LINE STICKERS ต่อยอดครีเอเตอร์ไทย ปั้น ‘Dueb Dueb’ สู่ Art Toy กล่องสุ่ม

LINE STICKERS ประกาศเดินหน้ากลยุทธ์ธุรกิจ IP Business อย่างเต็มรูปแบบ ประเดิมโปรเจกต์แรกด้วยการนำคาแรกเตอร์สุดฮิต 'Dueb Dueb' (ดึ๊บ ดึ๊บ) ที่มียอดดาวน์โหลดสติกเกอร์เกินล้านครั้ง ต่อยอดสู่สินค้าลิขสิทธิ์ในโลกออฟไลน์ โดยจับมือกับ KGLIDAR ผู้ผลิตสินค้าสะสม เปิดตัวกล่องสุ่ม Art Toy คอลเลคชัน “Dueb Dueb เสริมศักยภาพครีเอเตอร์ไทยให้เติบโตนอกแพลตฟอร์ม
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ของ LINE STICKERS สอดรับกับกระแส Art Toy ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศไทยและระดับภูมิภาค การเปลี่ยนคาแรกเตอร์ดิจิทัลให้กลายเป็นฟิกเกอร์ที่จับต้องได้ ไม่เพียงสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ แต่ยังตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักสะสมและแฟนคลับที่ต้องการเชื่อมโยงกับคาแรกเตอร์ที่ชื่นชอบในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โปรเจกต์นี้ถือเป็นการนำร่องเพื่อสร้างแบรนด์ IP ของครีเอเตอร์ไทยให้แข็งแกร่งและเติบโตในตลาดได้อย่างยั่งยืน
“Dueb Dueb : Office Syndrome Vol.1” สะท้อนอินไซต์ชาวออฟฟิศ
สำหรับคอลเลคชันเปิดตัว “Dueb Dueb : Office Syndrome Vol.1” เป็นผลงานที่ต่อยอดจากคาแรกเตอร์ ‘Dueb Dueb’ ของ คุณซัน-อภิชาต ธีรวิทยานิพนธ์ หนึ่งใน LINE CREATOR ที่ได้รับความนิยมสูงสุด การันตีด้วยรางวัลสติกเกอร์ครีเอเตอร์ยอดดาวน์โหลดสูงสุดแห่งปี 2024 จากผลงานชุด “Dueb Dueb Super Dance”
ตัวคอลเลคชัน Art Toy จะมาในรูปแบบฟิกเกอร์เรซินจำนวน 7 ดีไซน์ (6 แบบปกติ และ 1 แบบลับ) ซึ่งแต่ละดีไซน์ถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อน ‘ความในใจ’ และอาการออฟฟิศซินโดรมของคนทำงานยุคใหม่ ผ่านท่าทางกวนๆ และลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์ที่แฟนคลับคุ้นเคยเป็นอย่างดี
เสริมครีเอเตอร์ไทย สู่ความสำเร็จที่จับต้องได้
LINE ย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเสริมพลังให้ครีเอเตอร์ไทยสามารถขยายความสำเร็จได้ไกลกว่าสติกเกอร์ในแชท การเปลี่ยนคาแรกเตอร์ยอดนิยมให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ในโลกจริง ถือเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของครีเอเตอร์ และเป็นบทพิสูจน์ว่าแพลตฟอร์ม LINE คือพื้นที่ที่ช่วยผลักดันให้ครีเอเตอร์ไทยได้แสดงศักยภาพและเติบโตไปสู่ความสำเร็จในวงกว้าง โดยความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาโปรเจกต์ต่อๆ ไปในอนาคต เพื่อสร้างความหลากหลายให้กับพอร์ตโฟลิโอทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ของบริษัทต่อไป