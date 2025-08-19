ปรับมุมคิด AIS Infinite SMEs จาก “สตาร์ทอัป” สู่ “Smart SMEs” บริหารให้ไว คิดให้ต่าง โตให้ทันยุค

AIS Infinite SMEs ชวนปรับมุมคิดในการร่วมผลักดันผู้ประกอบการธุรกิจ โดยเฉพาะในกลุ่ม SMEs ที่ต้องการทรานฟอร์มให้สามารถเติบโตได้ในยุคดิจิทัล หลังจากที่ก่อนหน้านี้ AIS ร่วมสนับสนุนสตาร์ทอัปในไทยต่อเนื่องมามากกว่า 15 ปี
ดร.ศรีหทัย พราหมณี ผู้จัดการโครงการ AIS Infinite SMEs บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ร่วมให้ข้อมูลแก่กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในหลักสูตร RECU Junior ของสถาบันการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ว่า วิสัยทัศน์ของ AIS มองเห็นว่าการที่ธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนต้องเกิดขึ้นพร้อมกันทั้ง “อีโคซิสเตมส์”
“ความร่วมมือคือการนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาผนึกกำลังกัน การที่องค์กรใหญ่อย่าง AIS มีโครงสร้างพื้นฐาน และฐานลูกค้า SMEs มีความคล่องตัว และความคิดสร้างสรรค์ เมื่อนำสองสิ่งนี้มารวมกันจะเกิดพลังที่ขับเคลื่อนให้เติบโตไปข้างหน้าด้วยกันทั้งคู่”
หัวใจสำคัญของการเข้าไปสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการของ AIS ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของสตาร์ทอัป หรือ ผู้ประกอบการ SMEs อยู่บนพื้นฐานของการเชื่อมเทคโนโลยี เชื่อมตลาด และเชื่อมพันธมิตร ทำให้ที่ผ่านมา AIS มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และสร้างโครงการต่างๆ มาเสริมความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการไทย
ปัจจัยหนึ่งที่ AIS เลือกสนับสนุน SME เพราะนี่ถือเป็นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจที่เป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจไทย มีการจ้างงานมากกว่า 70% ซึ่งถ้าในกลุ่ม SMEs มีความแข็งแรง ย่อมส่งผลดีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจทั่วประเทศ
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายที่เกิดขึ้นของ SMEs ไทย คือ กำไรเติบโตตามต้นทุน SMEs ส่วนมาก หากต้องการกำไรในธุรกิจเพิ่มก็ต้องลงทุนเพิ่มมากตามไปด้วย ทำให้ขยายธุรกิจได้ยาก จึงเข้าสู่วงจรหนี้สิน เมื่อต้องการขยายแต่ไม่มีทุน สุดท้ายกำไรที่ได้มาหมดไปกับดอกเบี้ย และที่สำคัญคือพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป เช่นไลฟ์สไตล์ในเรื่องของการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ที่เปลี่ยนจากความมั่นคง เป็นความเสี่ยงในการถือครอง
สิ่งที่จะทำให้ผู้ประกอบการ SMEs เหล่านี้สามารถข้ามกำแพงความท้าทายนี้ได้ คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และ AI เข้ามาช่วย โดยเฉพาะการใช้ AI เป็นสมองที่สอง เพื่อช่วยคิด วิเคราะห์ วางแผน และมองหาโอกาสไใหม่ๆ ไม่ใช่แค่สั่งให้ทำงานพื้นฐานทั่วไป
A - Z Growth Mindset เพื่อ SMEs
ดร.ศรีหทัย ยังได้ให้แรงบันดาลใจเพื่อผู้ประกอบการ SMEs รุ่นใหม่ผ่าน A-Z of Growth Mindset ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ A - Asking Ability ความสามารถในการตั้งคำถามที่ทรงพลัง B - Being Wrong การกล้ายอมรับว่าตัวเองคิดผิด
ตามด้วย C - Curiosity ความอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ ติดตามเทรนด์ และรับฟีดแบค จากผู้ใช้ทุกวัน D - Discipline ทำงานอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ มีระบบ E - Experimentation ทดลอง วัดผลอย่างสม่ำเสมอ F - Fearless Reflection ไม่กลัวที่จะมองย้อนดูตัวเอง และที่สำคัญคือ G - Growth Mindset บนความเชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาได้
หทัยชนก รัตนาชาตรี SME Strategic Partnership Management ให้ข้อมูลเสริมถึง เส้นทางอาชีพในแต่ละช่วงอายุ โดยระบุว่า ในช่วงวัย 20 จะอยู่ในช่วงของการทำตาม (Follower) เป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ สำรวจ ทดลองทำหลายๆ อย่างเพื่อค้นหาตัวเอง และสั่งสมประสบการณ์
ก่อนที่เข้าสู่วัย 30 จะต้องเริ่ม ทำทาง (Path Maker) ลงลึกในสิ่งที่เชี่ยวชาญ เปลี่ยนจากผู้ตามเป็นผู้สร้างเส้นทางของตัวเอง ก่อนที่จะเข้าสู่วัย 40 ในการเป็นผู้นำ (Leader) ที่มีความเชี่ยวชาญ และนำทางให้ผู้อื่นได้
หลังจากนั้น จะเริ่มเข้าสู่ H - Humility ความอ่อนน้อมถ่อมตน ที่ไม่เท่ากับการยอม แต่เป็นการรู้จักกาลเทศะ I - Inner Drive หรือแรงขับเคลื่อนที่จะทำ J - Judgment Calibration ในการเลือกเรียนรู้อย่างมีทิศทาง K - Know What Matters ในการรู้ว่าสิ่งใดสำคัญต่อธุรกิจ เพื่อไม่ให้หลงไปกับสิ่งที่เป็น L - Listening Deeply ฟังให้ลึกอย่างเข้าใจ M - Meaning Over Matrix อย่างหลงกับข้อมูล หรือตัวเลข แต่ให้ค่ากับ ความหมาย ที่ส่งผลต่อธุรกิจจริงๆ
นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของ N - Navigating Uncertainty ในการรับมือกับความไม่แน่นอนอย่าง O - Ownership Thinking คิดแบบเป็นเจ้าของไม่ใช่พนักงาน และรับผิดชอบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น P - Purpose with Action ในการทำอย่างมีเป้าหมาย Q - Question What's Next เพื่อตั้งคำถามให้เกิดมุมมองใหม่ๆ R - Reflect with Honesty สะท้อนตัวตนอย่างตรงไปตรงมา S - System Over Stress การมีระบบที่ดีทำให้ทีมทำงานได้ไกล และลดความเครียดจากงานเร่งด่วน
T - Trust Building ความไว้วางใจคือต้นทุนสำคัญของทุกความสัมพันธ์ทางธุรกิจ U - Understanding before Solving ก่อนจะแก้ปัญหา ต้องเข้าใจให้ถึงแก่นก่อน V - Values-led Decisions ธุรกิจที่นำโดยคุณค่าจะยืนระยะได้นานกว่า W - Wise Growth เติบโตอย่างฉลาด ช้าแต่มั่นคง ดีกว่าโตไวล้มเร็ว X - eXperiment with Purpose ทดลองแบบมีเป้าหมาย ทำให้รู้ได้ลึก และเร็ว Y - Yield from Learning การเรียนรู้ต้องมีผลลัพธ์ ไม่ใช่แค่สะสมความรู้ Z - Zeal for Better การไม่หยุดพัฒนา คือหัวใจของคนที่เติบโต
“คนที่เป็น SMEs ไม่ได้เริ่มจากความพร้อมที่สุด แต่คือคนที่กล้าคิดใหม่ ถามลึก ปรับไว และไม่หยุดพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัด ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจ พนักงาน ก็สามารถนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้ได้”
เรื่องราวเหล่านี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ AIS Infinite SMEs ที่จะเข้าไปร่วมส่งเสริม สร้าง สยายปีก เพื่อปลุกพลังที่ไร้ขีดจำกัดให้กับผู้ประกอบการไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืน