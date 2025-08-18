Kaspersky ชี้ภัยคุกคาม IT-OT พุ่งในเอเชียแปซิฟิก ตลาดโต 62 พันล้านดอลลาร์ปี 2030

แคสเปอร์สกี้ (Kaspersky) ชูอินไซต์ล่าสุดวงการไซเบอร์ซีเคียวริตี้ในเอเชียแปซิฟิก ย้ำยุคที่ IT และ OT แยกจากกันได้นั้นจบแล้ว คาดมูลค่าตลาดการผสานรวม IT–OT ในภูมิภาคนี้อยู่ที่กว่า 13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และภายในปี 2030 คาดว่าจะทะยานขึ้นถึง 62 พันล้านดอลลาร์ โตเฉลี่ยปีละเกือบ 25%
เอเดรียน เฮีย กรรมการผู้จัดการ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แคสเปอร์สกี้ กล่าวว่าด้วยการเร่งผสานรวม IT และ OT ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ กลยุทธ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมโยงทั้งสองโดเมนเข้าด้วยกันเพื่อรักษาการดำเนินงานและรับรองความยืดหยุ่นในโลกที่เชื่อมต่อกันมากขึ้น
“จากข้อมูล Kaspersky Industrial Control Systems (ICS)-CERT ล่าสุดของเราระบุว่า ภูมิภาคย่อยที่สำคัญของเอเชียแปซิฟิกที่ใช้คอมพิวเตอร์ ICS กำลังเผชิญกับการโจมตีไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง รายงานระดับโลกไตรมาสแรกของปี 2025 อันดับสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของจำนวนคอมพิวเตอร์ ICS ที่ถูกบล็อกวัตถุอันตรายของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ในอันดับสอง เอเชียกลางอยู่ในอันดับสาม และเอเชียใต้อยู่ในอันดับที่หก”
Kaspersky อธิบายว่า IT คือระบบสารสนเทศที่ใช้กันในองค์กร ส่วน OT ก็คือระบบปฏิบัติการที่ควบคุมโรงงาน ไฟฟ้า น้ำมัน ก๊าซ หรือแม้แต่ระบบอัตโนมัติในอาคาร ทั้งสองอย่างนี้กำลังถูกผสานรวมเข้าหากันเต็มรูปแบบในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพราะแรงผลักดันจากการทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัล อุตสาหกรรมต่างๆ ต้องการข้อมูลแบบเรียลไทม์ ต้องการระบบอัตโนมัติ และต้องการการเชื่อมต่อที่ไร้รอยต่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
ตัวเลขน่าสนใจคือมูลค่าตลาดการผสานรวม IT–OT ในภูมิภาคนี้อยู่ที่กว่า 13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และภายในปี 2030 คาดว่าจะทะยานขึ้นถึง 62 พันล้านดอลลาร์ โตเฉลี่ยปีละเกือบ 25%
แต่เมื่อเส้นแบ่ง IT และ OT เลือนหายไป ภัยคุกคามไซเบอร์ก็ขยายตัวกว้างขึ้นด้วยเช่นกันล่าสุด Kaspersky ICS-CERT รายงานว่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ติดอันดับ 2 ของโลก ในการถูกโจมตีระบบควบคุมอุตสาหกรรม และในไตรมาส 2 ปี 2025 พบว่า 23% ของคอมพิวเตอร์ ICS ในภูมิภาคถูกบล็อกวัตถุอันตราย สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่ 20% อย่างชัดเจน
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมพลังงาน น้ำมันและก๊าซ ไปจนถึงระบบอัตโนมัติในอาคาร Kaspersky ชี้ว่าเป็นภาคที่กำลังเจอกับการโจมตีบ่อยครั้งขึ้น และสิ่งที่น่ากังวลคือ การโจมตีเหล่านี้ไม่ได้หยุดอยู่ที่มัลแวร์แบบดั้งเดิม แต่ยังมีฟิชชิ่ง สปายแวร์อย่าง FormBook หรือ AgentTesla ที่ซ่อนมาในอีเมลพุ่งเป้าอุตสาหกรรมพลังงานโดยตรง
ทางออกของเรื่องนี้ก็คือ SOC อัจฉริยะ หรือ ศูนย์ปฏิบัติการด้านความปลอดภัยที่รวมศูนย์ IT และ OT เข้าด้วยกัน
ซึ่ง Kaspersky เสนอโมเดลการป้องกันหลายชั้น ตั้งแต่ การเฝ้าระวังด้วย threat intelligence การตรวจจับด้วย EDR, MDR, XDR ที่รองรับทั้ง IT และ OT ไปจนถึงการตอบสนองเหตุการณ์แบบเรียลไทม์ โดยทุกเครื่องมือเหล่านี้ต้องถูกเชื่อมโยงผ่าน SOC ที่มองเห็นทั้งสองฝั่งพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์องค์กร หรือระบบควบคุมสายการผลิต
นี่คือภาพใหญ่ของเทรนด์ IT–OT Integration ที่กำลังเปลี่ยนทั้งเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานในเอเชียแปซิฟิก และไทยเองก็กำลังเผชิญความท้าทายนี้เช่นเดียวกัน.