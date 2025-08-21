กสทช.อนุมัติ 12 โครงการ กทปส. ดันเน็ต-5G ลดเหลื่อมล้ำ

กสทช.โหมประชุม 2 วันเคลียร์ 15 วาระ เคาะอนุมัติ 12 โครงการ กทปส. ปี 67 ดันเน็ตชนบท-5G-ดาวเทียม-แอปฯเด็กป่วย เจาะดิจิทัลทุกมิติ ลดเหลื่อมล้ำทั่วไทย
เมื่อวันที่ 21 ส.ค.68 มีการประชุม กสทช.ครั้งที่ 24/2568 (ต่อเนื่อง) โดยเป็นการประชุม กสทช. ติดต่อกัน 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค.68 เนื่องจากมีวาระพิจารณาจำนวนมาก โดยเฉพาะวาระการอนุมัติโครงการ กทปส. ประจำปี 2567
น.ส.อรดา เทพยายน ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วันที่ 20-21 ส.ค.68 มีระเบียบวาระเข้าสู่ที่ประชุม กสทช. จำนวนทั้งสิ้น 75 วาระ ผ่านการพิจารณาทั้งสิ้น 15 วาระ ซึ่งมีวาระที่น่าสนใจ ได้แก่ วาระที่ 4.18 เรื่อง การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2567
สำนักงาน กสทช. โดยกองทุน กทปส. ได้รับโครงการที่ยื่นขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยฯ ในปี 2567 จำนวนทั้งสิ้น 119 โครงการ โดยได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาว่าต้องเป็นโครงการที่มีศักยภาพในการดำเนินงาน สามารถตรวจสอบได้ และช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการสื่อสารหรือเทคโนโลยีอย่างเป็นธรรม สนับสนุนการพัฒนาสังคม การศึกษา สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล และสร้างประโยชน์โดยตรงต่อสาธารณะ ซึ่งในจำนวนโครงการที่ยื่นขอรับทุนทั้งหมด คณะกรรมการกองทุน กทปส. ได้พิจารณาให้โครงการที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุม กสทช. จำนวนทั้งสิ้น 22 โครงการ และในการประชุม กสทช. ในครั้งนื้ มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามมติที่ประชุมจำนวน 12 โครงการ ดังนี้
โครงการตามมาตรา 52 (1) จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการขยายผลศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตเพื่อสังคมด้อยโอกาสเชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2567 หน่วยงาน มูลนิธิวิสาหกิจพลังงานชุมชน ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 เดือน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,347,078.90 บาท ซึ่งเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาขยายการเข้าถึงศูนย์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในชุมชน ให้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกล พัฒนาบุคลากรประจำศูนย์ให้มีทักษะด้านดิจิทัล เพื่อส่งต่อความรู้ลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล และเพื่อให้ศูนย์อินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่ในการเชื่อมโยงชุมชนเข้ากับบริการของรัฐหรือเอกชน ผ่านระบบดิจิทัล เช่น การติดต่อราชการผ่านระบบออนไลน์ การค้าขายผ่านระบบออนไลน์
โครงการตามมาตรา 52 (2) มี 11 โครงการที่ผ่านการพิจารณาที่น่าสนใจ ดังนี้
1.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชนบทด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสถานศึกษา ระยะที่ 2 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง งบประมาณ 5,308,719.40 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 540 วัน
2.โครงการการพัฒนาต้นแบบชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับเด็กแอลดี หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง งบประมาณ 1,439,496.68 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 365 วัน
3.ครงการสายอากาศสะท้อนคลื่นที่ปรับมุมลำคลื่นสะท้อนได้แบบพาสซิฟสำหรับขยายพื้นที่ ครอบคลุมของเครือข่ายสื่อสาร 5G ย่านความถี่คลื่นมิลลิมิเตอร์และมาตรฐานใหม่ในอนาคต หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร งบประมาณ 3,657,260 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 365 วัน
4.โครงการทดลองเครือข่าย 5G ส่วนบุคคลในพื้นที่กำกับดูแลเฉพาะเพื่อศึกษาการใช้งานคลื่นแถบความถี่ 3500 MHz หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ งบประมาณ 18,649,131 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 548 วัน
5.โครงการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจจับการปิดกั้นสัญญาณจีพีเอส หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี งบประมาณ 3,235,047.78 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 730 วัน
6.โครงการระบบตรวจจับและแสดงสถานะสัญญาณรบกวนต่อสถานีจีเอ็นเอสเอสในประเทศไทย หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง งบประมาณ 5,494,297.85 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 549 วัน
7.โครงการพัฒนาระบบนำทางและการหว่านปุ๋ยด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมความแม่นยำสูงสำหรับรถจักรกลเกษตรของเกษตรกรรายย่อย หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง งบประมาณ 2,825,870 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 548 วัน
8.โครงการระบบแจ้งเตือนไฟป่าอัจฉริยะด้วยไอโอทีแพลตฟอร์มและเครือข่ายไมโครเซนเซอร์ หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย งบประมาณ 6,068,762.87 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 730 วัน
9.โครงการพัฒนาภูมิปัญญาภาษามือและการนำไปประยุกต์ใช้ หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย งบประมาณ 13,303,064.49 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1,095 วัน
10.โครงการโรงพยาบาลพหุภพเพื่อสุขภาพด้านการรู้คิดของผู้สูงอายุไทย หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งบประมาณ 26,389,196 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1,095 วัน
และ 11.โครงการการพัฒนาแอพลิเคชั่น CareBridge: สะพานสู่การดูแลด้วยใจสำหรับดูแลผู้ป่วยเด็กสมองพิการ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา งบประมาณ 3,220,400.40 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 365 วัน
ทั้งนี้ กสทช. จะพิจารณาโครงการอื่นๆ ที่เหลือในวาระการประชุมครั้งถัดไป
นอกจากนี้ กสทช. เห็นชอบให้นำ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 3(พ.ศ.2568-2573) ที่ปรับปรุงตามความเห็นที่ประชุมไปจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และนำเสนอที่ประชุม กสทช. ต่อไป โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน และในระหว่างนี้ให้ใช้ ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2563-2568) ไปพลางก่อน