สกมช.เตือนผู้ใช้ iPhone เสี่ยงถูกแฮก รีบอัปเดต iOS 18.6 ด่วน

แค่เปิดเว็บก็โดน! สกมช.เตือนผู้ใช้ iPhone เสี่ยงถูกแฮกจากช่องโหว่ร้ายแรง รีบอัปเดต iOS 18.6 ด่วน ก่อนข้อมูลส่วนตัวรั่วไม่รู้ตัว
สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ออกประกาศเตือนเร่งด่วนให้ผู้ใช้งาน iPhone และ iPad อัปเดตระบบปฏิบัติการเป็นเวอร์ชัน iOS / iPadOS 18.6 โดยเร็วที่สุด หลังตรวจพบช่องโหว่ร้ายแรงรหัส CVE-2025-6558 ซึ่งเป็นช่องโหว่แบบ Zero-day ที่ถูกนำไปใช้โจมตีจริงแล้วใน WebKit เทคโนโลยีหลักที่ขับเคลื่อน Safari และเบราว์เซอร์อื่นบนอุปกรณ์ Apple
ช่องโหว่ดังกล่าวเปิดโอกาสให้แฮกเกอร์สามารถแฝงโค้ดอันตรายผ่านเว็บไซต์หรือเนื้อหาออนไลน์ต่างๆ เพียงแค่ผู้ใช้ "เปิดดู" เท่านั้น โดยไม่ต้องคลิกลิงก์หรือดำเนินการใดๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การถูกขโมยข้อมูลสำคัญ เช่น รหัสผ่าน รูปภาพ ข้อความ หรือไฟล์ส่วนตัว รวมถึงความเสี่ยงจากการถูกติดตั้งมัลแวร์หรือสปายแวร์โดยไม่รู้ตัว
สกมช. แนะนำให้ผู้ใช้งานดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อความปลอดภัย
1.ไปที่ การตั้งค่า (Settings) → ทั่วไป (General) → อัปเดตซอฟต์แวร์ (Software Update)
2.เลือก ดาวน์โหลดและติดตั้ง (Download and Install) เวอร์ชัน iOS / iPadOS 18.6
3.อัปเดตแอปพลิเคชันทั้งหมดให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด
4.หลีกเลี่ยงการเปิดเว็บไซต์หรือไฟล์แนบจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือจนกว่าจะอัปเดตระบบเรียบร้อย
การอัปเดตครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยเฉพาะเมื่อช่องโหว่ดังกล่าวถูกใช้จริงในวงกว้างแล้ว ขอให้ผู้ใช้งานทุกคนเร่งดำเนินการโดยไม่ชักช้า เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลและอุปกรณ์ส่วนตัวจากการโจมตีผ่านโลกออนไลน์