมือนจะแซวไมโครซอฟท์ (Microsoft) ของบิล เกตส์แบบสุดกวน

เสียงส่วนใหญ่ชี้ชื่อ "Macrohard" ไม่ใช่แค่การแซวเพื่อความสนุก แต่เป็นกลยุทธ์ที่ผสมความทะเยอทะยานทางเทคโนโลยีอย่างชัดเจน สะท้อนว่ามัสก์กำลังพยายามสร้างตัวเปลี่ยนเกมหรือ game-changer ในวงการซอฟต์แวร์ด้วย AI และใช้ชื่อนี้เพื่อยั่วคู่แข่ง ขณะเดียวกันก็สร้างกระแสและดึงดูดความสนใจจากทั้งนักลงทุนและสาธารณะ ซึ่งไม่แน่ Macrohard อาจจะไปได้ไกล และจะเขย่าบัลลังก์ของไมโครซอฟท์ได้ในอนาคต

***จงใจกวน เชิญชวนคนเก่ง

ต้นเรื่องของกรณีนี้คือ อีลอน มัสก์ (Elon Musk) ได้โพสต์ชวนคนเก่งมีความสามารถมาร่วมงานกับ xAI เพื่อสร้างบริษัทซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยบอกว่าชื่อบริษัทใหม่คือ Macrohard นั้นอาจจะดูขำ แต่โปรเจกต์นี้จริงจังไม่จิงโจ้

มัสก์อธิบายว่าในเมื่อบริษัทซอฟต์แวร์อย่างไมโครซอฟท์ไม่ได้ผลิตฮาร์ดแวร์เอง ก็น่าจะเป็นไปได้ที่จะจำลองทุกอย่างด้วย AI ล้วน ประโยคนี้จากมัสก์ฟังแล้วรู้สึกถึงความคิดใหญ่ทำใหญ่ของเจ้าพ่อนวัตกรรมอย่างมัสก์ได้ชัดเจน

หากย้อนดูเส้นทางของ xAI ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ต้องบอกว่าทีมของอีลอน มัสก์นั้นไม่ธรรมดาเลย ตั้งแต่ก่อตั้งมาเพื่อท้าชนกับ OpenAI ที่มี ChatGPT เป็นตัวชูโรง xAI ก็พัฒนาไม่หยุด ล่าสุดกำลังจะปล่อย Grok 5 ซึ่งถูกยกให้เป็นก้าวแรกสู่ AGI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่ใกล้เคียงมนุษย์มากที่สุด ส่วน Grok 3 ที่เคยมีดราม่าพูดจาไม่เหมาะสม ตอนนี้ก็ถูกแทนที่ด้วย Grok 4 และยังมีอวตาร AI ที่เป็นไวรัลไปทั่ว



ทันทีที่ชื่อนี้ถูกโพสต์ ชาวเน็ตก็ส่งมีมสุดฮาแซวชื่อนี้อย่างรวดเร็ว มีการให้ความเห็นแบบจิกกัดว่าจะดีมากหาก xAI สร้างซอฟต์แวร์ที่ไม่มีไวรัสหรือช่องโหว่ในตัวได้ ขณะเดียวกันก็มีเสียงแซวว่าถ้า xAI ทำสำเร็จ บริษัทซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ทั้งหลายคงต้องนั่งไม่ติดแน่นอน

***จุดเริ่มต้น disrupt ไมโครซอฟท์

สื่อต่างประเทศให้ความสนใจกับการตั้งชื่อ Macrohard มาก และพบว่าบางแห่งมีการเรียกชื่อบริษัทใหม่ว่า Microhard จากความเข้าใจผิด ซึ่งนอกจากการตั้งชื่อที่ยียวนกวนคู่แข่ง สื่อชี้ว่าชื่อนี้สะท้อนกลยุทธ์และความมุ่งมั่นของ xAI ในการท้าทายยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่างไมโครซอฟท์

สื่ออย่าง Mashable India และ The Guardian ชี้ว่าชื่อ Macrohard เป็นการจงใจแซวไมโครซอฟต์แบบชัดเจนเพื่อสร้างแบรนด์ โดยมัสก์ใช้มุกตลกที่ดูเหมือนเด็ก แต่แฝงด้วยกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ที่ดึงดูดความสนใจได้ทันที การตั้งชื่อแบบนี้ทำให้เกิดกระแสไวรัล โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียอย่าง X ที่เต็มไปด้วยมีมและคอมเมนต์แซวถึงความกล้าของมัสก์ที่หยิบชื่อมาเล่นคำแบบนี้

ด้าน TechCrunch และ Reuters รายงานว่า Macrohard ไม่ใช่แค่การแซว แต่เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ใหญ่ของ xAI ที่ต้องการสร้างบริษัทซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ล้วนโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานอย่าง Colossus ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในเมมฟิส ที่มีพลังประมวลผลมหาศาลจาก GPU ของ NVIDIA สื่อมองว่านี่เป็นการพยายาม disrupt ชิงพื้นที่วงการซอฟต์แวร์ด้วย AI ที่ทำงานร่วมกันเป็นทีม (multi-agent AI systems) ซึ่งอาจเปลี่ยนวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ไปเลย

เช่นเดียวกับ The New York Times และ Bangla News ที่วิเคราะห์ว่า Macrohard เป็นการท้าทายไมโครซอฟต์โดยตรง ซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญของ xAI ผ่านความสัมพันธ์กับ OpenAI สื่อชี้ว่ามัสก์กำลังใช้ Macrohard เพื่อวางตำแหน่ง xAI ให้เป็นทางเลือกที่แตกต่าง โดยเน้นระบบ AI ที่กระจายอำนาจและทำงานร่วมกัน แทนที่จะเป็นโมเดลแบบรวมศูนย์เหมือนที่ไมโครซอฟท์หรือ OpenAI ทำ

ขณะที่สื่ออย่าง CNBC และ The Guardian ได้วิเคราะห์เชื่อมโยง Macrohard กับความขัดแย้งส่วนตัวของมัสก์ที่มีต่อบิล เกตส์ (Bill Gates) และไมโครซอฟท์ (Microsoft) รวมถึง OpenAI ที่ไมโครซอฟท์ลงทุนด้วย การตั้งชื่อนี้ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของ “สงครามส่วนตัว” ที่มัสก์พยายามยั่วและสร้างจุดยืนให้ xAI เป็นคู่แข่งที่น่าจับตามอง ด้วยกลยุทธ์การตั้งชื่อที่แหวกแนวซึ่งมัสก์เคยใช้มาก่อนกับบริษัทในมือ เช่น The Boring Company และ Cybertruck เพื่อสร้างความแตกต่างและดึงดูดความสนใจ

ที่สุดแล้ว การยื่นจดเครื่องหมายการค้าของ Macrohard กับ USPTO เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2025 ได้แสดงถึงความจริงจังในการสร้าง ecosystem ซอฟต์แวร์ที่กว้างขวาง ซึ่งชาวเน็ตบน X ก็ตอบรับชื่อบริษัทใหม่ของอีลอน มัสก์ ด้วยความตื่นเต้น ส่งให้มีคอมเมนต์และภาพมากมายถูกส่งต่อจนเป็นมีมทั่วพื้นที่ กลายเป็นกระแสที่ช่วยขยายการรับรู้ถึง Macrohard และทำให้ xAI ได้รับความสนใจมากขึ้นจริงๆ.



