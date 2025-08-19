xs
xsm
sm
md
lg

Ledger บุกตลาดไทย ตั้ง “RTB” ขายฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเจาะตลาดคริปโต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Ledger ผู้ให้บริการด้านโซลูชันการจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล ประกาศรุกตลาดสกุลเงินดิจิทัลในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ตั้ง อาร์ทีบี เทคโนโลยี (RTB) เป็นตัวแทนจำหน่าย หวังยกระดับความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนชาวไทย พร้อมเปิดตัวฮาร์ดแวร์วอลเล็ต 4 รุ่น ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานทุกระดับ

ดร.บรรพต วัฒนสมบัติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ทีบี เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดคริปโตในไทยเติบโตอย่างมีนัยสำคัญและคาดว่าจะมีผู้ถือครองเพิ่มขึ้นกว่า 2 ล้านรายภายในปี 2568 ทำให้ผู้ใช้งานตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้อง Private Key ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น โดยเฉพาะในยุคที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์เพิ่มสูงขึ้น

“การได้รับความไว้วางใจจาก Ledger ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ เป็นอีกก้าวสำคัญของอาร์ทีบีฯ ในการขยายพอร์ตโฟลิโอสู่กลุ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยดิจิทัล เราพร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและบริการหลังการขายที่ดีที่สุด เพื่อให้นักลงทุนชาวไทยมั่นใจในการปกป้องสินทรัพย์"

เอียน โรเจอร์ส (Ian Rogers) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสบการณ์ลูกค้า Ledger กล่าวเสริมว่า ประเทศไทยเป็นตลาดที่สำคัญอย่างยิ่ง ด้วยอัตราการถือครองคริปโตที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 40% ความร่วมมือกับอาร์ทีบีฯ จะช่วยให้ผู้บริโภคชาวไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเราได้ง่ายขึ้น และสามารถจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ


สำหรับ 4 ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์วอลเล็ตจาก Ledger ประกอบด้วย Ledger Stax มาพร้อมหน้าจอสัมผัสแบบ E Ink โขนาด 3.7 นิ้ว ดีไซน์พรีเมียม ปรับแต่งหน้าจอด้วย NFT สริมความปลอดภัยขั้นสูงสุดด้วยชิป Secure Element ระดับ CC EAL6+ รองรับการชาร์จไร้สาย Qi ใน ราคา 16,800 บาท

ตามด้วย Ledger Flex ดีไซน์กะทัดรัด พร้อมฟีเจอร์ความปลอดภัยระดับสูงเทียบเท่ารุ่น Stax (ชิป CC EAL6+) รองรับการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความปลอดภัยสูงสุดในขนาดที่พกพาสะดวก
ราคา 10,480 บาท

ส่วน Ledger Nano X เน้นตอบโจทย์การใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth และแบตเตอรี่ในตัวมาพร้อมชิปความปลอดภัย CC EAL5+ ราคา 6,280 บาท และ Ledger Nano S Plus รุ่นคุ้มค่ามาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่ และชิปความปลอดภัยระดับสูงสุด CC EAL6+ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ราคา 3,320 บาท

ทั้งนี้ ฮาร์ดแวร์วอลเล็ต Ledger ทั้ง 4 รุ่น วางจำหน่ายผ่าน Dot Life (.Life) สาขาสยามพารากอนและเซ็นทรัลเวิลด์, Tech House by Dotlife, King Power, B2S เมกาบางนา และช่องทางออนไลน์อย่างเป็นทางการที่ Bitkub Academy, NocNoc, Lazada LazMall, Shopee Mall และเว็บไซต์ของอาร์ทีบี เทคโนโลยีฯ

Ledger บุกตลาดไทย ตั้ง “RTB” ขายฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเจาะตลาดคริปโต
Ledger บุกตลาดไทย ตั้ง “RTB” ขายฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเจาะตลาดคริปโต
กำลังโหลดความคิดเห็น