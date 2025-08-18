AIS พร้อมใช้ Liveness Detection ยืนยันตัวตนเปิดเบอร์ ตามมาตรการกสทช.

ตามที่ กสทช. ออกมาตรการนำเทคโนโลยี Liveness Detection มาใช้ในการลงทะเบียนซิมของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเริ่มใช้งานทั่วประเทศ 18 สิงหาคม 2568 นั้น AIS พร้อมสนับสนุนมาตรการดังกล่าว ด้วยการยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ นำระบบ Liveness Detection ผสาน เทคโนโลยี AI มาใช้ในขั้นตอนการยืนยันตัวตนทุกครั้งสำหรับการลงทะเบียนซิมและเปิดเบอร์ใหม่ของลูกค้า
โดยระบบดังกล่าว เป็นเครื่องมือพิสูจน์อัตลักษณ์ขั้นสูง (Biometric) ที่ช่วยให้สามารถตรวจสอบผู้ลงทะเบียนซิมได้อย่างแม่นยำ ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการเพื่อป้องกันปัญหามิจฉาชีพอันนำไปสู่อาชญากรรมทางไซเบอร์ต่าง ๆ
นายวรุณเทพ วัชราภรณ์ หัวหน้าฝ่ายงานรัฐกิจสัมพันธ์ AIS กล่าวว่า เอไอเอสตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ เราจึงพร้อมสนับสนุนมาตรการของ กสทช. ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการสื่อสารของประเทศอย่างเต็มที่ โดยดำเนินงานร่วมกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันป้องกันความเสี่ยง และสร้างความปลอดภัยให้กับลูกค้าและประชาชนอย่างเต็มที่
"การนำเทคโนโลยี Liveness Detection มาใช้ในบริการยืนยันตัวตนทุกช่องทางในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ปีนี้เป็นปีแห่งความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างแท้จริง”