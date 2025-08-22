ASUS เคาะวันขาย "ROG Xbox Ally" ในไทย 16 ต.ค.

เอซุส ภายใต้แบรนด์ รีพับบลิค ออฟ เกมเมอร์ส (ROG) ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ Xbox เปิดตัวเครื่องเล่นเกมพกพารุ่นใหม่ล่าสุด 2 รุ่น ได้แก่ ROG Xbox Ally และ ROG Xbox Ally X ที่มาพร้อมขุมพลังโปรเซสเซอร์ AMD Ryzen Z2 Series รุ่นล่าสุด โดยจะเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในไทยวันที่ 16 ตุลาคม 2568 นี้
ทั้งนี้ ROG และ Xbox ได้ร่วมกันพัฒนาเครื่องเล่นเกมทั้งสองรุ่น โดยมีสเปกที่แตกต่างกัน ใน ROG Xbox Ally (รุ่นมาตรฐาน) ขับเคลื่อนด้วยชิป AMD Ryzen Z2 A (4 คอร์ 8 เธรด สถาปัตยกรรม Zen 2) และจีพียู AMD RDNA™ 2 (8 คอร์) เน้นประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน มาพร้อม RAM 16GB LPDDR5X, SSD M.2 ขนาด 512GB และแบตเตอรี่ 60Wh เหมาะสำหรับการเล่นเกมที่ยาวนาน
ส่วน ROG Xbox Ally X (รุ่นพรีเมียม) มากับชิป AMD Ryzen AI Z2 Extreme (8 คอร์ 16 เธรด สถาปัตยกรรม Zen 5) รุ่นใหม่ล่าสุด พร้อมจีพียู RDNA 3.5 (16 คอร์) และหน่วยประมวลผล AI (NPU) ในตัว อัปเกรด RAM เป็น 24GB LPDDR5X, SSD M.2 ขนาด 1TB และแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง 80Wh เพื่อประสบการณ์การเล่นเกมขั้นสูงสุด
ความพิเศษของรุ่น ROG Xbox Ally X คือการมาพร้อม NPU ที่จะปลดล็อกฟีเจอร์ AI ใหม่ๆ ในช่วงต้นปีหน้า ทั้ง Automatic Super Resolution (Auto SR)ใช้พลัง AI อัปสเกลภาพเกมให้มีความคมชัดและเฟรมเรตที่ลื่นไหลขึ้นโดยอัตโนมัติ และ Highlight Reels ระบบ AI อัจฉริยะที่จะตรวจจับและบันทึกช่วงเวลาสำคัญในเกม เช่น การปราบบอส เพื่อสร้างเป็นคลิปสั้นสำหรับแชร์บนโซเชียลมีเดียได้อย่างง่ายดาย