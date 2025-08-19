ทรู มันนี่ ประเดิมทดสอบ THBT หน่วยดิจิทัล อิงเงินบาท 1:1

ทรูมันนี่ (TrueMoney) ประกาศเปิดตัว Thai Baht TrueMoney (THBT) หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มูลค่าคงที่เท่ากับเงินบาทในอัตรา 1:1 บน Public Blockchain พร้อมเปิดให้ทดลองใช้งานแล้วในวงจำกัด ภายใต้โครงการทดสอบ Programmable Payment ใน Enhanced Regulatory Sandbox
นายอภินันท์ ดาบเพ็ชร ผู้อำนวยการฝ่ายการเติบโตของวอลเล็ทแพลตฟอร์ม บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด กล่าวว่า การเปิดตัว THBT บนบล็อกเชนสาธารณะ จะช่วยให้คนไทยจะสามารถใช้ THBT เป็นองค์ประกอบพื้นฐานบนบล็อกเชน และต่อยอดเป็นระบบนิเวศเพื่อใช้ทำธุรกรรมบนเชนอย่างปลอดภัย มั่นใจ และตรวจสอบได้ พร้อมสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการเงินไทย
สำหรับ THBT ถูกพัฒนาขึ้นบนเทคโนโลยีบล็อกเชนสาธารณะ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อรองรับการชำระเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้เต็มรูปแบบ พร้อมเชื่อมต่อกับระบบนิเวศของ TrueMoney ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและบริหารจัดการ THBT ผ่านแอปพลิเคชันทรูมันนี่ เพื่อนำไปใช้ซื้อคูปองส่วนลด และแลกเปลี่ยนสินค้าดิจิทัลผ่านบริการของ Ascend Bit (แอสเซนด์ บิท) ภายใต้ Digital Asset Regulatory Sandbox
ทุก THBT มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาทไทย และมีเงินบาทจริงหนุนหลัง 100% รวมถึงมีความปลอดภัย โปร่งใส บนบล็อกเชน Base ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้รับการยอมรับระดับโลก ทุกธุรกรรมสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ เพื่อความปลอดภัยและความโปร่งใสสูงสุด
นอกจากนี้ ยังสามารถแลก-ถอนได้สะดวก จัดการ THBT ผ่านแอป TrueMoney ได้โดยตรง โอน THBT ไปยังกระเป๋า Web3 ที่ KYC แล้ว บนบล็อกเชน Base และใช้ซื้อคูปองส่วนลด และแลกเปลี่ยนสินค้าดิจิทัล ผ่านบริการจาก Ascend Bit
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://thbt.net และเข้าร่วมทดลองใช้งาน THBT ได้แล้ววันนี้ผ่านแอปพลิเคชันทรูมันนี่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 โดยจะเปิดรับผู้เข้าร่วมจำนวนจำกัดเพียง 3,000 คนแรกเท่านั้น