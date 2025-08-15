ทรู คอร์ปอเรชั่น ส่งทีมตรวจสอบ Small Cell รองรับภารกิจทหาร บริเวณชายแดน

ทรู คอร์ปอเรชั่น ส่งทีมตรวจสอบคุณภาพสัญญาณ 5G และ 4G อย่างใกล้ชิด หลังติดตั้งสถานีฐานขนาดเล็ก (Small Cell) และสถานีฐานชั่วคราว (Temp Site) เพื่อรองรับภารกิจกองทัพไทยตามแนวชายแดนหลายจุดครอบคลุมหลายพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา สำหรับการติดตั้งเสาสัญญาณชั่วคราวครั้งนี้เป็นการสนับสนุนตามคำขอของภาครัฐในการปฏิบัติงานเพื่อภารกิจความมั่นคงและปฏิบัติควบคู่ไปกับมาตรการควบคุมเสาสัญญาณของ กสทช. โดยเทคโนโลยีที่นำมาใช้สามารถจำกัดพื้นที่สัญญาณให้ครอบคลุมเฉพาะเขตทหาร ช่วยให้เจ้าหน้าที่ใช้สัญญาณมือถือในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดปัญหาการสื่อสารในหน่วยงาน
เทคโนโลยีสถานีฐานขนาดเล็ก (Small Cell) และสถานีฐานชั่วคราว (Temp Site) ช่วยควบคุมการส่งสัญญาณให้ครอบคลุมเฉพาะในเขตปฏิบัติการของกองทัพ ทำให้เจ้าหน้าที่ทหารใช้งานระบบสื่อสารมือถือและอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของสัญญาณที่รั่วไหลไปยังพื้นที่อื่น
การขยายสัญญาณควบคู่การปฏิบัติตามมาตรการ กสทช. ควบคู่ไปกับการขยายสัญญาณมือถือเพื่อรองรับภารกิจกองทัพ ทางทรู คอร์ปอเรชั่น ยังคงปฏิบัติตามมาตรการ กสทช. อย่างเข้มงวดและดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วทั้งการรื้อเสา ถอดอุปกรณ์ ปรับลดความสูงของอุปกรณ์และเสาตามมาตรการในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ที่ติดกับชายแดน เพื่อไม่ให้นำสัญญาณโทรศัพท์มือถือไปใช้นอกเขตประเทศไทย ทั้งนี้ การใช้เทคโนโลยีสถานีฐานขนาดเล็ก (Small Cell) และ/หรือ สถานีฐานชั่วคราว (Temp Site) เป็นโซลูชันที่สามารถตอบสนองทั้งการให้บริการสัญญาณที่มีประสิทธิภาพและการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เราได้ประสานงานกับภาครัฐและทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนในภารกิจต่างๆ โดยการตรวจสอบคุณภาพครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการติดตามและบำรุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าเทคโนโลยีการสื่อสารที่ส่งมอบให้กับกองทัพมีมาตรฐานสูงสุดและรองรับภารกิจที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารภายในหน่วยหรือการประสานงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทรู คอร์ปอเรชั่นยืนยันการสนับสนุนภารกิจความมั่นคงผ่านการยกระดับประสิทธิภาพสัญญาณมือถือและอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ทหารตามคำขอ พร้อมให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับภาครัฐและ กสทช.