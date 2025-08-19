ส่องเบื้องหลังภารกิจสุดประทับใจ ‘3 ฮีโร่พี่ไปรฯ’ ที่ทำสิ่งยิ่งใหญ่มากกว่าแค่ส่งของ

ไม่ต้องมีพลังวิเศษ ก็เป็นฮีโร่ได้! พาส่องชีวิต 3 พี่ไปรฯ ตัวจริง ผู้ไม่เคยย่อท้อในทุกเส้นทาง ทั้งบนดอยที่ห่างไกล หรือต้องลุยคลื่นน้ำข้ามเกาะ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สุดหินแค่ไหน ไกลสุดหล้าเพียงใด พี่ไปรฯ ก็ไม่หวั่นและฝ่าฟันไปส่งจนถึงมืออย่างรวดเร็วและสมบูรณ์
หลายคนคงเคยได้ยินคำกล่าวเชิงปรัชญาจีนโบราณที่ว่า “ทุกอาชีพสามารถสร้างขงจื๊อได้” ซึ่งสะท้อนความจริงที่ว่า ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน เช่นเดียวกับ “พี่ไปรฯ” หรือ บุรุษไปรษณีย์ไทย ที่แม้จะไม่มีพลังวิเศษก็สามารถเป็นฮีโร่ได้ มาร่วมสัมผัสเรื่องราวสุดประทับใจในการทำงานของวีรบุรุษ 3 ท่าน ผู้ทำหน้าที่ส่งพัสดุด้วยหัวใจ
พี่ไปรฯ ไมตรี: วีรบุรุษแห่งดอยวาวี
แม้ดินถล่ม กิ่งไม้หักขวาง ก็มิอาจหยุดยั้งเขาได้
“พี่ไปรฯ ไมตรี” คือบุรุษไปรษณีย์แห่งดอยวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลบนภูเขาสูงและเป็นแหล่งปลูกชาและกาแฟชั้นยอด ดอยวาวีมีหมู่บ้านมากกว่า 25 หมู่บ้าน และมีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
ในแต่ละวัน “พี่ไปรฯ ไมตรี” ต้องนำจ่ายพัสดุเฉลี่ย 40-100 ชิ้น ซึ่งหลายชิ้นส่งมาจากลูกหลานชาวดอยที่ไปทำงานในต่างประเทศ เช่น จีน ไต้หวัน และเกาหลีใต้ โดยปกติแล้วจะใช้รถกระบะในการนำจ่าย เนื่องจากมีพัสดุจำนวนมากและคุ้นเคยกับชาวบ้านเป็นอย่างดี
ชื่อ “ไมตรี” ไม่ใช่แค่ชื่อที่คนเรียกขาน แต่เป็นจิตวิญญาณของพี่ไปรฯ ที่ทำหน้าที่สานสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนด้วยความห่วงใยและเอาใจใส่ แม้จะต้องเผชิญกับดินถล่ม กิ่งไม้หักขวางเส้นทางในช่วงฤดูฝน แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรค เพราะต้องการทำหน้าที่ให้ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งของสำคัญ เช่น ยารักษาโรคที่ส่งมาจากโรงพยาบาล ซึ่งต้องขนส่งอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ถึงมือผู้รับอย่างสมบูรณ์และเร็วที่สุด
พี่ไปรฯ บังดีน: วีรบุรุษแห่งเกาะลิบง
ตะลุยฝ่าคลื่น ข้ามน้ำข้ามเกาะ เพื่อส่งต่อความสัมพันธ์
“พี่ไปรฯ บังดีน นพดล” แห่งไปรษณีย์อนุญาตบนเกาะลิบง จังหวัดตรัง ทุกวันพี่ไปรฯ บังดีนไม่ได้แค่ส่งของ แต่ทำภารกิจแห่งหัวใจที่ต้องลุยคลื่น ฝ่าสวนยาง และจำชื่อผู้คนได้ทั่วทั้งเกาะ การทำงานของพี่ไปรฯ บังดีนไม่เหมือนใคร เพราะเส้นทางนำจ่ายต้องนั่งเรือข้ามฟากหลายเที่ยวในแต่ละวัน ใช้เวลาเที่ยวละครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อย หลังจากนั้นต้องลำเลียงของขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ซาเล้งเพื่อนำจ่ายพัสดุให้กับบ้านเรือนกว่า 700 หลังคาเรือนที่อยู่บนเกาะ
เส้นทางบนเกาะเป็นถนนลูกรังและต้องลัดเลาะตามสวนยาง บางจุดไม่มีถนนจึงต้องเข็นรถหรือเดินเท้าลุยโคลน แม้จะมีความลำบาก แต่พี่ไปรฯ บังดีนก็ไม่เคยย่อท้อ จนเป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากชาวเกาะทุกครัวเรือน ความสามารถพิเศษของเขาคือการจำชื่อและเสียงของผู้คนบนเกาะได้ทุกคน
หนึ่งในเหตุการณ์ที่เขาไม่มีวันลืมคือการนำจ่ายพัสดุจากแม่คนหนึ่งถึงลูกที่เรียนหนังสืออยู่บนเกาะ ซึ่งในกล่องพัสดุใบไม่ใหญ่นั้นมีจดหมายแนบมาด้วย และเด็กที่ได้รับก็ยิ้มดีใจมาก สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า นี่เป็นมากกว่าการส่งสิ่งของ แต่คือการส่งความรักจากแม่ถึงลูก
ภารกิจสุดฟีลกู๊ดของ ‘พี่ไปรฯ ชาญ’
ผู้เชื่อมโยงผู้คนสองฝั่งน้ำเข้าด้วยกัน
ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา “พี่ไปรฯ ชาญ เพียรทอง” บุรุษไปรษณีย์แห่งปากเกร็ด นนทบุรี มีภารกิจที่พิเศษกว่าใคร คือการทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้คนทั้งสองฝั่งน้ำเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งทางบกและทางเรือ เพื่อนำส่งสิ่งของถึงมือครัวเรือนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำได้อย่างปลอดภัย พี่ไปรฯ ชาญให้ความสำคัญกับภารกิจนี้เป็นอย่างมาก โดยเล่าว่าต้องดูแลสิ่งของทุกชิ้นอย่างเต็มที่และระมัดระวัง เพื่อป้องกันความเสียหาย และต้องห่อหุ้มถุงพลาสติกให้แน่นหนา แม้บางครั้งจะมีปัญหาเรื่องการติดต่อสื่อสาร แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเขาเลย เพราะเขาสามารถจำที่อยู่ของผู้คนในละแวกนี้ได้อย่างแม่นยำ
สำหรับพี่ไปรฯ ชาญ นี่ไม่ใช่งานธรรมดา แต่คือความรับผิดชอบและความผูกพันกับชุมชนที่เขารู้จักเป็นอย่างดี ทำให้เขากลายเป็นมากกว่าแค่บุรุษไปรษณีย์ แต่เป็นสัญลักษณ์ของความไว้วางใจที่นำพาทั้งสิ่งของและความสุขไปส่งถึงหน้าประตูบ้านอย่างแท้จริง
เรื่องราวของบุรุษไปรษณีย์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการทำหน้าที่ที่เปี่ยมไปด้วย “หัวใจจิตอาสา” แม้จะต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนและเส้นทางที่ยากลำบาก สิ่งที่ทำให้พวกเขายังคงยืนหยัดในหน้าที่นี้ต่อไปคือความผูกพันกับผู้คนในพื้นที่
งานไปรษณีย์จึงไม่ได้มีแค่ปลายทางที่เป็นผู้รับ แต่ระหว่างทางเต็มไปด้วยความสัมพันธ์ ความไว้ใจ และความหมายที่สะท้อนสโลแกนของไปรษณีย์ไทยที่ว่า “Carry Relationship, Deliver Success ส่งทุกความสัมพันธ์ สู่ทุกความสำเร็จ...ด้วยใจ” ได้อย่างงดงาม