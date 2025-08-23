ETDA ปลุกบางเสร่คว้าแชมป์ Craft Idea ปี 5

ETDA ปลุกบางเสร่ ซิวแชมป์ Craft Idea ปี 5 คว้ารางวัล 2 แสน ดันแผนท่องเที่ยวชุมชน ทะลวงตลาดด้วยดิจิทัล ปั้นโค้ชดิจิทัล 6 พันคน อัดทุนหนุน 750 ไมโครเอสเอ็มทั่วไทย
นายมีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA เปิดเผยว่า โครงการ Craft Idea ปีที่ 5 ซึ่งจัดโดย ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.), บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) และเครือข่ายมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การแข่งขันปีนี้จัดภายใต้แนวคิด Unleash Creativity, Lead the Change เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2568 มีโค้ชดิจิทัลเข้าร่วม 384 คน จากชุมชน 97 แห่งทั่วประเทศ ได้รับการอบรมเข้มจากโครงการ ETDA Local Digital Coach (ELDC) ก่อนลงพื้นที่สร้างแผนธุรกิจจริง และเข้าสู่รอบ Audition ระดับภูมิภาค ก่อนคัดเลือกเหลือ 12 ทีมสุดท้าย เพื่อแข่งรอบ Final Pitching เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา
ทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศ คือ BangSare Digital จากวิสาหกิจชุมชนเรือท่องเที่ยวและกีฬาบางเสร่ จ.ชลบุรี คว้าถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมเงินรางวัลรวม 200,000 บาท แบ่งเป็นทีมโค้ชและชุมชนทีมละ 100,000 บาท ขณะที่ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมสาวน้อยหน้านวลมากับเรือด่วนสายบ้านแพน และวิสาหกิจชุมชนศิริโชติ-สวัสดิ์กิจ จ.นนทบุรี รับเงินรางวัลทีมละ 50,000 บาท รวม 100,000 บาท ส่วน รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม NEXT STEP CACAO และชุมชนโกโก้ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รับทีมละ 30,000 บาท รวม 60,000 บาท
สำหรับโครงการ ELDC ที่เป็นหัวใจของการพัฒนา ได้ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบัน สร้างโค้ชดิจิทัลชุมชน ไปแล้ว 5,770 ราย สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 854 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเน้นพัฒนาทักษะด้าน e-Commerce, การตลาดดิจิทัล และการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย พร้อมส่งเสริมแนวคิด Social Enterprise
ในช่วง 3 ปี (2566-2568) ETDA ได้อบรมให้ความรู้ด้าน digital literacy และ reskilling ไปแล้ว กว่า 200,000 คน มีผู้ผ่านการประเมินและได้รับใบประกาศกว่า 20,000 ราย และตั้งเป้าปี 2569 จะมีผู้เข้าอบรม ไม่ต่ำกว่า 100,000 คน ภายใต้แผนพัฒนาคนด้าน AI, Cybersecurity, Digital Identity, Digital Citizenship และ ESG
ด้านจำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Craft Idea ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา มีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมแล้วกว่า 750 ราย และมีโค้ชดิจิทัลชุมชนที่ผ่านการบ่มเพาะแล้วมากกว่า 6,000 คน ซึ่งในแต่ละปีจะมีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมประมาณ 600 ราย และมีชุมชนที่เข้าร่วมเฉลี่ยปีละกว่า 100 แห่ง
โดยกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นไมโครเอสเอ็มอี ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกเพียง 5-20 คนต่อกลุ่ม มีรายได้ไม่สูง แต่มีศักยภาพในการเติบโต ทั้งนี้ ETDA ได้พัฒนาเครือข่ายร่วมกับภาคีมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมความแข็งแรงทั้งด้านองค์ความรู้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ และการตลาดดิจิทัล โดยมีการใช้งบประมาณสนับสนุนรวมเฉลี่ยปีละประมาณ 5 ล้านบาท
กรณีศึกษาความสำเร็จเด่นๆ จากโครงการที่ผ่านมา เช่น ทีมจากจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเมื่อปีที่แล้ว ได้กลับไปต่อยอดแผนธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เพิ่มแพ็กเกจและกิจกรรมให้น่าสนใจยิ่งขึ้นจนสามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้มากกว่าเดิม อีกหนึ่งตัวอย่าง คือ "ผ้าตุงตุงแสน" จากจังหวัดสกลนคร ผลิตโดยผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ให้นำขึ้นจำหน่ายออนไลน์ โดยมีคำสั่งซื้อจำนวนมากส่งผลให้รายได้ของผู้ผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากเดิมที่เคยได้เพียงวันละ 100-200 บาท
อีกกรณีคือกลุ่มผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ "ครีมจากเปลือกมังคุด" ในภาคใต้ ซึ่งเริ่มต้นจากสูตรพื้นบ้าน ก่อนพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้งสูตรและบรรจุภัณฑ์ ปรับภาพลักษณ์ให้ทันสมัย และขยายตลาดผ่านช่องทางเฟซบุ๊กและ TikTok จนสามารถเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
นายมีธรรม กล่าวว่า ETDA วางแผนยกระดับเนื้อหาให้เข้มข้นขึ้น โดยเพิ่มเกณฑ์ด้านความยั่งยืน ESG, Carbon Credit, และการใช้ AI มาเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ ขณะเดียวกัน ETDA จะยังไม่เปิดแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าเป็นของตนเอง แต่ใช้ช่องทางของพันธมิตร เช่น ชุมชนยิ้มได้ , มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก, ไปรษณีย์ไทย และแพลตฟอร์ม e-Commerce อย่าง Shopee และ Lazada เป็นช่องทางให้ชุมชนเข้าถึงตลาด
"ETDA ไม่ได้สร้างธุรกิจใหม่ แต่ทำหน้าที่เสริมแกร่ง ให้กับชุมชนที่มีศักยภาพอยู่แล้ว ด้วยความรู้ดิจิทัล เครื่องมือออนไลน์ และเครือข่ายสนับสนุน เพื่อให้ชุมชนไทยสามารถแข่งขันในโลกดิจิทัลได้จริง และเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว" นายมีธรรม กล่าว