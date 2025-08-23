142 ปีไปรษณีย์ไทย ส่งถึงใจ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Cyber Weekend)

"สงครามส่งด่วนไม่มีวันจบ เพราะสิ่งที่เรากำลังแข่งขัน ไม่ใช่แค่แข่งกับคู่แข่งที่อยู่ในตลาดเดียวกัน แต่คือการแข่งกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เราต้องวิ่งให้ทัน ไม่ใช่เพื่อเร็วกว่าเจ้าอื่น แต่ต้องเร็วพอที่จะยังอยู่ในใจลูกค้า เพราะผู้บริโภควันนี้ไม่ได้เลือกจากราคาอย่างเดียว หรือแค่ใครส่งเร็วที่สุด แต่เลือกจากประสบการณ์ ที่ตอบโจทย์เขาได้จริง"
คำพูดของ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่ไม่ได้เป็นแค่แนวคิดสวยหรู แต่สะท้อนภาพการเปลี่ยนผ่านจากองค์กรที่เคยส่งแค่จดหมาย สู่องค์กรโลจิสติกส์ครบวงจร ที่เชื่อมโยงผู้คน ธุรกิจ และชุมชนทั่วประเทศ พร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์ "ไปรษณีย์ไทย = ความเชื่อมั่น"
ในวาระครบรอบ 142 ปีของกิจการ และปีที่ 22 นับตั้งแต่เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัท ไปรษณีย์ไทย โชว์ผลงานครึ่งปีแรก 2568 ด้วยรายได้รวม 11,544 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อนหน้า และมีกำไรสุทธิพุ่งแรงแตะ 631 ล้านบาท โตขึ้นถึง 4 เท่าเมื่อเทียบช่วงเดียวกัน โดยหัวใจสำคัญ คือ การจัดการต้นทุนอย่างแม่นยำ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ได้กว่า 100 ล้านบาท ผ่านการวางแผนเที่ยวรถอย่างเฉียบคม
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ยังคงเป็นกำลังหลัก สร้างรายได้ 5,406 ล้านบาท หรือ 46.84% ของรายได้ทั้งหมด ปริมาณชิ้นงานขยายตัว 6% ตามมาด้วยกลุ่มบริการไปรษณียภัณฑ์ 36.69% บริการระหว่างประเทศ 9.96% ค้าปลีกและการเงิน 4.62% และธุรกิจอื่นๆ อีก 1.89%
ขณะที่ "โพสต์คาเฟ่" และ "ฟิ้วโพสต์" กลายเป็นโมเดลที่เปิดประตูให้เกษตรกรและผู้ค้ารายย่อยส่งของสด ตั้งแต่ลูกชิ้นภูเก็ตถึงแมลงทอดจากอีสาน ถึงมือผู้บริโภคได้ไกลขึ้น โดยไม่ง้อแพลตฟอร์มใหญ่ ไม่ต้องจ่ายค่าคอมมิชชันหรือส่วนแบ่ง (GP) แพง
◉ พายุต้นทุน-สนามแข่งที่ไม่เท่าเทียม
แม้ตัวเลขกำไรจะเติบโต แต่นั่นไม่ได้แปลว่าทุกอย่างราบรื่น เพราะปี 2567 ที่ผ่านมา ไปรษณีย์ไทย เผชิญผลขาดทุน 187 ล้านบาท จากแรงกดดันต้นทุนที่ถาโถม ทั้งค่าแรงขั้นต่ำที่ขยับขึ้นจาก 375 เป็น 400 บาท โยงถึงภาระอื่นๆ อย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าล่วงเวลา (OT) ไหนจะเสียภาษีจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ที่บวมขึ้น เพราะราคาประเมินใหม่ และภารกิจดูแลพนักงานรายได้น้อยผ่านค่าครองชีพพิเศษ ผูกมัดต่อเนื่องถึงปีนี้แบบไม่อาจปัดได้
ยิ่งไปกว่านั้น ยังต้องสู้กับการผูกขาดเชิงโครงสร้างของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซข้ามชาติ ที่ไม่เพียงกดราคาค่าขนส่งด้วยวอลุ่มมหาศาล แต่ยังปิดโอกาสให้ร้านค้ารายย่อยเลือกผู้ให้บริการขนส่งได้อย่างอิสระ
"บางเจ้ามีวอลุ่มวันละ 4 ล้านชิ้น พอถึงจุดหนึ่งราคาก็ลดลงอย่างควบคุมไม่ได้ ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีมาตรการจำกัดสัดส่วนผู้เล่น ทำให้ผู้ประกอบการในประเทศเสียเปรียบอย่างชัดเจน หรืออีกกรณีในการกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัล มีเจ้าหนึ่งไม่ถูกจัดอยู่ในหมวด Marketplace และไม่มีระบบควบคุมสินค้าชัดเจน ขณะที่ผู้เล่นรายอื่นต้องปฏิบัติตามกฎเข้มงวด กลายเป็นว่า ยิ่งไม่ควบคุมก็ยิ่งได้เปรียบ" ดร.ดนันท์ กล่าว
อีกทั้ง ยังต้องติดตามผลกระทบจากภาษีทรัมป์นำเข้าสินค้าจากไทย 19% ที่ทำให้แพตเทิร์นการกระจายพัสดุเปลี่ยนแปลงไป เช่น การเลี่ยงภาษีด้วยการเปลี่ยนประเทศต้นทาง ส่งผลต่อการวางแผนคาปาซิตี้ขององค์กร โดยองค์กรต้องติดตามและปรับแผนให้เท่าทัน
◉ ลงทุนไม่หยุด สู้ด้วยคุณภาพ-เทคโนโลยี
แม้สนามแข่งขันจะซับซ้อน แต่ ไปรษณีย์ไทย ยังเดินหน้าลงทุนต่อเนื่อง ใช้งบกว่า 250 ล้านบาท ปรับโครงสร้าง โลจิสติกส์ ให้ เป๊ะ และ ยืดหยุ่น โดยพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อควบคุมต้นทุนให้คงความสามารถในการแข่งขัน พร้อมรับมือสินค้าทุกประเภท ตั้งแต่กล่องเล็กจากอีคอมเมิร์ซ ไปจนถึงสินค้ามูลค่าสูงหรือของสดที่ต้องดูแลพิเศษ
เพราะในยุคนี้ "แบรนด์" คืออาวุธสำคัญที่สุด ไปรษณีย์ไทย จึงเดินเกมเชิงรุกด้วยยุทธศาสตร์ "1-4-2"
"1" หมายถึง การเป็นขนส่งอันดับ 1 ของคนไทย
"4 พลัง" คือ พลังความเร็ว (ส่งด่วน EMS ที่ยังทำรายได้สูงสุด 43.31%) พลังเพื่อธุรกิจ (บริการ Fulfillment สำหรับผู้ประกอบการ) พลังเชื่อมโลก (ให้บริการถึง 205 ปลายทางใน 193 ประเทศ) และพลังความล้ำ (เตรียมเปิดตัว Digital Postbox และระบบจ่าหน้าอิเล็กทรอนิกส์ในเดือน ก.ย.2568)
"2 เส้นเลือดใหญ่" คือ การเป็นผู้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของผู้คน และการสร้างความสำเร็จให้สังคมไทย
ผลการสำรวจล่าสุด ไปรษณีย์ไทย ครองใจผู้บริโภคด้วยคะแนน Top of Mind 99.54% และความไว้วางใจในแบรนด์สูงถึง 96.11%
◉ โลจิสติกส์ เพื่อสังคม ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
สิ่งที่ทำให้ ไปรษณีย์ไทย ต่างจากคู่แข่งในตลาด คือ การยึดแนวทาง "เติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อส่วนรวม" ดร.ดนันท์ ระบุว่า องค์กรมุ่งทำงานควบคู่กับการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ไม่ใช่แค่สร้างกำไรให้กับองค์กร
ด้านสิ่งแวดล้อม ไปรษณีย์ไทย ใช้รถ EV ในปฏิบัติการ และผลักดันโครงการ Circular Economy เช่น reBOX, reBAG, e-Waste ลดคาร์บอนได้ 53,360 กิโลกรัม หรือเท่ากับการขับรถรอบโลก 5 รอบ
ด้านสังคมสนับสนุนเกษตรกรกว่า 1,200 แห่งผ่าน ThailandPostMart ครึ่งปีแรกสร้างรายได้ 360 ล้านบาท และตั้งเป้าทั้งปีไว้ที่ 760 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าบริการเพื่อสังคม (PSO) กว่า 28,000 ล้านบาทตั้งแต่ปี 2554 ล่าสุดยังเปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยชายแดนไทย-กัมพูชา ได้กว่า 104 ตัน
ด้านธรรมาภิบาล ปี 2567 ได้คะแนน ITA สูงถึง 91.70 และคว้ารางวัลบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
พร้อมกันนี้ ไปรษณีย์ไทย ยังเตรียมเปิดตัว "Super App" ที่รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว ตั้งแต่ติดตามพัสดุ จ่ายเงิน ไปจนถึงเชื่อมต่อบริการภาครัฐ-เอกชน พร้อมจับมือ Amazon ช่วยเอสเอ็มอีไทยส่งสินค้าไปยังคลัง Amazon FBA ในสหรัฐฯ
อนาคตของ โลจิสติกส์ ไทยยังไม่หยุดแค่พัสดุทั่วไป แต่รวมถึง Specialized Logistics อย่างการขนส่งสัตว์เลี้ยง ของมีมูลค่าสูง หรือน้ำนมแม่ รวมถึงการพัฒนา e-Payment รองรับ COD และขยายพันธมิตรทั้งกรมการขนส่งทางบก ทิพยประกันภัย WeChat Pay และ Alipay
และในปี 2569 ไปรษณีย์ไทย ยังเตรียมใช้ Big Data เป็น Data as a Service เพื่อสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ และต่อยอดบริการเฉพาะกลุ่มในยุคดิจิทัล
ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจและการแข่งขันที่รุนแรง ไปรษณีย์ไทย เลือกเติบโตอย่างมั่นคง ด้วยการปรับตัวให้ทันพฤติกรรมผู้บริโภค ไม่ยึดติดกับการแย่งชิงตลาด ยืนยันว่าเป้าหมายไม่ใช่กำไรสูงสุด แต่คือประโยชน์ของประชาชน เรียกร้องให้รัฐหนุนรัฐวิสาหกิจที่ทำเพื่อสังคมอย่างแท้จริง เพื่อไม่ให้ภารกิจสาธารณะกลายเป็นภาระทางการเงิน
"ไปรษณีย์ไทย อาจไม่ใช่ผู้ส่งเร็วที่สุด แต่ไม่เคยหยุดส่งความเชื่อมั่น นี่คือความเร็วของรัฐวิสาหกิจ ที่ไม่วิ่งเพื่อกำไร แต่วิ่งเพื่อคนไทย ตลอด 142 ปีที่ผ่านมา" ดร.ดนันท์ ระบุ