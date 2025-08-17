Dell, NVIDIA, IDC เผย 84% องค์กรเอเชียแปซิฟิกลงทุน GenAI

เดลล์ เทคโนโลยีส์ จับมือ NVIDIA และ IDC เผยผลสำรวจ AI ในเอเชียแปซิฟิก พบองค์กรกำลังเร่งนำ AI มาใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่า และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้า สถิติชี้ 84% ขององค์กรในเอเชียแปซิฟิกเตรียมลงทุนในโครงการ GenAI อย่างจริงจัง คาดตลาดเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับ AI จะมีมูลค่ากว่า 23,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2025
คริส เคลลี่ รองประธานอาวุโส กลุ่มโซลูชันโครงสร้างพื้นฐาน ฝ่ายขายเฉพาะทาง ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ญี่ปุ่น และจีน เดลล์ เทคโนโลยีส์ กล่าวว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีศักยภาพมหาศาลในการเป็นผู้นําของการนํา AI มาใช้และนวัตกรรม ถึงเวลาแล้วที่องค์กรต่างๆ จะก้าวข้ามการพิสูจน์แนวคิด (POC) และมุ่งเน้นไปที่การบรรลุผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่วัดผลได้
"การเดินทางสู่ ROI ที่สม่ำเสมอนั้นซับซ้อนและต้องการการสนับสนุนที่ครอบคลุมในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ การพัฒนากรณีการใช้งาน การเตรียมข้อมูล การกํากับดูแล การเพิ่มประสิทธิภาพ และการปรับขนาดการใช้งาน AI ด้วยการสนับสนุนจากพันธมิตรด้านเทคโนโลยี องค์กรต่างๆ สามารถเอาชนะความท้าทายในการนําไปใช้และเร่งเส้นทางสู่ผลลัพธ์ AI ที่ขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์ที่สร้างผลกระทบ"
เดลล์ เทคโนโลยีส์ ได้ร่วมกับ NVIDIA และ IDC ทำการสำรวจเกี่ยวกับการนำ AI มาใช้ในองค์กรทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยงานวิจัยชิ้นนี้มีชื่อว่า Creating Your AI Implementation Blueprint หรือการสร้างต้นแบบการใช้งาน AI เฉพาะคน ซึ่งถือเป็นการเปิดมุมมองใหม่ว่าองค์กรในภูมิภาคกำลังใช้ AI, GenAI และ Machine Learning เพื่อเร่งขับเคลื่อนธุรกิจอย่างจริงจัง
ในส่วนแรก การสำรวจพบว่าการใช้งาน AI และ GenAI ไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่การทดลองอีกต่อไป แต่กำลังถูกนำไปใช้จริงในหลายอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และสร้างนวัตกรรมที่จับต้องได้
ตัวเลขจาก IDC ชี้ว่ากว่า 84% ขององค์กรในเอเชียแปซิฟิก มีการจัดสรรงบประมาณระหว่าง 1–2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับโครงการ GenAI โดยตรง และที่สำคัญ ตลาดเซิร์ฟเวอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในภูมิภาคนี้ กำลังเติบโตจนมีมูลค่ากว่า 23,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2025
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายก็มีอยู่ไม่น้อย การสำรวจพบว่าองค์กรจำนวนมากเผชิญปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะ AI นอกจากนี้ยังมีความซับซ้อนในการผสานรวม AI เข้ากับเวิร์กโฟลว์เดิม และยังต้องทำให้กลยุทธ์ AI สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ อย่างแท้จริง
ผลสำรวจชี้ว่า มากกว่า 72% ขององค์กรในเอเชียแปซิฟิกให้ความสำคัญกับการสร้างทีมงานใหม่ที่มีความรู้ด้าน AI เพื่อแก้ปัญหาช่องว่างด้านบุคลากร และลดต้นทุนที่กำลังพุ่งสูงขึ้นจากการแข่งขันแย่งตัวผู้เชี่ยวชาญ
หากพิจารณาตามอุตสาหกรรมว่ามีการใช้ AI อย่างไร การสำรวจพบว่าในภาคการเงินและธนาคาร กว่า 84% ขององค์กรใช้ AI อยู่แล้ว และ 67% กำลังนำ GenAI มาใช้ โดยเฉพาะด้านการตรวจจับการฉ้อโกง การต่อต้านฟอกเงิน และการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน คาดว่าอีก 18 เดือนข้างหน้า GenAI จะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่ออุตสาหกรรมนี้
ในภาคการผลิต พบว่า AI ถูกใช้เพื่อทำการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Predictive Maintenance) และการควบคุมคุณภาพแบบเรียลไทม์ ช่วยลดเวลาหยุดทำงานและของเสียได้จริง ขณะเดียวกัน GenAI กำลังถูกนำไปใช้ในสายการผลิตอัจฉริยะและ Digital Twin Model
สำหรับภาคพลังงาน การสำรวจพบว่ามีการใช้งาน AI ถึง 83% และ GenAI 73% เพื่อบริหารจัดการ Smart Grid เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายพลังงาน ลดความเสี่ยง และเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด
ในภาคเฮลท์แคร์ พบว่ามีการใช้ AI เพื่อการวินิจฉัยเชิงคาดการณ์ การดูแลผู้ป่วยแบบเรียลไทม์ และการวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคล โดยกว่า 59% ขององค์กรในภาคนี้เริ่มนำ GenAI มาประยุกต์ใช้แล้ว
ภาพค้าปลีกนั้นมีการใช้ GenAI เพื่อทำระบบแนะนำสินค้าแบบเฉพาะบุคคล การจัดการสต็อกเชิงคาดการณ์ และกลยุทธ์ราคาแบบ Dynamic ซึ่งช่วยยกระดับประสบการณ์ลูกค้าและสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ
หากมองที่ประเทศไทย ผลวิจัยนี้สะท้อนชัดว่า AI ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีใหม่ แต่คือโอกาสในการยกระดับทรัพยากรบุคคล ดังนั้น การเสริมทักษะด้านดิจิทัลให้คนไทยจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก เพื่อที่ธุรกิจไทยจะสามารถแข่งขันในเวทีโลก และใช้ AI ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้จริง.