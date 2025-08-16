'NT' หาโตทุกทาง หวังปิดปีบวก 360 ล้าน (Cyber Weekend)

หลังจากใบอนุญาตคลื่นความถี่ 850/2300/2100 MHz หมดอายุ รายได้จากพันธมิตรหยุดลง แต่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ยังสู้ไม่ถอย โยกฐานลูกค้าไป 700 MHz เร่งดีลดิจิทัล-ดาวเทียมวงโคจรต่ำ (LEO) จัดระเบียบต้นทุน และดันอสังหาริมทรัพย์สู่กระแสเงินสด หวังปิดปีให้ถึงเป้ากำไร 360 ล้านบาท พร้อมวางเกมยาวสำหรับปีถัดไป
พ.อ.สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ NT ระบุว่า ครึ่งปีแรก 2568 บริษัทมีรายได้รวม 41,118 ล้านบาท จากธุรกิจโมบาย บรอดแบนด์, โครงสร้างพื้นฐาน และบริการดิจิทัล มีกำไรสุทธิ 4,110 ล้านบาท คาดสิ้นปีรายได้รวม 67,525 ล้านบาท และยืนเป้ากำไรสุทธิทั้งปี 360 ล้านบาทตามแผน โดยกำไรครึ่งปีนับรวมผลกระทบดอกเบี้ยส่วนเพิ่มจากรายการพิเศษคดีส่วนแบ่งผลประโยชน์กับ บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด มูลค่า 5,128 ล้านบาท แล้ว
แรงขับหลักมาจากวินัยต้นทุน ทำให้กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี (EBIT) ดีขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าเสื่อมราคาลดลงตั้งแต่ปี 2564-2568 ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) มีมติเมื่อเดือน พ.ค.2568 ให้ออกจากการกำกับติดตามตามแผนฟื้นฟู NT ยังดำเนินงานภายใต้กรอบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โดยยึด 4 แกน ได้แก่ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย สนับสนุนภารกิจรัฐ และพัฒนาองค์กร
"6-7 เดือนแรกตัวเลขสะสมยังบวกอีกราว 4,000 ล้านบาท เพราะรับรู้รายได้จากพันธมิตรถึงปลายเดือน ก.ค. แต่เมื่อรายได้ดังกล่าวสิ้นสุด ช่วง 5 เดือนที่เหลือเราต้องเร่งรายได้ และบีบต้นทุนให้ตามแผนเพื่อปิดปีตามเป้า ขณะเดียวกัน NT ตั้งสำรองคดีข้อพิพาทไว้ราว 5,200 ล้านบาทและบันทึกบัญชีแล้ว คาดกระทบจำกัดที่ดอกเบี้ย พร้อมมีอัพไซด์หากคดีแนวเดียวกันพิพากษาในทิศทางเดียวกับปีก่อน" พ.อ.สรรพชัยย์ กล่าว
ฝั่งคลื่นความถี่ หลังใบอนุญาต 850/2300/2100 MHz หมดอายุต้นเดือน ส.ค. 2568 NT รักษาฐานลูกค้าด้วยการให้บริการต่อเนื่องบน 700 MHz ลดค่าโรมมิ่งผ่านแพ็กเกจ 4G ที่สอดรับการใช้งานเสียง-ดาต้า โดยเฉพาะต่างจังหวัด ปัจจุบันธุรกิจโมบายทั้งพอร์ตยังขาดทุน มีลูกค้าราว 1.5 ล้านเลขหมาย สัดส่วนโรมมิ่งลดเหลือประมาณ 30% และเครือข่ายมีศักยภาพขยายสู่ 3-4 ล้านเลขหมาย หากปรับสมดุลราคา-คุณภาพได้ลงตัว
◉ ครึ่งปีหลัง เร่งรายได้ กดต้นทุน คุมเสี่ยง
NT ขับเคลื่อนแบบ "เอาตัวเลขนำ" รายได้ต้องเดิน ต้นทุนต้องอยู่ในกรอบ แผนปฏิบัติเน้น 3 แกน ได้แก่ 1.รักษาฐานรายได้โมบาย-บรอดแบนด์ ปรับแพ็กเกจตามพื้นที่จริงและปรับคุณภาพเครือข่ายแบบจุดต่อจุด 2.เพิ่มรายได้ใหม่จากธุรกิจดิจิทัล และอวกาศ และ 3.บริหารข้อพิพาท-ผลกระทบทางบัญชีให้กระทบกำไรสุทธิน้อยที่สุด
ด้านนโยบายคลื่นความถี่ 850 MHz NT ผลักดันแนวทางบูรณาการร่วมกับคลื่นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) และระบบ Digital Trunk Radio เพื่อยกระดับการสื่อสารภารกิจความมั่นคงและภัยพิบัติ โดยอาศัยศักยภาพโครงข่ายและบุคลากรครอบคลุมทั่วประเทศ การเดินหน้าต้องมีข้อมูลดีมานด์จากหน่วยงานรัฐที่ชัดเจน และแบบจำลองความคุ้มค่าที่ตรวจสอบได้ก่อนเสนอขออนุมัติ
ด้านโครงข่ายภาคพื้นดิน NT แก้จุดอ่อนหลังควบรวม โดยเคลียร์ข้อมูล-รีดีไซน์เส้นทางลดซ้ำซ้อน พร้อมใช้แดชบอร์ดจัดอันดับ SLA ลงถึงระดับจังหวัดเพื่อโยกทรัพยากรอุดจุดอ่อนได้ทันที ระบบงานภายในยกระดับจาก e-Document สู่ NT Workspace ลดการสื่อสารผ่านช่องทางส่วนบุคคล เพิ่มความโปร่งใส พร้อมยกมาตรฐาน PDPA/Data Governance หลังเคยเกิดเหตุข้อมูลรั่วจากระบบภายนอก โดยตั้งหลัก "ไม่ให้เกิดซ้ำ"แผนปรับโครงสร้างองค์กรรอบใหม่วางกรอบเวลาเร็วสุด ก.ย. 2568 ช้าสุดสิ้นปี
เชิงพาณิชย์ NT เพิ่มน้ำหนักตลาดภูมิภาค ทีมขายลงพื้นที่นำเสนอชุดบริการดิจิทัล ดาต้าคอม บรอดแบนด์ CCTV และโซลูชัน SI เจาะลูกค้าองค์กร พร้อมปรับขั้นตอนอนุมัติภายในให้สั้นลงเพื่อเร่งปิดดีล
◉ ลุยดิจิทัล ทะยานอวกาศ วางโครงสร้างพื้นฐาน
ฝั่งอวกาศ พ.อ.สรรพชัยย์ ยืนยันว่า เกตเวย์เครือข่ายดาวเทียม LEO ของ Eutelsat OneWeb เปิดระบบเชิงปฏิบัติแล้ว ขณะรอสัญญาเชิงพาณิชย์ปิดจบ กลุ่มลูกค้าเริ่มต้นเน้นหน่วยงานรัฐ พื้นที่ห่างไกล การเดินเรือ กู้ภัย และภารกิจความมั่นคง ซึ่งกำลังทยอยส่งมอบอุปกรณ์และทดสอบใช้งาน NT รับบทโฮลเซลเลอร์ ตั้งคอมมิตขั้นต่ำ 5 ปี และตั้งเป้ารายได้ขั้นต่ำรวม ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน 5 ปี (ไม่รวมรายได้บริหารจัดการและค่าเช่าโครงสร้างพื้นฐาน)
เพื่อลดความเสี่ยงพึ่งพารายเดียว NT ยังเปิดรับพันธมิตรเครือข่ายดาวเทียมรายอื่น อย่างผู้ให้บริการจากจีน ที่เลือกโลเคชันเกตเวย์ในไทยเร็วกว่าโครงการฝั่งอเมริกา ส่วนโครงการ Kuiper ของ Amazon อยู่ระหว่างเจรจา ประเทศไทยจะรักษาบทบาท ระบบนิเวศอวกาศแบบเป็นกลาง (Neutral Space Ecosystem) เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม และลดความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์ ขณะเดียวกัน NT ศึกษาสิทธิ์ดาวเทียมวงโคจรค้างฟ้า (GEO) ตำแหน่ง 126°E ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และประเทศเพื่อนบ้าน
"หากไม่มีคอมมิตจากภาครัฐ การลงทุนเชิงพาณิชย์ล้วนคุ้มค่ายาก จึงเดินหน้าหารือพันธมิตรต่างชาติ 2-3 ราย ควบคู่ งบลงทุนระดับพันล้านบาทต้นๆ" พ.อ.สรรพชัยย์ กล่าว
ในธุรกิจดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐาน NT ตั้งเป้าปิดดีลร่วมทุน/รวมกิจการใหม่ 2-3 ราย ภายในปีนี้ ครอบคลุมคลาวด์ ดาต้าคอม ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ระบบกล้อง CCTV และบริการ SI พร้อมจัดพอร์ตลงทุนตามกระแสเงินสด โดยยอมรับความจริงว่า ปีแรกยังไม่กำไร และผลตอบแทนเริ่มชัดในปีที่ 2-3 ทั้งหมดถูกสะท้อนในสมมติฐานทั้งปีอย่างระมัดระวัง ด้านนโยบาย Cloud First ของภาครัฐ NT คาดว่าได้รับบทบาทบางส่วน และกำลังรอมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
◉ ปั้นรายได้ยั่งยืน จากอสังหาฯ พาร์ทเนอร์ กำลังคน
อสังหาริมทรัพย์ถูกยกเป็น "เครื่องยนต์จริง" ปีนี้ตั้งเป้ารายได้ 660 ล้านบาท และตั้งธงแตะ 1,000 ล้านบาท ในปีหน้า NT ปรับระเบียบการหาผู้เช่าและการอนุมัติราคาให้ตรงตลาด-คล่องระเบียบ ดึงดีเวลอปเปอร์รายใหญ่มาบริหารร่วม ใช้รายงานประเมินจากที่ปรึกษาจดทะเบียนเพื่อลดข้อกังวลด้านราคาและเร่งอนุมัติ
ล่าสุดจัดระเบียบอาคารแจ้งวัฒนะ ทำให้มีพื้นที่ว่างเพิ่มประมาณ 10,000 ตร.ม. สำหรับปล่อยเช่า แปลงไพรม์ที่เดินเรื่องอยู่ ได้แก่ พระราม 4 สองแปลงรวมราว 4-5 ไร่ งามวงศ์วานกว่า 70 ไร่ และอาคารสุรวงศ์ ซึ่งอยู่ระหว่างขออนุมัติรื้อระบบทองแดงก่อนรีโนเวต โดยกำหนดเดดไลน์ตัดสินใจชัดเจนภายใน 6 เดือน หากไม่เดินหน้าให้เปลี่ยนผู้พัฒนา
เพื่อเพิ่มความคล่องตัว NT เดินสปินออฟธุรกิจที่ต้องการการตอบสนองสูง เช่น NSAT (ดาวเทียม) และ NTOS ที่ขยายจากงานพาดสาย-แอดมินไปสู่การว่าจ้างทักษะดิจิทัลอย่างโปรแกรมมิง บริษัทเตรียมลงทุนเพิ่มอีก 3-4 บริษัท ในสายซอฟต์แวร์และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภายในปีนี้ และเพิ่มความร่วมมือกับบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ INET อาจถึงขั้นถือหุ้น หรือทำ Go-to-Market (GTM) เพื่อลดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซ้ำซ้อน หากโซลูชันคู่ค้าดีกว่า เร็วกว่า คุ้มกว่า NT พร้อมหยุดพัฒนาเองและพาเข้าตลาดรัฐทันที
ด้านกำลังคน NT ตั้งเป้าลดจำนวนพนักงานเหลือประมาณ 7,000 คน ในปี 2570 ผ่านการเกษียณอายุปกติ ปีนี้ไม่มีโครงการสมัครใจลาออก นโยบายดังกล่าวสอดรับวินัยงบประมาณและความต้องการทักษะดิจิทัล โดยใช้บริษัทลูกช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการว่าจ้างบุคลากรที่ตลาดต้องการ
ครึ่งปีหลังคือบทพิสูจน์ ดิจิทัลต้องเดิน อสังหาริมทรัพย์ต้องเป็นเงินสด ดาวเทียม LEO ต้องปล่อยของ แล้วเป้ากำไรสุทธิ 360 ล้านบาท จะกลายเป็นตัวเลขจริง ไม่ใช่คำมั่น