AIS ชวนคนไทย “บริจาคด้วยใจ ได้เบอร์มงคลพลิกชีวิต”

AIS 5G สานต่อบทบาทองค์กรแห่งการให้ เปิดตัวแคมเปญ “บริจาคด้วยใจ ได้เบอร์มงคลพลิกชีวิต” ชวนคนไทยร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ ร่วมบริจาคเงินให้แก่ 4 โรงพยาบาลและมูลนิธิที่ร่วมโครงการ ได้แก่ มูลนิธิรามาธิบดีฯ, มูลนิธิโรงพยาบาลเลิดสิน กองทุนเพื่อผู้ป่วยมะเร็งกระดูก, มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โครงการพัฒนาศูนย์มะเร็งแบบบูรณาการ เพื่อส่งต่อพลังแห่งการช่วยเหลือไปยังผู้ป่วยยากไร้ กลุ่มเปราะบาง และความต้องการทางการแพทย์ในเชิงลึก
พร้อมมอบของขวัญสุดพิเศษ เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับผู้บริจาคถึง 2 ต่อ ประกอบด้วย
- มอบซิมเบอร์มงคลพลิกชีวิต มูลค่า 199 บาทฟรี จำนวน 1 ซิม ต่อ 1 เลขหมายบัตรประชาชน โดยมีให้เลือก 3 หมวด ได้แก่ ซิมเบอร์มงคล พลิกชีวิต “พลังความสำเร็จ”, ซิมเบอร์มงคล พลิกชีวิต “เลขกวักทรัพย์” ซิมเบอร์มงคลพลิกชีวิต “โชคลาภ เงินก้อนใหญ่” โดยมีเงื่อนไขแพ็กเกจรายเดือนและระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่องตามที่กำหนดของแต่ละหมวดซิมเบอร์มงคล
พร้อมสิทธิ์วิเคราะห์เบอร์เฉพาะบุคคล ฟรี 1 ครั้ง จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ตัวเลขมงคลแท้ ช่วยเสริมพลังชีวิตทั้งในด้านความก้าวหน้าในการงาน ความมั่งคั่งทางการเงิน และความมั่นคงในชีวิต
ผู้ที่สนใจสามารถร่วมโครงการได้ง่ายๆ เพียงบริจาคเงินขั้นต่ำ 100 บาท ให้แก่โรงพยาบาลหรือมูลนิธิที่ร่วมโครงการ
ตามช่องทางบริจาคของมูลนิธิโดยตรง จากนั้นแสดงหลักฐานการบริจาคเพื่อรับซิมเบอร์มงคลพลิกชีวิตและนัดหมายปรึกษาเบอร์เฉพาะบุคคลได้ ผ่านทาง LINE ID: @decoder159 (มี @ ข้างหน้า) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2568 นี้ ร่วมบริจาควันนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุก “การให้” สร้าง “การเปลี่ยนแปลง” อย่างแท้จริง