ทรู เปิดระบบลงทะเบียนซิมแบบ Liveness Detection มั่นใจสกัดวงจรแก๊งคอลเซ็นเตอร์

ทรู คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าปราบซิมผี ปิดช่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์ จัดเต็มระบบลงทะเบียนซิมรูปแบบใหม่ครบทุกช่องทาง ตามมาตรการของสำนักงานกสทช. ซึ่งกำหนดให้การลงทะเบียนซิมต้องยืนยันตัวตนด้วยไบโอเมตริกซ์ และการจำกัดจำนวนการใช้งานเลขหมายต่อบุคคล
โดยทรูได้ลงทุนพัฒนาระบบลงทะเบียนซิมด้วยเทคโนโลยี AI พร้อมฟีเจอร์ตรวจจับความผิดปกติในการยืนยันตัวตนแบบเรียลไทม์ในทุกขั้นตอน ที่เปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนและยืนยันตัวตนผ่านเทคโนโลยี Liveness Detection ได้ครบทุกช่องทาง ทั้งออนไลน์ด้วยตัวเองผ่านทรูแอป และออฟไลน์ผ่าน One Appได้ทั้งที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านค้าย่อย รวมถึงทรู ช็อป และดีแทค ช็อปทั่วประเทศ
ทั้งดำเนินมาตรการ “จำกัดจำนวนการใช้งานซิม” เพื่อสกัดกั้นการใช้ซิมในปริมาณผิดปกติ โดยลูกค้าสัญชาติไทยสามารถใช้บัตรประชาชนลงทะเบียนได้สูงสุด 5 เลขหมาย และลูกค้าต่างชาติสามารถใช้พาสปอร์ตลงทะเบียนได้สูงสุด 3 เลขหมาย ซึ่งจะช่วยลดโอกาสที่มิจฉาชีพ นำซิมไปใช้ก่ออาชญากรรมออนไลน์ และร่วมยกระดับการปกป้องสังคมไทยจากภัยไซเบอร์ได้อย่างยั่งยืน
นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ทรู ได้ดำเนินการตามมาตรการของ กสทช.ซึ่งถือเป็นการยกระดับความปลอดภัยเชิงรุก เพื่อปิดทางมิจฉาชีพตั้งแต่ต้นทาง ป้องกันการสวมสิทธิ์ลงทะเบียนซิมโดยมิชอบ
"เราเชื่อว่าการนำเทคโนโลยี AI ขั้นสูง พร้อมระบบ Liveness Detection ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล iBeta ระดับสูงสุด เทียบเท่าธนาคารระดับโลก การันตีความสามารถในการตรวจจับความผิดปกติทุกรูปแบบ ช่วยให้การยืนยันตัวตนมีความแม่นยำกว่า 99 % ป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพนำชื่อหรือใบหน้าไปสวมสิทธิ์ใช้ในการลงทะเบียนซิม และลดความเสี่ยงจากการปลอมแปลงหรือการแอบอ้าง ทั้งมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด"
ที่ผ่านมา ลูกค้าทรูและดีแทคสามารถลงทะเบียนได้ทั้งแบบออนไลน์ผ่านทรูแอป และแบบออฟไลน์ผ่าน One App ที่ร้านค้าตัวแทนทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า จึงได้ขยายช่องทางการลงทะเบียนให้ครอบคลุมในทุกช่องทางรวมถึงทรู ช็อป และดีแทค ช็อปทั่วประเทศ ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ซื้อซิมใหม่หรือแก้ไขชื่อผู้จดทะเบียนสามารถลงทะเบียนด้วยความปลอดภัย และยังสามารถปกป้องลูกค้าจากภัยไซเบอร์ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการใช้งานโทรศัพท์มือถือ ลดโอกาสการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล
นอกจากนี้ เพื่อป้องกันภัยไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จากการใช้ซิมในจำนวนมากเกินไป จึงได้จำกัดให้ลูกค้าคนไทยสามารถใช้บัตรประชาชนลงทะเบียนซิมได้สูงสุด 5 เลขหมาย ลูกค้าต่างชาติ สามารถใช้พาสสปอร์ตลงทะเบียนซิมได้สูงสุด 3 เลขหมาย ทรูยังมุ่งมั่นใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด เพื่อสร้างเกราะป้องกันให้ลูกค้าทุกคน และปิดช่องโหว่ของมิจฉาชีพตั้งแต่จุดเริ่มต้น ลดโอกาสการเกิดอาชญากรรมทางไซเบอร์ เพื่อให้การใช้งานโทรคมนาคมได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย