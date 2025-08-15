SAMART เผยครึ่งปีกำไร 215 ล้านบาท มั่นใจรายได้ทั้งปี 1.3 หมื่นล้านบาท

SAMART ประกาศผลประกอบการครึ่งปีแรก 2568 รายได้รวม 5,298 ล้านบาท กำไรสุทธิ 215 ล้านบาท เติบโต 267% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มั่นใจทุกสายธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง ตั้งเป้ารายได้ทั้งปีแตะ 1.3 หมื่นล้านบาท หลังตุนงานในมือ (Backlog) กว่า 1.56 หมื่นล้านบาท และเตรียมพร้อมเข้าประมูลโครงการใหญ่มูลค่ารวมเกือบ 4 หมื่นล้านบาท
นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2568 เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง โดยบริษัทมีรายได้รวม 2,401 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% และมีกำไรสุทธิ 160 ล้านบาท พลิกจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุน
โดยมีปัจจัยหนุนสำคัญจากการที่ไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนจากกรณีข้อพิพาทเดิมเหมือนในปีก่อนหน้า ประกอบกับการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ และการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ
"ผลประกอบการที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งในครึ่งปีแรก สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของทุกกลุ่มธุรกิจในเครือ ปัจจุบันเรามีงานในมือมูลค่ากว่า 1.56 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ไปจนถึงปี 2572 และในช่วงครึ่งปีหลัง เรามองว่าทุกธุรกิจจะเติบโตต่อเนื่อง จากโอกาสในการรับงานใหม่ๆ และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ทำให้เป้าหมายรายได้ 1.2-1.3 หมื่นล้านบาทในปีนี้ ไม่ใช่เรื่องยาก"
สำหรับ สายธุรกิจ Digital ICT Solutions (SAMTEL) โชว์ฟอร์มโดดเด่นในครึ่งปีแรก คว้างานใหม่ไปแล้วกว่า 5 พันล้านบาท ส่งผลให้มี Backlog ในมือสูงถึง 8,500 ล้านบาท โดยไตรมาส 2 มีรายได้ 1,005 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 33 ล้านบาท ดันกำไรครึ่งปีแรกโตกว่า 220% พร้อมเตรียมเข้าประมูลงานใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน มูลค่ารวมกว่า 2.5 หมื่นล้านบาทในครึ่งปีหลัง
ส่วนสายธุรกิจ Utilities and Transportations สร้างรายได้รวมในไตรมาส 2 ที่ 1,262 ล้านบาท โดยธุรกิจบริการจัดการจราจรทางอากาศในกัมพูชา (SAV) มีจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้นถึง 23% จากปีก่อน รับอานิสงส์การท่องเที่ยวในภูมิภาคที่ฟื้นตัว และการกลับมาของสายการบินจีน
อีกทั้งยังได้ปัจจัยบวกจากการเปิดสนามบินแห่งใหม่ "เตโช" ในอนาคต ขณะที่ "เทด้า" ธุรกิจก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง ก็เติบโตต่อเนื่อง ล่าสุดคว้างานใหม่มูลค่ากว่า 1,800 ล้านบาท ทำให้มี Backlog แข็งแกร่งที่ 6,372 ล้านบาท
ขณะที่ สายธุรกิจ Digital Communications (SDC) มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น โดยมีรายได้รวม 141 ล้านบาท และสร้างกำไรได้ 15 ล้านบาทในไตรมาส 2 พร้อมปัจจัยบวกจากงานในมือที่แข็งแกร่ง และโอกาสในการเข้าประมูลโครงการใหม่ๆ จำนวนมาก ทำให้ SAMART มั่นใจว่าผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างผลประกอบการทั้งปี 2568 ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างแน่นอน